US-Serien-Star David Boreanaz ("Angel", im Bild) muss in deractiongeladenen US-Serie "SEAL Team" nur noch kurz die Welt retten.Das hochwertige Militär-Action-Drama wurde bereits von CBS verlängertund begleitet das Team um Elitesoldat Jason Hayes (David Boreanaz)bei den gefährlichsten Missionen weltweit. Während die Männer derBravo-Einheit der Navy SEALs ihr Leben riskieren, leben ihre Familienin ständiger Angst - eine Zerreißprobe für die harten Männer inUniform ... SAT.1 zeigt die erste Staffel "SEAL Team" ab Montag, 9.Juli 2018, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen zum ersten Mal im Free-TV.