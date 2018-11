Leipzig (ots) -Die Webserie "FINDHER" für junge Erwachsene geht am 4. Dezemberonline. Zu sehen ist das neue Format im YouTube-Channel"findherdiewebserie". Die Serie stellt die "GenerationBeziehungsunfähig" und ihre Partnersuche via Dating-App in denMittelpunkt.Ausgerechnet an seinem 29. Geburtstag wird Tim von seinerlangjährigen Freundin Anna verlassen. Sein Bruder Ben hat Mitleid undmeldet ihn auf der Dating-App "FINDHER" an. In jeder Folge derWebserie trifft Tim die unterschiedlichsten Frauen: vom grauenMäuschen, das sich als Pornodarstellerin outet, einer Hipsterin bishin zu einer alleinerziehenden Mutter.Im Mittelpunkt der neuen Webserie, die von den Problemen desSingledaseins der sogenannten "Generation Beziehungsunfähig" erzählt,steht der 29-jährige Tim, gespielt von François Goeske ("ArmansGeheimnis"). Nach einer gescheiterten Beziehung bekommt erTorschlusspanik und meldet sich bei einer Dating-App an. Fortantrifft er auf die unterschiedlichsten Charaktere und erlebt schräge,lustige und denkwürdige Dates. "Wenn ihr mich fragt, können wirMänner von Frauen viel lernen. Zum Beispiel Kommunikation auf anderenEbenen. Ich lerne da allerdings nie aus", so François Goeske inseinem Facebook-Profil.In den weiteren Hauptrollen sind Helen Woigk ("Das Leben istnichts für Feiglinge") und Eugen Bauder ("Türkisch für Anfänger") zusehen. Zudem gibt es Gastauftritte von Moderatoren und YouTube-Stars.Dabei sind unter anderem die MDR SPUTNIK-Moderatorin VanessaMassholder und die Schauspielerinnen Sophia und Jana Münster.Die Idee für die Webserie stammt von Kai Schoettle, der mit"FINDHER" auch sein Regiedebüt gibt. Gedreht wurden insgesamt 26Folgen à 7 Minuten in der alten Schwemme-Brauerei in Halle (Saale)."FINDHER" wurde durch die Initiative "Formate aus Thüringen" und dieMitteldeutsche Medienförderung (MDM) gefördert und ist eineKo-Produktion der Thüringer Firmen Bigchild und Traumhaus Studioszusammen mit dem MDR.www.youtube.com/findherdiewebseriePressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell