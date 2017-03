"Start Up Energy Transition Award": Finalisten stehen fest (FOTO)

Berlin (ots) -- 18 Start-ups aus elf Ländern von internationaler Jury ausgewähltund nach Berlin eingeladen- Beim ersten "Start Up Energy-Tech Festival" am 20. Märzpräsentieren sie ihre Geschäftsmodelle zur globalen Energiewende18 Start-ups aus elf Ländern haben es ins Finale für den "Start UpEnergy Transition Award" der Deutschen Energie-Agentur (dena)geschafft: Die Unternehmen wurden von einer hochrangigeninternationalen Jury aus mehr als 500 Bewerbungen aus 66 Ländernausgewählt, weil sie mit ihren innovativen Ideen und Visionen für denweltweiten Klimaschutz und die Energiewende überzeugten. IhreGeschäftsmodelle werden die Finalisten am 20. März beim "Start UpEnergy Transition-Tech Festival" in Berlin präsentieren, dasStart-ups mit Unternehmensvertretern aus aller Welt zusammenbringt.Die Jury, zu der renommierte Vertreter aus neun Ländern gehören,ermittelt dann die Gewinner in den sechs Kategorien des Awards. DiePreisverleihung findet am selben Tag im Rahmen der Abendveranstaltungdes Energiewende-Gipfels Berlin Energy Transition Dialogue (BETD)statt. Der BETD wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energiesowie dem Auswärtigen Amt organisiert.Fünf Finalisten kommen aus Deutschland sowie drei aus Frankreichund zwei aus Indien. Jeweils ein Start-up kommt aus dem VereinigtenKönigreich, Finnland, Spanien, Bangladesch, Australien, Brasilien,Kenia und Nigeria. Der "Start Up Energy Transition Award" bildet dieGrundlage für den Aufbau eines internationalen Netzwerks mit demSchwerpunkt auf Innovationen in der globalen Energiewende."Wir freuen uns riesig über den großen Zuspruch für unser Projektund über die vielen faszinierenden Ideen und Geschäftsmodelle, dieuns aus aller Welt erreicht haben. Es zeigt einmal mehr: DieInnovationsdynamik der globalen Energiewende ist gewaltig", sagtAndreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "Wir wollendiesen engagierten Start-ups mit dem Projekt in der klimapolitischenDebatte eine Stimme geben. Das passt gut zur G20-PräsidentschaftDeutschlands und zu den Ambitionen, die Deutschland bei derAusgestaltung dieser Energiewende hat oder haben sollte."Neben den finalen Pitches der nominierten Startups werden am 20.März international prominente Akteure als Sprecher auf dem TechFestival mit dabei sein. Zudem wird in Workshops mitUnternehmenspartnern an konkreten Herausforderungen der globalenEnergiewende gearbeitet.18 Finalisten für den "Start Up Energy Transition Award" in sechsKategorienDer "Start Up Energy Transition Award" wird in den folgenden sechsKategorien verliehen:Für die Kategorie Urban Energy Transition (für Beiträge zurdigitalisierten und nachhaltigen Stadt) sind nominiert:- Sunew Filmes Fotovoltaicos Impressos S. A. (Brasilien): Mitihrer sehr geringen Dicke, hohen Flexibilität,Lichtdurchlässigkeit und ihrer dämmenden Eigenschaft stellen diehauchdünnen Photovoltaikmodule von Sunew Filmes die nächsteGeneration dieser Technologie dar.- Beebryte - Building Energy Intelligence (Frankreich): BeeBrytehat eine cloud-basierte Software-Lösung entwickelt, die denEnergiekonsum optimieren soll.- Glowee (Frankreich): Glowee entwickelt ein neuartigesBeleuchtungssystem, welches auf biolumineszenten Mikroorganismenbasiert und damit eine besonders natürliche und nachhaltige Formder Beleuchtung darstellt.Für die Kategorie Cleantech against Climate Change (fürTechnologien zur sektorübergreifenden Reduktion vonTreibhausgas-Emissionen) sind nominiert:- Aurelia Turbines Oy (Finnland): Aurelia produziert effizienteMikro-Gasturbinen. Durch den hohen Effizienzgrad dieser Turbinenwill das Unternehmen die Energieproduktion nachhaltig verändern.- Electrochaea GmbH (Deutschland): Electrochaea bietet denBetreibern von Stromnetzen eine auf dem Power-to-Gas-Ansatzbasierende Speicherlösung an. Sie ermöglicht es, Schwankungen inden Stromnetzen auszugleichen.- Hydrogenious Technologies GmbH (Deutschland): Die Liquid OrganicHydrogen Carrier-Technologie ist eine Lösung zur sicheren undverlässlichen Speicherung von Wasserstoff.Für die Kategorie Future Production & Manufacturing (fürtreibhausgasarme Lösungen in der Industrie) sind nominiert:- CAALA GmbH (Deutschland): CAALA rechnet den Energiebedarf vonGebäuden in der frühen Planungsphase in Echtzeit aus.Gleichzeitig wird eine Lebenszyklus-Analyse inklusive Ökobilanzund Kosten erstellt und anschaulich visualisiert.- AEInnova (Spanien): HEAT-R ist ein System zur intelligentenNutzung von Abwärme, deren unterschiedliche Module anverschiedene Wärmequellen anschließbar sind.- Sicoya GmbH (Deutschland): Sicoya hat kostengünstige,energieeffiziente und skalierbare optische Transceiverchips fürSerververbindungen entwickelt, die in die Serienproduktion gehenkönnen.Für die Kategorie Mobility meets Energy Transition (fürnachhaltige Mobilitätskonzepte) sind nominiert:- Thermal Energy Service Solutions Private Limited (Indien): AufBasis der "Thermal Energy Storage"-Technologie hat dasUnternehmen einen elektrisch betriebenen Kühllaster gebaut, dernach dem "Plug&Chill"-System funktioniert.- Blue Inductive GmbH (Deutschland): Blue Inductive entwickelteinen kabellosen Super-Charger für E-Autos und mobile Roboter,bei dem das Problem des Ladens der Batterien vollautomatisiertgelöst wird.- EP Tender (Frankreich): EP Tender ist eine mobileZusatzbatterie, welche die Reichweite von E-Autos erhöht und inForm eines kleinen Anhängers an das Auto angehängt wird.Für die Kategorie Platform und Communities (für den Aufbau vonPlattformen) sind nominiert:- ME SOLshare (Bangladesch): Mit ihren micro-grid bringt SOLshareEnergie in Regionen von Bangladesch, die bisher nicht an dasStromnetz angeschlossen sind, und ermöglicht den lokalen Handelmit der gewonnenen Energie.- Citizengage (Indien): Citizengage bietet mit ihrer Plattform einNetzwerk für ein nachhaltiges Abfallmanagement, bei dem diebeteiligten Akteure miteinander vernetzt und die gewonnenenDaten analytisch aufbereitet werden.- Greensync (Australien): Die neu entwickelte Plattform vonGreensync koordiniert als Marktplatz Interaktionen vonNetzbetreibern, Stromproduzenten und Besitzern regenerativerEnergiequellen.Für die Kategorie Special Prize: Sustainable Future For All:Startup SDG 7 (Sonderpreis für Projekte zum siebten Ziel fürnachhaltige Entwicklung (SDG 7) der Vereinten Nationen, derbezahlbaren und sauberen Energie für alle) sind nominiert:- SunCulture (Kenia): SunCulture hat solarbetriebeneBewässerungssysteme entwickelt, die aufgrund ihrer geringenGröße sogar auf Mofas transportiert werden können - und sozugeschnitten auf die Bedürfnisse kleiner und mittlererlandwirtschaftlicher Betriebe sind.- Enterprise Project Ventures Ltd - Inspirafarms (United Kingdom):InspiraFarms stellt modulare Kühlhäuser her, in denenNahrungsmittel gelagert werden. Die Kühleinheiten werden durchSolarpanels betrieben und funktionieren ohne Zugang zumStromnetz.- Cold Hubs (Nigeria): Cold Hubs ist ein modulares "Plus &Play"-Kühlsystem, das jenseits existierender Stromnetze mitSolarenergie betrieben werden kann und Landwirten dieMöglichkeit bietet, die Nutzung über ein pay-as-you-store-Systemabzurechnen.Weitere Informationen zu den Finalisten des "Start Up EnergyTransition Award" unter www.startup-energy-transition.com/newsroom.Die Liste der Top-100-Bewerbungen wird zeitnah unterwww.startup-energy-transition.com zur Verfügung gestellt.Start-ups und Investoren beim Tech FestivalBeim Tech Festival in der Berliner Kulturbrauerei am 20. Märzhaben Start-ups die Chance, potenzielle Firmenkunden und Investorenkennenzulernen. Eine Ausstellung zeigt erfolgreiche Gründer, die mitinnovativen Tätigkeiten zum Klimaschutz beitragen. Das Programm wirdergänzt durch prominente Keynotes und Panels. Speaker sind unteranderem Felix Zhang (Windkraftanlagenersteller Envision Energy),Peter Terium (Innogy, Stromversorger aus erneuerbaren Energien),Christopher Burghardt (Dienstleistungsunternehmen Uber Technologies),Dr. Jeremy Leggett (Solarenergie-Unternehmen Solarcentury & SolarAid), Jules Kortenhorst (Rocky Mountain Institute, Organisation zurForschung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich dernachhaltigen Entwicklung), Dirk Ahlborn (Hightech-Start-up HyperloopTechnologies), Prof. Stephan Reimelt (GE Germany & Austria, digitalesIndustrieunternehmen), Philipp Schröder (BatteriespeicherherstellerSonnen GmbH), Lisa Besserman (Netzwerk-Organisation Startup BuenosAires) und Claus Wattendrup (Energiekonzern Vattenfall EuropeInnovation GmbH).Weitere Informationen zum Tech Festival unterwww.startup-energy-transition.com/tech-festival.Energiewende-Gipfel Berlin Energy Transition Dialogue (BETD)Beim parallel zum Tech Festival stattfindenden Berlin EnergyTransition Dialogue (BETD) werden mehr als 1000 hochkarätigeTeilnehmer aus 70 Ländern erwartet. Das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie sowie das Auswärtige Amt organisieren diealljährliche Konferenz, um Experten aus Politik, Wissenschaft,Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Damit solleninternationale Kooperationen bei Klimaschutz, erneuerbaren Energienund Energieeffizienz vorangetrieben werden. Die Gäste des BETD habendie einmalige Gelegenheit, sich beim Tech Festival über dieGeschäftsmodelle der zukünftigen Gestalter der Energiewende zuinformieren. Rund um den 20. und 21. März wird Berlin damit dasZentrum der internationalen Debatte zur Zukunft der globalenEnergiewende sein.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue unterwww.energiewende2017.com.Internationale Unterstützer der InitiativeMehr als 100 Kooperationspartner aus über 25 Ländern unterstützendie Initiative, darunter die Internationale Energieagentur (IEA), dieInternational Renewable Energy Agency (IRENA), die internationalrenommierte Allianz Rocky Mountain Institute / Carbon War Room, dieEuropean Climate Foundation, das internationale GründerzentrumHub:raum, Climate-KIC, KIC Inno Energy sowie wichtigeWirtschaftsverbände aus Deutschland. Zentrale Partner sind dieDeutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), dieAußenwirtschaftsagentur GTAI, das Borderstep-Institut für Innovationund Nachhaltigkeit, die Deutsche Welle, die Außenhandelskammern, dieKfW Bankengruppe, die Deutsche Welle und die Beratungsagentur DWReco.Internationale Botschafter des "Start Up Energy Transition Award"sind unter anderem Patricia Espinosa, Generalsekretärin derKlimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC), Hans JoachimSchellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung(PIK), Philipp Schröder, Managing Director bei der sonnen GmbH, DirkAhlborn, CEO von Hyperloop Transportation Technologies (HTT) undJumpStarter, sowie Dr. Jeremy Leggett, Gründungsdirektor vonSolarcentury sowie Gründer und Vorsitzender von SolarAid.Unternehmenspartner sind das chinesische EnergieunternehmenEnvision Energy, das Unternehmen innogy Innovation Hub, derfranzösische Stromversorger Enedis, Vattenfall Deutschland, diefranzösische Elektrizitätsgesellschaft EDF, dasE.ON-Innovationsförderprogramm :agile accelerator, das Unternehmenwilo, der Netzbetreiber State Grid Corporation of China und derösterreichische Energieversorger Verbund.