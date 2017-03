"Start Up Energy Transition Award": Preisträger stehen fest (FOTO)

Berlin (ots) -- Sechs Gewinner im Rahmen der Abendveranstaltung des BerlinEnergy Transition Dialogue gekürt- Innovative Geschäftsideen für die Energiewende ausgezeichnetDie Preisträger des "Start Up Energy Transition Award" derDeutschen Energie-Agentur (dena) stehen fest: Sechs Start-ups ausFrankreich, Deutschland, Indien, Bangladesch und Nigeria wurdenausgezeichnet, weil sie mit ihren innovativen Geschäftsideen für dieEnergiewende und den weltweiten Klimaschutz überzeugten. Eineinternational besetzte hochkarätige Jury hatte die Unternehmen ausmehr als 500 Bewerbungen aus 66 Ländern ausgewählt. 18 Finalistenpräsentierten am Montag ihre Ideen und Visionen beim "Start Up EnergyTransition-Tech Festival" in Berlin, das Start-ups mitUnternehmensvertretern aus aller Welt zusammenbrachte. Mehr als 100Kooperationspartner aus über 25 Ländern unterstützten die Initiative.Am Montagabend wurden die Awards in sechs Kategorien im Rahmen derAbendveranstaltung des parallel stattfindenden Berlin EnergyTransition Dialogue, der internationalen Energiewendekonferenz derBundesregierung, vor den hochrangigen Konferenzteilnehmern vergeben.Zu den sechs Laudatoren des Abends gehörten Patricia Espinosa,Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen(UNFCCC), Thomas Birr, Senior Vice President Innovation & BusinessTransformation (innogy), Dr. Katrin Leonhardt, Direktorin derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Felix Zhang, Geschäftsführervon Envision Energy, Adnan Amin, Generaldirektor der InternationalenOrganisation für Erneuerbare Energien (IRENA) sowie Tanja Gönner,Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ).Der "Start Up Energy Transition Award" wurde in sechs Kategorienverliehen:- Kategorie Urban Energy Transition:BeeBryte - Building Energy Intelligence (Frankreich): BeeBryte hateine cloud-basierte Software-Lösung entwickelt, die den Energiekonsumoptimieren soll. Begründung der Jury: BeeBryte bietet eineeinzigartige und umfassende Lösung an, Energieverbrauch und-speicherung in Gebäuden zu ermöglichen. Das ist ein entscheidenderErfolgsfaktor für die globale Energiewende.- Kategorie Cleantech against Climate Change:Hydrogenious Technologies GmbH (Deutschland): Die Liquid OrganicHydrogen Carrier-Technologie ist eine Lösung zur sicheren undverlässlichen Speicherung von Wasserstoff. Begründung der Jury: DasGeschäftsmodell der Hydrogenious Technologies GmbH ermöglicht denKlimaschutz in einer noch nicht komplett digitalen Welt. IhreTechnologie kann einen immensen Beitrag zur Dekarbonisierung inverschiedenen Sektoren leisten.- Kategorie Future Production & Manufacturing:Sicoya GmbH (Deutschland): Sicoya hat kostengünstige,energieeffiziente und skalierbare optische Transceiverchips fürSerververbindungen entwickelt, die in die Serienproduktion gehenkönnen. Begründung der Jury: Die weltweite Nachfrage nachRechenzentren wächst rasant. Die Lösung der Sicoya GmbH ist sehr gutskalierbar und kann die Effizienz von Rechenzentren enorm steigern.- Kategorie Mobility meets Energy Transition:Thermal Energy Service Solutions Private Limited (TESSOL)(Indien): Auf Basis der "Thermal Energy Storage"-Technologie hat dasUnternehmen einen elektrisch betriebenen Kühllaster gebaut, der nacheinem so genannten "Plug&Chill"-System funktioniert. Begründung derJury: Die Jury hat TESSOL gewählt, weil Kühlsysteme weltweit für eineeffiziente Nahrungsmittelversorgung sorgen können. TESSOL hatdeutlich gemacht, wie seine Technologie CO2-Emissionen vermeiden undfossile Brennstoffe sparen kann.- Kategorie Platforms and Communities:ME SOLshare (Bangladesch): Mit ihrem micro-grid bringt ME SOLshareEnergie in Regionen von Bangladesch, die bisher nicht an dasStromnetz angeschlossen sind, und ermöglicht den lokalen Handel mitder gewonnenen Energie. Begründung der Jury: Die Technologie von MESOLshare zeigt, wie man individuelle Photovoltaik-Lösungen in einemmicro-grid lückenlos verbinden und gleichzeitig einen sozialen Nutzendurch das gemeinschaftsorientierte Design erzeugen kann. DiesesKonzept ist nicht nur in Bangladesch, sondern weltweit in netzfernenRegionen anwendbar.