Start der Heizsaison: Füllstand des Flüssiggas-Behälters rechtzeitig prüfen / So erkennen Verbraucher ganz leicht, ob es Zeit wird für eine Nachbestellung

Berlin (ots) - Zu Beginn der kühleren Jahreszeit fragt sichmancher Flüssiggas-Kunde, wie groß der Vorrat im Tank noch sein mag.Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) erklärt, wie Verbraucherden Füllstand des Behälters problemlos selbst ablesen können.Zum Auftakt der Heizperiode sind die Nutzer vonFlüssiggas-Heizungen manchmal unsicher, ob es wieder Zeit ist, denVorrat an Wärmeenergie aufzustocken. Generell sollte man einenFlüssiggas-Behälter am besten rechtzeitig auffüllen lassen, bevor eszu einem Wintereinbruch mit schlechten Straßenverhältnissen kommt,rät der DVFG. Denn die mobile Energie Flüssiggas wird perTanklastwagen an die Kunden geliefert. Wer sich schwertut, deneigenen Verbrauch der vergangenen Heizsaison einzuschätzen, kann ohnegroßen Aufwand selbst nachschauen, wie viel Flüssiggas noch vorrätigist: Handelt es sich um einen frei stehenden Behälter, finden dieFlüssiggas-Nutzer den Füllstandsanzeiger außerhalb der Abdeckhaube.Die Skala liegt unter einer Abdeckung, die sich einfach hochklappenlässt. Oft ist die Abdeckung innen verspiegelt, so dass der Füllstandbesonders leicht erkennbar ist. Auch bei einem erdgedeckten Behälter,bei dem nur der sogenannte Domschacht herausragt, ist das Ablesensicher und problemlos möglich. Hierzu den Domschacht aufschließen -dieser ist meist durch ein Dreikantschloss vor unbefugtem Zugriffgeschützt - die Klappe öffnen und die Skala am Rand des Schachtesablesen. Der DVFG weist außerdem darauf hin, dass sowohl freistehende als auch erdgedeckte Flüssiggas-Behälter ausSicherheitsgründen nie zu 100 Prozent befüllt werden. Zeigt die Skaladaher einen Stand von 85 Prozent an, heißt dies: Der Behälter istvollständig befüllt.Insbesondere für erdgedeckte Behälter existiert inzwischen einenoch komfortablere Option, nämlich ein sogenannterFern-Inhaltsanzeiger. Hier werden kabelgebundene sowie Funk-Variantenangeboten, mit deren Hilfe der Füllstand bequem von einem Display inder Wohnung abgelesen werden kann. Ein Fern-Inhaltsanzeiger sollteimmer von einen Heizungs-Fachbetrieb installiert werden. Kunden miteinem Miettank wenden sich am besten direkt an ihrenFlüssiggas-Versorger.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz-und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.