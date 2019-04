Nürnberg (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA), dieBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), dieBundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter undHauptfürsorgestellen (BIH) und das Bundesministerium für Arbeit undSoziales (BMAS) haben im Rahmen der Verleihung des Inklusionspreisesfür die Wirtschaft am 9. April 2019 den Startschuss für diegemeinsame Initiative "Einstellung zählt - Arbeitgeber gewinnen"gegeben.Die Initiative soll Arbeitgeber für die Beschäftigung vonschwerbehinderten Menschen sensibilisieren. Sie richtet sich gezieltan die Unternehmen und Betriebe in Deutschland, die derzeit aus denunterschiedlichsten Gründen laut Anzeigeverfahren noch keineschwerbehinderten Menschen ausbilden oder beschäftigen. Das sind rund41.000 Unternehmen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 160.000beschäftigungspflichtige Unternehmen. Diese sollen mit der Initiativeangesprochen, beraten und unterstützt werden. Kernanliegen ist es,Arbeitgeber durch Information und Aufklärung auf die Potenziale vonschwerbehinderten Menschen aufmerksam zu machen und sie so für derenBeschäftigung zu gewinnen.Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil: "DieArbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen ist trotz der insgesamtguten Arbeitsmarktlage immer noch bedeutend höher als allgemein. Unddas, obwohl schwerbehinderte Arbeitsuchende überdurchschnittlich gutqualifiziert sind, wir nahezu Vollbeschäftigung haben und dieWirtschaft händeringend nach Fachkräften sucht. Diesen Widerspruchmüssen wir auflösen - aber dazu brauchen wir mehr Unternehmen, dieMenschen mit Behinderungen eine Chance geben. Mit der gemeinsamenInitiative setzen wir dabei einen entscheidenden neuen Impuls."Vorstand Ressourcen der BA, Valerie Holsboer: "Seit Jahrenbeschäftigt die BA einen hohen Anteil von Menschen mit Behinderungenund bildet Jugendliche mit Schwerbehinderungen aus. Es freut unssehr, dass es uns 2018 gelungen ist, die Beschäftigungsquote vonschwerbehinderten Menschen auf gut zehn Prozent zu steigern. Alswerbender Arbeitgeber freuen wir uns über jede einzelne Bewerbung vonMenschen mit Behinderung. Schließlich verlieren wir demografiebedingtein Drittel unserer Belegschaft in den kommenden zehn Jahren. UnsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben den inklusiven Gedanken seitvielen Jahren. Wir wünschen uns, dass dieser sich auch auf demArbeitsmarkt fest verankert. Deswegen appellieren wir an alleArbeitgeber, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen und ihneneine Chance zu geben, ihre Talente und Potenziale einzubringen."Präsident der BDA, Ingo Kramer: "Diese Initiative ist gerade mitBlick auf den Fachkräftemangel und das Ziel, möglichst allen MenschenTeilhabe an Bildung und Erwerbsarbeit zu ermöglichen, das Gebot derStunde. Konkrete und praxisnahe Beispiele aus Unternehmen sind immerdas überzeugendste Argument. Gemeinsam wollen wir noch stärker dafürwerben, dass Inklusion zum Gewinn für alle Beteiligten wird."Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämterund Hauptfürsorgestellen (BIH) Christoph Beyer: "Ich kann zu denUnternehmen nur sagen: Trauen Sie sich! Die BIH unterstütztArbeitgeber nicht nur bei der Einstellung eines Schwerbehinderten,sondern während des gesamten Arbeitsverhältnisses. Sie haben immereinen Ansprechpartner an ihrer Seite - vom TechnischenBeratungsdienst bis zum Integrationsfachdienst. Und diese Initiativehat noch einen wirkungsvollen Effekt: Je mehr Menschen mitBehinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, desto normalerwird auch unser Zusammenleben. Inklusion ist immer eine Frage, welcheErfahrungen wir machen."Die Initiative startet am 10. April 2019 in den sechsArbeitsagenturbezirken Aachen-Düren, Erfurt, Freiberg, Köln,Neumünster und Reutlingen mit einem gemeinsamen Anschreiben an diebetreffenden Arbeitgeber. Nach Auswertung der Pilotphase ist eineAusweitung auf das gesamte Bundesgebiet für das Jahr 2020 geplant.Die operative Durchführung der Initiative liegt bei der BA. DieInitiative wird unterstützt von der Charta der Vielfalt und demUnternehmensforum e. V.. Das Unternehmens-Netzwerk INKLUSION wird indie Pilotphase der Initiative eingebunden und wird Betriebe durchdirekte Ansprache und Einbindung in seine Netzwerke für Inklusionsensibilisieren und den Austausch mit inklusionserfahrenenArbeitgebern ermöglichen.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell