Start der NFL-Playoffs: Über 35 Stunden Football live auf ProSieben und ProSieben MAXX ab 6. Januar 2018

Unterföhring (ots) - It's Showtime! Nur noch drei Spieltage biszum Super Bowl, am Wochenende starten die Playoffs der NationalFootball League - insgesamt alle zehn Spiele live: SiebenPlayoff-Partien werden von ProSieben übertragen - so viele wie nochnie auf einem großen Free-TV-Sender. Drei weitere K.o.-Duellepräsentiert ProSieben MAXX live.Los geht's am Samstag, 6. Januar 2018, um 22:00 Uhr mit derWild-Card-Round (entspricht einem Achtelfinale) auf ProSieben MAXXmit dem Spiel zwischen den Tennessee Titans und den Kansas CityChiefs, kommentiert von Jan Stecker und dem ehemaligen NFL-ProfiBjörn Werner. Direkt im Anschluss an "Promi-Darts-WM 2018" steigtProSieben ebenfalls in die Partie ein, bevor es ab 1:55 Uhr exklusivauf ProSieben mit dem Duell der Atlanta Falcons bei den Los AngelesRams weitergeht, kommentiert von Uwe Morawe und Volker Schenk. DieSpiele drei und vier der Wild-Card-Round beginnen am Sonntag, 7.Januar 2018, um 18.30 Uhr, Carsten Spengemann und Roman Motzkuskommentieren die Buffalo Bills bei den Jacksonville Jaguars live aufProSieben MAXX, ab 22:20 Uhr treffen die Carolina Panthers auf dieNew Orleans Saints, kommentiert von Jan Stecker, Patrick Esume undBjörn Werner live auf ProSieben.Die Gewinner der Wild-Card-Round treffen in der Divisional Roundam 13./14. Januar 2018 auf die Top-gesetzten Teams beider ConferencesAFC und NFL: Titelverteidiger New England Patriots, PittsburghSteelers, Philadelphia Eagles und den Super-Bowl-Gastgeber MinnesotaVikings.Im Livestream können die Football-Fans sämtliche Playoff-Partienauf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie denSender-Apps verfolgen. Aktuelle Informationen zu den Playoffs findenFans unter: http://www.ran.de/us-sport/nfl.Start NFL-Playoffs:Wild Card Round Samstag, 6. Januar 2018 22:00 Uhr AFC: TennesseeTitans at Kansas City Chiefs auf ProSieben MAXX1:55 Uhr NFC: Atlanta Falcons at Los Angeles Rams auf ProSiebenSonntag, 7. Januar 201818:30 Uhr AFC: Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars auf ProSiebenMAXX22:20 Uhr NFC: Carolina Panthers at New Orleans Saints aufProSiebenDivisional RoundSamstag, 13. Januar 2018 22:15 Uhr NFC: NN @ Philadelphia Eaglesauf ProSieben2:15 Uhr AFC: NN @ New England Patriots auf ProSiebenSonntag, 14. Januar 201818:30 Uhr AFC: NN @ Pittsburgh Steelers auf ProSieben MAXX22:25 Uhr NFC: NN @ Minnesota Vikings auf ProSiebenConference ChampionshipsSonntag, 21. Januar 201819:05 Uhr Die 20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl - DieProSieben Football Night20:40 Uhr AFC- und NFC-Championships live auf ProSiebenProBowlSonntag, 28. Januar 201820:15 Uhr ProBowl live auf ProSieben MAXX52. Super Bowl am Sonntag, 4. Februar 2018 live:20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSiebenProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel:089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell