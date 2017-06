Start-Up Your Future: BMWi und Junge Wirtschaft begleiten Flüchtlinge auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Berlin (ots) - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie(BMWi) und die Wirtschaftsjunioren Deutschland starten heutegemeinsam ein Projekt zur Unterstützung gründungsinteressierterFlüchtlinge. Unter dem Motto "Start-Up Your Future" werdenFlüchtlinge in der Pilotregion Berlin-Brandenburg durch erfahreneUnternehmerinnen und Unternehmer, die ehrenamtlich als sogenannteGründerpaten agieren, auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet."Viele der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge habenunternehmerisches Potenzial. Nicht wenige von ihnen waren bereits inihrer Heimat selbstständig. Durch das Projekt "Start-Up Your Future"wollen wir Flüchtlingen die Selbstständigkeit in Deutschland alsErwerbsoption eröffnen und damit zur Integration in die Wirtschaftund die Gesellschaft beitragen", sagt BundeswirtschaftsministerinZypries."Die Einbindung von Unternehmerinnen und Unternehmern in dasProjekt ist ein großer Vorteil. Als größter Verband Junger Wirtschafthaben wir viele Mitglieder, die selber gegründet haben und wissen,worauf es bei der Existenzgründung ankommt", ergänzt AlexanderKulitz, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland.Gründungsinteressierte Flüchtlinge nehmen im Rahmen desPilotprojekts an verschiedenen Bausteinen teil. Dazu gehörenHospitationen in Unternehmen, Mentorenschaften, Team- undTandemgründungen sowie die Unternehmensnachfolge. Ergänzend werdenden Geflüchteten Trainings und Seminare angeboten. Außerdem werdendie Teilnehmenden in das große Netzwerk der Wirtschaftsjunioreneingebunden.Das Pilotprojekt ist Teil der Initiative "Die Neue Gründerzeit"des BMWi und läuft bis Ende 2018.Die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) bilden mit mehr als10.000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft den größtendeutschen Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40Jahren. Bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatzverantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 40.000 Ausbildungsplätze.Seit 1958 sind die Wirtschaftsjunioren Deutschland Mitglied der mehrals 100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber International(JCI).Pressekontakt:Thomas UssleppPressesprecherWirtschaftsjunioren Deutschland (WJD)Breite Straße 29, 10178 BerlinTel.: +49 (0)30 / 20308-1516Fax: +49 (0)30 / 20308-1522E-Mail: thomas.usslepp@wjd.deInternet: http://www.wjd.deOriginal-Content von: WJD Wirtschaftsjunioren Deutschland, übermittelt durch news aktuell