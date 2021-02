Start-Ups und Entrepreneure aufgepasst: Domainschätze wie boxer.de, rätsel.de und viele mehr sind jetzt zu haben / Sedo GmbH gibt am 18. Februar Startschuss für Auktion begehrter Internetadressen

Köln (ots) - Die Kölner Sedo GmbH, die weltweit größte Online-Handelsplattform für Premium-Domains, bietet eine einzigartige Auktion mit begehrten und wieder verfügbaren Domains an: Vom 18. bis 25. Februar 2021 versteigern Domain-Inhaber 130 hochwertige, beschreibende Premium-Domains auf Sedos Marktplatz in der weltweit anerkannten GreatDomains-Auktion. Unter den prestigeträchtigen Namen sind deutschsprachige Domains wie boxer.de, hybrid.de und rätsel.de - aber auch international hochwertige Internetadressen wie buy.co, cardealer.com und please.com. Alle wesentlichen Informationen zum Anmeldeprozess sowie zum Ablauf der Auktion finden sich auf www.sedo.de."Mit diesen sehr gut merkbaren Domains eröffnen sich für GründerInnen, Unternehmen und InvestorInnen ungeahnte Möglichkeiten in der Markendarstellung und Vermarktung im Internet", erklärt Negar Hajikhani, Senior Sales Consultant bei der Sedo GmbH. "Umso mehr freuen wir uns darauf, in Zeiten, in denen das Thema Digitalisierung und ein einfach auffindbarer Internetauftritt unabdingbar für langfristigen und nachhaltigen Erfolg ist, dieses wertvolle Inventar an hochwertigen Adressen über unsere Plattform anbieten zu können. Domains dieser Klasse sind dafür gemacht, in die richtigen Hände zu gelangen, die es mit der passenden Idee füllen", so Hajikhani weiter.Die GreatDomains-Auktion ist eine zweimonatig stattfindende Auktion unter Leitung des Domainspezialisten Sedo. Die Kölner sind seit 20 Jahren international anerkannte Experten auf dem Gebiet der Domain-Auktionen und transferieren mehrere Tausend Domains aller Endungen pro Monat.Eine vollständige Liste der zu versteigernden Internetadressen der GreatDomains-Auktion sowie genaue Informationen zu den Auktionen sind online verfügbar unter www.sedo.de.Über SedoSedo mit Sitz in Köln und Boston (USA) ist die weltweit führende Domainhandelsbörse mit 2 Millionen Kunden, die knapp 20 Millionen Domains aller Endungen auf dem Marktplatz zum Verkauf anbieten. Sedo bietet Käufern und Verkäufern Dienstleistungen rund um Domains, wie etwa Domain-Parking, Domain-Bewertungen, Domain-Transfers und Domain-Vermittlung.Pressekontakt:Semra KörnerTel.: (+49)0221-340-30-388E-Mail: presse@sedo.deOriginal-Content von: Sedo GmbH, übermittelt durch news aktuell