Start der AI Expo 2019 im ostchinesischen Suzhou

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Global AI Product ApplicationExpo 2019 (AI Expo 2019) unter dem Motto "See Wisdom·See the Future"wird am Donnerstag in Suzhou, einer Stadt in der ostchinesischenProvinz Jiangsu eröffnet. Sie wird bis zum 11. Mai dauern.Die Messe konzentriert sich auf die neuen Trends und Merkmale derEntwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) und zielt darauf ab, dietechnologischen Innovationen und die neuesten Anwendungen imKI-Bereich in fünf Hauptabschnitten wie Ausstellung, Foren,Wettbewerb, Preisverleihung und Performance umfassend darzustellen.Während der Messe werden über 1.000 KI-Produkte und innovativeLösungen von fast 200 führenden Unternehmen aus dem In- und Auslandder KI-Branche wie Microsoft, Siemens, NVIDIA, Huawei, Cambricon, 360und Aispeech vorgestellt.Fünf nationale offene KI-Innovationsplattformen für automatischeFahrtechnik, medizinische Bildgebungslösung, City Brain-Lösung,intelligente Sprachtechnologie und intelligente Visionstechnologiewerden auf der Expo ihre Premiere feiern.Darüber hinaus werden während der Messe ein Hauptforum und über 20Unterforen abgehalten, die akademische und industrielleAustauschplattformen für Teilnehmer wie Akademiker, Führungskräfteführender Unternehmen der KI und Fachpublikum bieten.Außerdem wird während der Messe ein Jahresbericht über dieKI-Entwicklung der neuen Generation von 2018 vom Jiangsu Center desChina Economic Information Service (CEIS) der Xinhua News Agency undder Artificial Intelligence Industry Technology Innovation StrategicAlliance (AITISA) veröffentlicht, der Einblicke in den allgemeinenEntwicklungstrend der KI-Branche mit nationalen Anwendungsbeispielenfür Innovationen geben wird.Die Ausstellung wurde von der Stadtverwaltung von Suzhou undAITISA unter der Leitung des chinesischen Ministeriums fürWissenschaft und Technologie (MOST) und des Ministeriums fürIndustrie und Informationstechnologie (MIIT) sowie der Volksregierungder Provinz Jiangsu gemeinsam unterstützt.Die AI Expo wird damit zum zweiten Mal in Suzhou abgehalten. Hierhat der Produktionswert der KI-Industrie 56,4 Milliarden Yuanerreicht und es wurden im Jahr 2018 456 mit KI befasste Unternehmenregistriert. Suzhou rangiert 2018 auf Platz acht unter den Top 15 derKI-Städte in China.Es wird berichtet, dass der Suzhou Industrial Park als Kernbereichfür die KI-Entwicklung in Suzhou im vergangenen Jahr einenProduktionswert von 25 Milliarden Yuan in der KI-Industrie realisierthat. Derzeit haben sich rund 200 Kernunternehmen, die sich mit KIbeschäftigen, im Park niedergelassen.Eine Reihe von KI-Anwendungs- und Innovationszentren im Parkwurden auf der Messe vorgestellt, die Bereiche wie industrielle KI,KI+BIM, KI+Bildungstechnologie usw. abdecken.