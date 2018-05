Strasbourg (ots) - Die 360°/VR-Serie "Geschichten aus Jerusalem" -ab dem 3. Mai zugänglich in den kostenlos erhältlichen Apps ARTE360VR und ZDF VR besteht aus vier fiktionalen Kurzfilmen von 6 bis 8Minuten Länge. Durch den Einsatz der speziellen 360°/VR-Technik in 3Dist der Zuschauer direkt vor Ort, wird einbezogen, auch angesprochen,angespielt und lernt die außergewöhnliche Stadt Jerusalem durchstarke Erlebnisse auf unmittelbare und immersive Weise kennen. DieSerie erzählt vom Leben an einem Brennpunkt des Nahostkonflikts, malaus israelischer, mal aus palästinensischer Sicht. Daniel Levys erstefiktionale VR-Produktion macht die heilige Stadt in ihrer harten,humorvollen und anziehenden Art erlebbar.Dani Levy, bekannt für seine Filme "Meschugge", "Väter", "DasLeben ist zu lang", "Die Welt der Wunderlichs" und insbesondere fürdie Komödie "Alles auf Zucker!", für die er mit zahlreichen Preisen,darunter dem Deutschen Filmpreis und dem Ernst-Lubitsch-Preis,ausgezeichnet wurde, verantwortet die Filme im Auftrag derProduktionsfirma Medea Film Factory, dem Jüdischen Museum Berlinsowie ZDF und ARTE. Gefördert wurde das Projekt von MedienboardBerlin-Brandenburg GmbH und Nordmedia Film- und MediengesellschaftNiedersachsen/Bremen mbH.Das VR-Projekt ist Teil einer Partnerschaft, die ARTE mit demJüdischen Museum Berlin eingegangen ist, um die Ausstellung "Welcometo Jerusalem" (www.jmberlin.de/jerusalem), die vom 11. Dezember 2017bis zum 30. April 2019 auf die Dauer von annähernd anderthalb Jahrenangelegt ist, zu begleiten. Die Filme werden sechs Wochen lang, vom3. Mai bis zum 17. Juni, im Glashof des Jüdischen Museums an zehnVR-Stationen gezeigt.www.arte.tv/arte360www.vr.zdf.dewww.jmberlin.de/jerusalemAktuelle Pressefotos unter:www.jmberlin.de/bildmaterial-dani-levy-geschichten-aus-jerusalemPressekontakt:Michel Kreßmichel.kress@arte.tv+33 3 88 14 21 63www.presse.arte.tv@artepresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell