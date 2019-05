Neckarsulm (ots) -Wer im Sommer eine eiskalte Erfrischung sucht, kommt an Lidl nichtvorbei: Vom 1. Juni bis zum 3. August 2019 reist Lidl im Rahmen derSommerkampagne "Sommer, Sonne, Lidl-Preis" quer durch die Republikund macht dabei jeweils für ein Wochenende Halt in einer von zehnStädten. In einer einladenden Lounge erwartet die Besucher einekostenlose Eisauswahl, eine lustige Aktion am Foto-Eis-Automaten unddie Chance auf den Gewinn von Lidl-Einkaufsgutscheinen. Auftakt der"Lidl Gelatelli Tour 2019" ist am 1. und 2. Juni beim"Kessel-Festival" in Stuttgart."Mit der 'Lidl Gelatelli Tour 2019' bringen wir Sommerfeeling indie Städte, wecken den Eishunger der Lounge-Besucher und machen Lustauf die große Lidl-Eisauswahl", sagt Jürgen Achenbach,Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. Für die bevorstehendeEissaison wurde das Eissortiment nochmal erweitert: Mit mehr als 90dauerhaft gelisteten Eisartikeln ist Lidl auch in diesem Sommer der'Place-to-be', wenn es um vielfältige Eiserfrischung oder innovativeEistrends geht, wie zum Beispiel das "Gelatelli"-Schokoladen- oderKokoseis auf Kokosmilchbasis für alle Fans des veganen Genusses. Dafindet garantiert jeder sein Lieblingseis.Foto machen, Eis genießen und gewinnenAm Foto-Eis-Automaten wählen die Besucher zunächst ein"Gelatelli"-Eis, bevor sie mit der passenden zweidimensionalenEisattrappe für ein Foto posieren. Anschließend erhalten sie dasgewünschte Gratis-Eis aus dem Automaten und gleichzeitig wird ihnenein QR-Code zum Download des Fotos angezeigt. Wer sein Foto zusammenmit dem Hashtag #lidlgelatelli auf Instagram teilt, wandertautomatisch in den Lostopf für 30 Lidl-Einkaufsgutscheine im Wert vonjeweils 50 Euro. Einlösbar sind die Gutscheine in den rund 3.200Filialen, wo Fans des kühlen Genusses ein vielfältiges Eissortimenterwartet, das für jeden Geschmack die passende Erfrischungbereithält. "Indem wir die Gratis-Eisaktion mit derSchnappschussaktion verbinden, gelingt uns eine witzige Verlängerungder Lidl-Sommerkampagne in unsere Social-Media-Kanäle - mit starkemBezug zu unserer beliebten Eiseigenmarke. Und je mehr Besucher ihrenganz persönlichen 'Gelatelli'-Moment teilen, umso mehr Eisfansbekommen hoffentlich Appetit auf einen Sommer mit 'Gelatelli'."Stationen der "Lidl Gelatelli Tour 2019"1. bis 2. Juni 2019 auf dem Kessel-Festival in Stuttgart7. bis 8. Juni 2019 vor den Pasing Arkaden in München15. Juni 2019 vor dem Franken-Center in Nürnberg22. Juni 2019 vor dem Paunsdorf Center in Leipzig29. Juni 2019 auf dem Ravelinplatz am Alexa in Berlin5. bis 6. Juli 2019 auf dem Rossmarkt in Frankfurt13. Juli 2019 im Media-Park in Köln19. bis 20. Juli 2019 auf dem Überseeboulevard in Hamburg23. bis 28. Juli 2019 auf dem Windsurf Cup in Westerland auf Sylt3. August 2019 auf dem Georgsplatz in HannoverWeitere Infos zur "Lidl Gelatelli Tour 2019" veröffentlicht Lidlauf den eigenen Social-Media-Kanälen sowie auf der Tour-Micrositewww.lidl.de/gelatelliÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell