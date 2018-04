Köln (ots) - Er ist mit seiner Band "Revolverheld" seit Jahrenerfolgreich: Johannes Strate! In der Auftaktfolge der 5. Staffel"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (am Dienstag, 24. April um20:15 Uhr bei VOX) werden nun ihre größten Hits zum Tausch angeboten."Ich freue mich sehr, dass ich als erstes den Staffelstab in der Handhalte. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wer was von mir inwelcher Sprache singt", so der Sänger und Songwriter. An dieseAufgabe haben sich der neue Tauschkonzert-Gastgeber Mark Forstersowie seine weiteren Gäste Marian Gold ("Alphaville"), Mary Roos,Leslie Clio, Judith Holofernes und Rea Garvey gemacht. Und dabei gibtes gleich in der 1. Folge einige Premieren...Rea Garvey singt zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch "Ich willendlich auf diese Couch, auf der schon so viele Stars gesessen haben,ich will das einfach mal selbst erleben", kündigt Rea Garvey gleichzu Beginn an. Dass er aber auch direkt den ersten Song des Abendsperformen "muss" und zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch singt,macht ihn sichtlich nervös: "Das ist so unfair, dass ich der erstebin!" "Lass uns gehen" ist der Song, den sich der 44-Jährigeausgesucht hat: "Das ist die Geschichte von meiner Frau und mir, dasist unser Song." Um das Lied zu seinem zu machen, hat er die Strophenauf Englisch umgeschrieben, lediglich den Refrain hat er auf Deutschbelassen.Mark Forster: "Sie hat Johannes' Text verjudithet!" JudithHolofernes findet laut eigener Angabe nur wenige Sachen lustiger aufder Welt, als Songs von anderen Musikern zu singen. Damit ist sie bei"Sing meinen Song" also genau richtig. "Ich habe mich für den Song'Ich lass für dich das Licht an' entschieden, weil ich auch immer dasLicht anlasse, obwohl ich schon schlafe. Ich wollte den Text sofortumschreiben mit Dingen, die ich selbst aus Liebe tue", so JudithHolofernes über ihren Tauschsong. Damit hat sie offenbar voll insSchwarze getroffen, denn Johannes Strate ist nach der Performanceganz gerührt: "Wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass maldie Frontfrau von 'Wir sind Helden' einen Song von mir singt und denauch noch umschreibt, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt." Istdie Version ein möglicher Kandidat auf den "Song des Abends"?Leslie Clio singt zum ersten Mal auf Deutsch 40 Millionen Malwurde das Video zu "Halt dich an mir fest" bereits angeklickt - Grundgenug für Leslie Clio, diesen "Revolverheld"-Hit für "Sing meinenSong" herauszupicken. Dabei hatte die 31-Jährige die Musik von"Revolverheld" vorher gar nicht wirklich auf dem Schirm: "Aber genaudas macht diese Sendung aus: dass du dich mit Musik auseinandersetzt,zu der du den Zugang vorher nicht hattest, aus dem Song aber etwasEigenes machst und dich dann verdammt darauf freust, ihn zuperformen." Was Johannes Strate wohl von ihrer James-Bond-Version von"Halt dich an mir fest" hält?Mary Roos singt zum ersten Mal mit In-Ears "Wir haben zumallerersten Mal hier bei 'Sing meinen Song' Schlager und Chanson alsMusikgenre vertreten", freut sich Mark Forster über SchlagerlegendeMary Roos. Und auch Johannes Strate ist ganz gespannt auf Marysersten Auftritt: "Sie ist mein persönliches Herzchen, sie hat schonalles erlebt und ist wahnsinnig souverän." "Ich habe mich für denSong 'Spinner' entschieden, weil dieses Lied Programm für mich ist,weil ich auch ein Spinner bin. Und übrigens 60 Jahre brauchte, um zumersten Mal mit In-Ears zu singen", so die 69-Jährige, die nach ihremAuftritt voller Glück ist: "Mein Blut war voller Endorphine. Es istso ein Geschenk für mich!"Wer Johannes Strate mit seiner musikalischen Neuschöpfung ammeisten in Erstaunen versetzt und welchen Hit er als den "Song desAbends" auszeichnet, zeigt VOX am 24. April um 20:15 Uhr in der 1.Folge der 5. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".Diese Songs von "Revolverheld" und Johannes Strate hören dieZuschauer am 24.4. beim Tauschkonzert:- Rea Garvey - Lass uns gehen- Judith Holofernes - Ich lass für dich das Licht an- Mark Forster - Wenn es um uns brennt- Marian Gold - Keine Liebeslieder- Leslie Clio - Halt dich an mir fest- Mary Roos - SpinnerDie 5. Staffel von "Sing meinen Song" im Überblick: 24.4., Folge1: Johannes Strate (Revolverheld) 01.5., Die emotionalen Highlights08.5., Folge 2: Rea Garvey 15.5., Folge 3: Judith Holofernes 22.5.,Folge 4: Marian Gold (Alphaville) 29.5., Folge 5: Mary Roos 5.6.,Folge 6: Leslie Clio 12.6., Folge 7: Mark Forster 19.6., Folge 8:DuetteAuch in "Die Revolverheld-Story" dreht sich im Anschluss an "Singmeinen Song - Das Tauschkonzert" um 22:05 Uhr alles um den Sänger desAbends und seine Band. Jeannine Michaelsen blickt mit Johannes Strateauf sein Leben und auf 15 Jahre "Revolverheld" zurück. Hinter demattraktiven Sänger der Erfolgsband verbirgt sich eine sensible Seele.Heute redet Johannes über seine Lebenskrisen, aus denen er sich immerwieder befreien musste. In der Schule wurde er gemobbt, war einAußenseiter. Und zu Beginn seiner Musikkarriere scheiterte er: "Daswar die traurigste Zeit meines Lebens", gesteht Johannes imInterview. VOX begleitet ihn auf Heimatreise nach Worpswede, ist mitder Band im Studio und lernt seine Freundin Anna Wolfers kennen,Mutter des gemeinsamen Sohnes Emil. Mit Ende 30 ist JohannesBandleader und Familienvater - eine Zerreißprobe.Hashtag zur Sendung: #SingMeinenSongAlle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind noch 7Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW.deabrufbar. Und für die Zuschauer, die die neu entstandenen Coversongsauch zu Hause hören wollen, gibt es die Compilation "Sing meinen Song- Das Tauschkonzert Vol. 5" in der Standard-Version mit 14Tauschsongs oder als Deluxe-Variante mit allen 42 Tauschsongs aus derfünften Staffel ab dem 11.5. auf CD, als Download und im Streaming.Interviews und weitere Infos finden Sie im Kommunikationsportalunter https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Sing-meinen-Song-00003/Die erste Folge der 5. 