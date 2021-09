Abu Dhabi (ots) -Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat die globale Kampagne "United Global Emirates" vorgestellt. Sie zielt darauf ab, sowohl Investoren als auch junge Talente für den Standort zu gewinnen. Die Initiative geht mit einer Reihe von Reformvorhaben einher, die Unternehmen gezielte Anreize zur Intensivierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu den VAE bieten soll. Zudem werden Finanzmittel und Unterstützung speziell für Start-ups bereitgestellt.Die Kampagne wirbt für die herausragenden Möglichkeiten, die Servicelandschaft, die Infrastruktur, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Ressourcen, die internationalen Investoren, Unternehmern und Fachkräften in den VAE zur Verfügung stehen. Dabei betont sie die Rolle der Emirate als globales Zentrum für Handel, Innovation und Kreativität, in dem multinationale Konzerne, aufstrebende Unternehmen sowie Menschen mit Unternehmergeist neue Möglichkeiten ausloten und in einem günstigen Umfeld wachsen können.Dazu twitterte Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum: "Wir haben die internationale Wirtschaftskampagne 'United Global Emirates' ins Leben gerufen, um zu zeigen, was die VAE Unternehmern bieten können, um ihr internationales Geschäft auszuweiten. Wir laden Talente aus der ganzen Welt ein, ihre Ideen in den #United_Global_Emirates zu verwirklichen."Mit "United Global Emirates" treten die UAE in eine neue Wachstumsphase ein. Ziel ist, das Land in den nächsten 50 Jahren, bis zur Hundertjahrfeier der VAE, als einen der besten Wirtschaftsstandorte weltweit zu etablieren. Dabei hebt die Kampagne vor allem die Rolle der Emirate als Ort hervor, der Menschen mit neuen Ideen und frischem Denken verbindet - Ideen, die unsere Zukunft bestimmen werden.Mit einer Open-Sky-Politik, wettbewerbsfähigen Investitionsbedingungen, Freizonen für Unternehmen in vollständigem ausländischem Besitz sowie einer leistungsfähigen und fortschrittlichen Transport-, Logistik- und Kommunikationsinfrastruktur, die Ost und West miteinander verbindet, sind die Emirate die Heimat von über 195 Nationalitäten. Damit bieten sie ein Geschäftsumfeld, in dem Unternehmer:innen erfolgreich sein, ihr Potenzial ausschöpfen, ihre Träume verwirklichen und das scheinbar Unmögliche erreichen können.Die Kampagne "United Global Emirates" baut auf dem Markenclaim "Impossible is possible" der VAE auf und positioniert das Land als Magnet für Investoren, Kreative, innovative Talente und Leistungsträger - ein Ort, an dem große Ideen Wirklichkeit werden.Warum in den Emiraten investieren?Die VAE bieten politische und wirtschaftliche Stabilität sowie ein günstiges Geschäftsumfeld dank ihrer strategischen Lage, starker Finanzreserven, großer Staatsfonds und nachhaltiger Staatsausgaben. Bei über 100 globalen Entwicklungsindikatoren gehören die VAE zu den führenden Ländern der Welt. Sie bieten direkte Flugverbindungen zu mehr als 250 Zielen weltweit und Schiffspassagen zu über 400 Zielen. Die VAE beherbergen einen der weltweit führenden internationalen Flughäfen, den größten Schiffshafen der Welt sowie die erste Aerotropolis.Mehr als 40 Freizonen in den Emiraten ermöglichen Unternehmen 100-prozentiges Eigentum und bieten ihnen eine preisgekrönte Infrastruktur. Unternehmen und ihre Mitarbeiter:innen genießen in den Emiraten ein steuerfreies Umfeld, denn das Land erhebt keine Einkommenssteuer für Privatpersonen, Investoren oder Unternehmen (mit Ausnahme von Ölgesellschaften und Niederlassungen ausländischer Banken). Darüber hinaus sind die Zolltarife mit 0 bis 5 Prozent extrem niedrig.Das Leben in den Emiraten ist von Sicherheit und einem achtsamen Umgang geprägt. Zu den langfristigen und flexiblen Aufenthaltsoptionen gehören das für zehn Jahre gültige 'Goldene Visum' sowie ein spezielles Aufenthaltsprogramm für Investoren, Geschäftsinhaber und Fachkräfte in Schlüsselsektoren. Die Bevölkerung ist vielfältig, multikulturell und multireligiös, mehr als 195 Nationalitäten leben hier. Mit erstklassigen Bildungseinrichtungen, einem hochentwickelten Gesundheitswesen sowie attraktiven Freizeitmöglichkeiten bieten die Emirate zudem ein solides, sicheres und stabiles Umfeld für Familien.Pressekontakt:Stephan EsterFleishmanHillard GermanyT: +49-172-526 5328E: stephan.ester@fleishman.comOriginal-Content von: United Global Emirates, übermittelt durch news aktuell