Start des Almauftriebs - So kommen die Kühe auf die Alpenwiesen (AUDIO)

Piding (ots) -Anmoderationsvorschlag: (SFX: Kuhgkocken) Wahrscheinlich kenntjeder dieses Bild: Glückliche Kühe, Gras fressend, die ein oderandere mit einer Glocke um den Hals - friedlich auf einer Alm in denAlpen. Weit weg von der Hektik des Alltags, in dem wir uns zwischenArbeitsstress und Routinen kaum Ruhepausen gönnen. Aber haben Siesich schon mal gefragt, wie die Kühe eigentlich auf die Bergwiesenkommen und warum? Denn den Winter über stehen sie in ihrem Stall imTal. Oliver Heinze berichtet.(SFX: Kuhglocken) Sprecher: Ein paar Kühe treiben die Bergbauernnoch zu Fuß auf die Alm. Die meisten kommen aber mit demViehtransporter auf die Bergwiese. Dort werden Sie dann den Sommerüber von Sennern und Sennerinnen wie Brigitte Meier verpflegt.O-Ton 1 (Brigitte Meier, 19 Sek.): "Also ich stehe um kurz vorvier Uhr in der Früh auf, wenn ich Glück habe, stehen meine Küheschon da, ansonsten muss ich sie holen. Die kommen dann in den Stall,dann werden sie gemolken, dann dürfen sie wieder raus. Ich miste dannden Stall aus, reinige die Melkanlage und das Melkzeug und wenn ichmit allem fertig bin, dann kann ich mal frühstücken."Sprecherin: Von der Kallbrunnalm, auf der sie arbeitet, wird dieMilch alle zwei Tage an eine Sammelstelle gebracht.O-Ton 2 (Brigitte Meier, 14 Sek.): "Da wartet dann schon derTankwagen der Molkerei Berchtesgadener Land. Und fährt die Milch nachPiding in die Molkerei. Von der Molkerei kriegen die Bergbauern einenfairen Milchpreis für ihre harte Arbeit. Weil nur so kann dieKulturlandschaft Almregion erhalten bleiben."Sprecher: Denn würden die Bergbauern die Alm nicht bewirtschaften,würde sie komplett zuwachsen.O-Ton 3 (Brigitte Meier, 11 Sek.) "Und dann verschwindet die ganzeArtenvielfalt, die ganzen Kräuter und Orchideen, alles was da obenwächst. Und außerdem ist es ja auch ein Teil der Wanderkultur: wenneine Alm zugewachsen ist, dann kann auch keiner mehr einkehren."Sprecher: Weit weg von der Hektik des Allttags verbringt BrigitteMeier seit mittlerweile elf Jahren jeden Sommer auf der Alm undmöchte diese Zeit nicht missen.O-Ton 4 (Brigitte Meier, 12 Sek.): "Man lernt, wie wenig das manbraucht, damit man glücklich sein kann. Es ist einfach eine schöneZeit da oben und das größte Glück von einer Sennerin ist, wenn sie imHerbst die Kühe geschmückt und gesund zum Bauern runter bringendarf."Sprecherin: Und dann geht's auch für Brigitte Meier wieder inihren eigentlichen Beruf als Büroangestellte zurück - den nächstenAlmauftrieb kann sie aber kaum erwarten.Abmoderationsvorschlag:Sieben Wochen Ruhe, sieben Wochen Natur pur, aber auch siebenWochen ziemlich harte Arbeit. Aktuell dürfen die Kühe wieder in dieBerge auf die Alm - begleitet werden sie zum Beispiel auf derKallbrunnalm [Betonung auf ...brunn...] von Sennerin Brigitte Meier,die sich dafür extra eine lange Auszeit von ihrer eigentlichen Arbeitnimmt. Mehr Infos zum Thema Bergbauern finden Sie auf der Webseiteder Molkerei Berchtesgadener Land auf bergbauernmilch.de.