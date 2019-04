Start der Bausaison! - Handwerkersuche leicht gemacht! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Sobald der Frühling richtig in Fahrt ist, geht es auch los mit derBausaison. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man gleich einganzes Haus baut, aber zum Beispiel den Geräteschuppen im Garten, denman schon seit Jahren vor sich herschiebt. Die Garage müsste auch malneu geastrichen werden und auch das Wohnzimmer hätte dringend eineRenovierung nötig. Das könnten viele von uns sicherlich alles selbermachen - aber oft fehlt einfach die Zeit für solche Arbeiten. Alsosucht man sich einen Handwerker, wenn man einen findet, der auchfreie Termine hat! Warum das grade ziemlich schwierig ist und wie dieAlternative zur klassischen Suche aussieht, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Dank des anhaltenden Baubooms kann das Handwerk einigeRekordjahre verzeichnen. Entsprechend schwierig ist es, einenHandwerker zu finden, wenn man ihn braucht. Davon abgesehen werdenlukrative Großaufträge meistens vorrangig behandelt. Deshalbempfiehlt Claudia Frese, die Vorstandsvorsitzende von MyHammer:O-Ton 1 (Claudia Frese, 23 Sek.): "Am besten ist es, länger imVoraus zu planen. Zwei Monate vor Projektbeginn sind eine guteFaustregel. Und auch am Beginn des Jahres. Dann haben die Handwerkernoch freie Kapazitäten. Und der dritte Tipp, den man geben kann, istsicher: Wenn man einen guten Handwerker kennt, dann fragen Sie denals Ersten, denn Stammkunden haben in der Regel Vorrang. Aber wenndas alles nicht funktioniert, dann sollte man im Internet suchen."Sprecher: Die Online-Suche in einem Portal ist in der Regelkostenlos und funktioniert ganz ähnlich wie ein Kleinanzeigenmarkt:O-Ton 2 (Claudia Frese, 17 Sek.): "Nehmen wir zum Beispiel mal an,Sie wollen jemanden haben, der Ihre Terrasse neu pflastert. Dannbeschreiben Sie das so gut wie möglich, so gut Sie können, und fügenauf jeden Fall Fotos hinzu. Und in der Regel bekommt man dann binnenzwei bis drei Tagen mehrere Antworten von Handwerkern, dieinteressiert sind an dem Auftrag."Sprecher: Einen echten Fachmann erkennt man daran, dass erMitglied bei der Handwerkskammer ist. Optimaler Weise handelt es sichum einen Meisterbetrieb. Außerdem können die Online-Bewertungenanderer Kunden weiterhelfen. Und dann sollte natürlich auch dasAngebot seriös sein.O-Ton 3 (Claudia Frese, 18 Sek.): "So ein seriöses Angebot hatimmer Arbeitsaufwand, Materialkosten und Anfahrtskosten separataufgeführt, sodass man das einschätzen kann und miteinandervergleichen kann. Und ein seriöses Angebot führt auch dieMehrwertsteuer separat auf. Das ist wichtig, weil man die ja unterUmständen bei der Jahresabrechnung wieder steuerlich geltend machenkann."Sprecher: Am besten holt man sich immer mehrere Angebote ein, umein besseres Gefühl für die Preise zu bekommen. VonRückwärts-Auktionen, bei denen sich Handwerker für einen Auftragunterbieten, hat MyHammer übrigens schon vor Jahren Abstand genommen.O-Ton 4 (Claudia Frese, 15 Sek.): "Auch deswegen, weil: das isteinfach nicht marktgerecht. Wir finden wichtig, dass Preise fairverhandelt werden, dass sie die tatsächlichen Aufwände abbilden undwir finden wichtig, dass sich sowohl der Auftraggeber als auch derAuftragnehmer miteinander wohlfühlen."Abmoderationsvorschlag:Schieben Sie Ihre Bauprojekte also nicht mehr auf die lange Bank!Online finden Sie garantiert ganz schnell und unkompliziert einenHandwerker - zum Beispiel auf Myhammer.de.Pressekontakt:Natalya NepomnyashchaTelefon: +49 30 555 73 05 16myhammer@schoesslers.comOriginal-Content von: MyHammer AG, übermittelt durch news aktuell