Start in die Wintersaison als erste Region in den Alpen: Zell am See-Kaprun feiert 5 Jahre WOW Glacier Love am Kitzsteinhorn

Zell am See-Kaprun (ots) - Mit tollen Pistenbedingungen, purer Freeride-Actionund internationalen Top-DJs wurde von 2. bis 4. November mit tausendenWinterfans der Saisonstart gefeiertWOW Glacier Love, das offizielle Musik- und Wintersportfestival zur Eröffnungder Skisaison in Zell am See-Kaprun, feierte heuer sein fünftes Jubiläum. Derausverkaufte Event fand von 2. bis 4. November 2018 am Kitzsteinhorn und im OrtKaprun statt. Mehr als 6.000 Besucher kamen in die Region zwischen Gletscher,Bergen und See, um als eine der ersten in den Alpen den Winterstart zu feiern.Das Kitzsteinhorn bietet von Herbst bis in den Frühsommer hinein tollePistenbedingungen und startete heuer am 12. Oktober mit dem Skibetrieb. Einbesonderes Highlight in der kommenden Wintersaison wird die Fertigstellung derneuen 10er Einseilumlaufbahn MK Maiskogelbahn sein, die am 14. Dezember eröffnetwird (www.k-onnection.at)Das WOW Glacier Love Festival unterstreicht vor allem die Bedeutung des einzigenGletscherskigebietes im SalzburgerLand und spricht mit den Freeride-Lines undSnowparks zielgerichtet das junge Publikum aus aller Welt an.Groß eingeläutet wurde das WOW Glacier Love Festival am Freitag, 2. November,mit dem Headliner Nicky Romero, der tausenden Fans am Baumbar-Parkplatz zumTanzen und Feiern brachte. Der Holländer zählt zu den Top DJ's weltweit und istaus der internationalen Club und Festival Sezen nicht mehr wegzudenken.Am Samstag, 4. November, zeigten untertags am Kitzsteinhorn mehr als 50professionelle Freestyle Athleten und solche, die es noch werden wollen, beimCash4Trick Contest Ihr Können. Für jeden gelungenen Sprung bekamen dieFreestyler bares Geld auf die Hand. Die Zuseher nutzten die Sonne und dieherrlich präparierten Pisten um die neuesten Skier oder Snowboards vieler großerWintersportmarken zu testen.Am Abend heizte den Winterfans schließlich der Superstar Ummet Ozcan ein. Erbeeindruckt seit Jahren mit großartigen Dancefloor-Hits. Außerdem sorgten an denbeiden Abenden am Freitag und Samstag zahlreiche österreichische DJs wie ReneRodrigezz für die richtige Stimmung auch in den offiziellen Afterparty-Lokalenin Kaprun.Top DJ und Headliner Ummet Ozcan zeigt sich begeistert von WOW Glacier Love:"For me, Austria is one of the best crowds because they are always crazy, theenergy is really pumping and they love every track you play, jumping all thetime. I like the combination of the winter festival, people are already havingfun all day long in the snow and then we can close the night or week­end with agood party."Das WOW Glacier Love Festival wird auch 2019 wieder in Zell am See-Kaprunstattfinden.Wer heuer noch ein Winteropening in Zell am See-Kaprun feiern möchte, kommt ambesten zum Bilderbuch-Ö3-Skiopening von 7. bis 9. Dezember auf der Schmittenhöhein Zell am See. Österreichs beste Liveband - Bilderbuch - wird am 8. Dezember amParkplatz der neuen Talstation areitXpress ein großartiges OpenAir-Konzertgeben.Weitere Informationen zur Tourismusregion Zell am See-Kaprun unterwww.zellamseekaprun.com.Kontakt:Zell am See-Kaprun TourismusJohanna Klammer, BAPressej.klammer@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comOriginal-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell