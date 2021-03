Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Die weltweit erste Präsentations- und Show-Maker-App, mit der Inhalte in Echtzeit auf dem Bildschirm verschoben werden können- Innovation und Herausforderung, um über 30 Jahre alte Klischees über traditionelle Präsentations-Apps wie PPT und Keynote auf dem Weltmarkt zu überwinden- Showtap ist für alle Geräte einschließlich iOS und Android kostenlos erhältlichSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - EnableWow (www.showtap.com) hat die neue Präsentations- und Show-Maker-App "Showtap" ins Leben gerufen, mit der bewegliche Inhalte mit nur einer Berührung auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Mit der Showtap-App können Benutzer jeden gewünschten Inhalt an einer beliebigen Stelle auf der Folie einfügen und den verborgenen Inhalt mit einer einfachen Berührung anzeigen lassen, wann immer sie möchten.Die Showtap-App für die iPad-Version wurde im Dezember 2019 vorgestellt, was auf der Consumer Electronic Show (CES) 2020 im Januar für viel Aufmerksamkeit und hohe Erwartungen gesorgt hatte. Aufgrund der Reaktionen auf der CES entschied sich EnableWow dazu, die App für alle Geräte zur Verfügung zu stellen. Showtap ist für alle Geräte einschließlich iOS und Android kostenlos erhältlich.Showtap hat "bewegliche Hyperlink-Trigger" erstellt, mit denen Benutzer Inhalte erstellen und in die Folie einfügen können. Die beweglichen Hyperlink-Trigger und Inhalte wie Bilder, Videos, Webseiten können an beliebiger Stelle auf einer Folie oder einem Bild eingefügt werden. Der eingefügte Inhalt kann an den Fingerspitzen des Benutzers erscheinen und verschwinden. Die angezeigten Inhalte können frei auf dem Bildschirm hin- und hergeschoben und angepasst werden.In einen Trigger können mehrere Inhalte eingefügt werden und die Benutzer können verschiedene Inhalte gleichzeitig durch einfaches Antippen anzeigen lassen. Showtap kann mehrere Inhalte auf einer Folie gleichzeitig zum Vergleich anzeigen. Diese Funktion war bislang in keiner anderen bedeutenden Präsentations-Apps wie PPT, Keynote und Prezi verfügbar.Mit der Showtap-Videoaufzeichnungsfunktion ist es für Anwender besonders einfach, innovative Videos zu erstellen, die selbst mit professionellen Videobearbeitungsprogrammen schwierig zu erstellen sind. YouTubern und Social Media-Influencern bietet sich eine brillante und überraschende Erfahrung, die nie dagewesenen Wert verspricht.Jeder, der Showtap jemals verwendet, werde von seinem Charme fasziniert sein, so der CEO von EnableWow. Weiter unterstrich er das ausgefallene Design, die intuitive Benutzeroberfläche und die weltweit neuen Funktionen von Showtap. EnableWow arbeitet auch an einer Erweiterung der Wertschöpfungskette auf B2B, einschließlich Web, Handel, Bildung, Werbung und Digital Signage.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1343631/image1.jpgPressekontakt:Dajeong Kim+82-10-3864-6645enablewow.jeongg@gmail.comOriginal-Content von: EnableWow, übermittelt durch news aktuell