- Kategorie Special Prize: Sustainable Future For All: Startup SDG7:ColdHubs (Nigeria): ColdHubs ist ein modulares "Plus &Play"-Kühlsystem, das jenseits existierender Stromnetze mitSolarenergie betrieben werden kann und Landwirten die Möglichkeitbietet, die Nutzung über ein pay-as-you-store-System abzurechnen.Begründung der Jury: ColdHubs hat eine einfache Lösung für einkomplexes globales Problem. Sie ermöglicht Landwirten, ihr Einkommenzu steigern, indem sie Verluste ihrer sonst leicht verderblichenErzeugnisse reduzieren. Die Technologie lässt sich in vielen Branchenanwenden."Wir waren beeindruckt von der Vielzahl herausragender innovativerGeschäftsmodelle für die Energiewende, die uns Bewerber aus allerWelt geschickt haben", sagte Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derdena-Geschäftsführung. "Mit dem Start Up Energy Transition Awardwollen wir Vordenker und Enabler der globalen Energiewendezusammenbringen und so ein internationales Netzwerk aus Unternehmen,Start-ups und nachhaltig wirtschaftenden Organisationen schaffen.Denn nur mit Innovationen machen wir Energiewende und Klimaschutz zueinem weltweiten Erfolgsmodell.""Wir sind begeistert von der Innovationskraft der eingereichtenIdeen", sagte Felix Zhang, Group Executive Director von EnvisionEnergy und Mitglied der Award Jury. "Nicht nur die von unsausgezeichneten Geschäftsmodelle zeigen, dass eine Zukunft mitsauberer, sicherer und reichlich vorhandener Energie möglich ist.Auch die anderen Ideen sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung."Weitere Informationen zu den Finalisten und Gewinnern des "StartUp Energy Transition Award" unterwww.startup-energy-transition.com/newsroom.Start-ups und Investoren beim Tech FestivalBeim Tech Festival in der Berliner Kulturbrauerei hatten Start-upsam Montag die Chance, potenzielle Firmenkunden und Investorenkennenzulernen. Eine Ausstellung zeigte erfolgreiche Gründer, die mitinnovativen Tätigkeiten zum Klimaschutz beitragen. Das Programm wurdeergänzt durch prominente Keynotes und Panels. Speaker waren unteranderem Felix Zhang (Envision Energy), Peter Terium (innogy),Christopher Burghardt (Uber Technologies), Dr. Jeremy Leggett(Solarcentury & Solar Aid), Jules Kortenhorst (Rocky MountainInstitute), Dirk Ahlborn (Hyperloop Technologies), Prof. StephanReimelt (GE Germany & Austria), Philipp Schröder (sonnen), LisaBesserman (Startup Buenos Aires) und Claus Wattendrup (VattenfallEurope Innovation).Weitere Informationen zum Tech Festival unterwww.startup-energy-transition.com/tech-festival.Hochkarätige Teilnehmer beim Berlin Energy Transition Dialogue2017Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie veranstalten auch dieses Jahr wieder den Berlin EnergyTransition Dialogue 2017, der parallel am 20. und 21. März in Berlinstattfindet. Mehr als 1500 hochkarätige Gäste aus 70 Ländern nehmenteil, darunter mehr als 30 Energie- und Außenminister. Mit dem BETDpräsentiert die Bundesregierung politische und technologischeKonzepte für die internationale Energiewende, um diese mit deninternationalen Partnern zu diskutieren und internationaleKooperationen bei Klimaschutz, erneuerbaren Energien undEnergieeffizienz voranzutreiben. Die Konferenz wird von derBundesregierung gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energiene.V., dem Bundesverband Solarwirtschaft e.V., demBeratungsunternehmen eclareon sowie der Deutschen Energie Agentur(dena) veranstaltet und von einem umfangreichen Begleitprogrammeingerahmt.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue findenSie unter www.energiewende2017.com.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Stella Matsoukas,Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-657, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail:matsoukas@dena.de, Internet: www.dena.deDWR eco GmbH, Doreen Rietentiet, Albrechtstraße 22, 10117 BerlinTel: +49.30.609819-500, Fax: +49.30.609819-509, E-Mail:rietentiet@dwr-eco.com, Internet: www.dwr-eco.comOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell