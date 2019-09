Start der Heizsaison am 1. Oktober: Was Hauseigentümer jetzt für geringere Heizkosten und mehr Klimaschutz tun können / Drei Maßnahmen fürs Optimieren der Heizung / 30 Prozent Förderung sichern (FOTO)

Berlin (ots) -Wer als Hauseigentümer seine Heizkosten und CO2-Emissionen senkenwill, sollte den Start der Heizsaison nutzen. Darauf macht dieKampagne "Meine Heizung kann mehr" (www.meine-heizung.de) dergemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online aufmerksam. Mehr als80 Prozent des Energieverbrauchs im Privathaushalt entfallen aufHeizung und Warmwasser. Entsprechend groß ist das Potenzial, um jetztGeld zu sparen und CO2 zu vermeiden.Für Hauseigentümer zählt zum Beispiel das Erneuern derHeizungspumpe zu den Maßnahmen, die sich besonders schnell rechnen.In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus macht sich derPumpentausch bereits nach drei Jahren bezahlt - und es gibt 30Prozent Zuschuss vom Staat.In drei Schritten zu weniger Heizkosten und CO2Für das vergleichsweise einfache und günstige Optimieren derHeizung in Ein- und Zweifamilienhäusern bieten sich drei Dinge an -alle lassen sich jetzt angehen, um schon im Herbst und Winter davonzu profitieren:1. Heizungsrohre dämmenIn einem durchschnittlichen Einfamilienhaus sind etwa 20 MeterRohr im Keller nicht gedämmt. Das nötige Material gibt es für 50 bis200 Euro im Baumarkt und kann selbst angebracht werden. So lassensich im Schnitt 1.000 kg CO2 vermeiden und 315 Euro pro Jahr sparen.Die Maßnahme kann sich also innerhalb eines Jahres rechnen. Woraufdabei zu achten ist, zeigt, die Anleitung aufwww.meine-heizung.de/rohre.2. Heizungspumpe tauschenAlte Heizungspumpen verbrauchen unnötig viel Strom. Einehocheffiziente Pumpe kostet inklusive Einbau durchschnittlich 300Euro. Damit lassen sich die CO2-Emissionen um fast 190 kg pro Jahrund die Kosten um rund 100 Euro senken. Es dauert also im Schnittdrei Jahre, bis sich der Pumpentausch rechnet. Die Förderung von 30Prozent ist bei diesem Beispiel bereits berücksichtigt. Ob sich einPumpentausch lohnt, zeigt der Online-Rechner aufwww.meine-heizung.de/pumpencheck.3. hydraulischer AbgleichMit einem hydraulischen Abgleich wird die Heizanlage optimal aufdas Gebäude eingestellt. So gelangt genügend Warmwasser zu jedemeinzelnen Heizkörper: nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Kostenliegen bei etwa 690 Euro. Die CO2-Emissionen sinken im Schnitt umfast 300 kg, die Heizkosten um 90 Euro pro Jahr. So rechnet sich derhydraulische Abgleich innerhalb von acht Jahren. Auch hier ist dieFörderung von 30 Prozent bereits berücksichtigt. Wie sichHauseigentümer die Fördermittel sichern, zeigt eine Checkliste aufwww.meine-heizung.de/foerderung.Heizkosten vergleichen: neuer "Heizspiegel" ab Ende OktoberFür Verbraucher, die ihre Heizkosten prüfen wollen, gibt es am 30.Oktober neue Vergleichswerte von co2online. Dann erscheint der"Heizspiegel für Deutschland 2019" mit aktualisiertem Online-Rechnerund kostenlosem Flyer; erstmals auch mit Werten für das Heizen mitWärmepumpen.Hinweis für die Redaktionen:Die beigefügte Infografik kann mit Quellenangabe("www.meine-heizung.de") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Weiteres druckfähigesBildmaterial gibt es auf www.meine-heizung.de/presse.Über "Meine Heizung kann mehr" und co2online"Meine Heizung kann mehr" (https://www.meine-heizung.de) ist eineKampagne der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. DieOstfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften istwissenschaftlicher Partner. Gemeinsam mit einembranchenübergreifenden Netzwerk - mit Partnern aus Verbänden,Wirtschaft und Fachmedien - werden Verbraucher über persönlicheEffizienzpotenziale informiert und motiviert, diese zu nutzen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich dafür ein, den klimaschädlichenCO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie- undKommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- undHeizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird co2online vonder Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowiePartnern aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell