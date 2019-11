»Start35« - vomFASS fördert Gründer und vergibt 10 Franchise-Stipendien / Die VOM FASS AG, das größte Feinkost-System Deutschlands, geht innovative, neue Wege (FOTO)

Waldburg (ots) - Das Franchise-System vomFASS geht neue Wege und startet das inDeutschland einmalige Programm »Start35«. Das Franchise-Unternehmen VOM FASS AGaus Waldburg möchte junge Menschen fördern und unterstützen; Menschen, dieengagiert und mit Herzblut sich mit dem vomFASS-Franchise-Konzept selbstständigmachen wollen. Jeder, der unter 35 Jahre alt ist, kann sich für das Programm»Start35« und eine Franchise-Partnerschaft bewerben. Das Besondere: Die VOM FASSAG vergibt den 10 besten Gründern ein Franchise-Stipendium und finanziert ihnenein vomFASS-Geschäft. Das ist neu und innovativ in der deutschenFranchise-Wirtschaft.Jetzt startet das Programm »Start35«. Das ist ein Wettbewerb, der die VOM FASSAG, das Franchise-System im Feinkost-Einzelhandel, speziell für junge Gründeraufgelegt hat. Jeder, der unter 35 Jahre alt ist, kann sich für das Programm»Start35« bewerben. Und: Die VOM FASS AG unterstützt die 10 besten Gründer miteinem Stipendium und finanziert ihnen ein vomFASS-Geschäft. Das hat es in derdeutschen Franchise-Wirtschaft so noch nie gegeben. Grund für diese Initiativeist nicht nur das 25-jährige Bestehen des Waldburger Unternehmens, sondern derengagierte Wille, junge Menschen zu fördern und ihren Weg in dieSelbstständigkeit zu unterstützen."Ein junger Mensch hat meistens wenig Geld zur Verfügung, möchte seineberufliche Karriere nach einer Schul- respektive Universitätsausbildung odereiner anderen Ausbildung nicht gleich mit Gründer-Krediten für ein Start-Upbeginnen. Das kann ich gut verstehen", erklärt Thomas Kiderlen. Der Vorstand derVOM FASS AG weiß um die Befindlichkeiten der jungen Menschen. Und er weiß, dassjede Gründung ordentlich Geld kostet. Er und das Waldburger Familienunternehmenmöchten deshalb engagierte, junge Gründer fördern und unterstützen. "Wer sichselbstständig machen möchte, keine Lust mehr auf die Launen seines Chefs hat,stattdessen lieber selbst Entscheidungen trifft und für die Franchise-IdeevomFASS brennt, der wird als Franchise-Partner bei der VOM FASS AG seinen Weggehen", ergänzt Franchise-Manager Gunther Veit."Genau für diese jungen Menschen haben wir das Programm »Start35« ins Lebengerufen", freut sich Vorstand Thomas Kiderlen auf zahlreiche Bewerbungen. Esgibt lediglich eine Voraussetzung: Der Bewerber muss unter 35 Jahre sein. EineBewerbung besteht üblicherweise aus Motivationsbrief, Vita und ggf. Lichtbild.Ist vomFass von der Bewerbung überzeugt erfolgt ein persönliches Gespräch in derFranchise-Zentrale in Waldburg. Dann folgen Produktschulung, ein bezahltesdrei-monatiges Praktikum in einem bis drei vomFASS-Geschäften und weitereAusbildungsstufen wie etwa ein einwöchiges Grundseminar.Innerhalb dieser Zeit lernen die Bewerber den "nowaste"-Gedanken in dervomFASS-Praxis kennen. "Das Thema Nachhaltigkeit ist bei vomFASS seit 25 Jahrenwichtig", erklärt Vorstand Kiderlen. Seit Beginn kann der Kunde seine Flaschennachfüllen lassen und kommt ohne Verpackungsmüll aus. "Das gibt es in keinemanderen Konzept." Auch die Geschenke sind bei vomFASS nachhaltig verpackt undkommen ohne Folie oder Plastik aus. Nachhaltigkeit ist bei vomFASS gelebteUnternehmensphilosophie: Seit vielen Jahren fördert das Unternehmen dieregionalen Streuobstwiesen. "Rohstoffe beziehen wir von Lieferanten aus derRegion und schauen hier intensiv auf nachhaltigen Anbau. Deshalb sollte dasThema Nachhaltigkeit auch für den Bewerber wichtig sein", so Kiderlen.Entscheidend bei der Bewerberauswahl ist, dass "wir erkennen können, ob er/sieSpaß hat, ein vomFASS-Geschäft zu starten oder zu übernehmen", sagt Veit. "Ja,wir wollen es förmlich spüren, dass der Kandidat für die Selbstständigkeitbrennt." Entscheidend ist, dass er/sie nicht nur ein attraktives Geschäft mitfeinsten vomFASS-Produkten sieht, sondern obendrein auch ein Unternehmen. Kurz:Er/sie sollte mit Leidenschaft Unternehmer werden wollen. Dann kann er oder siezu den 10 besten Gründern gehören, denen die VOM FASS AG ein vomFASS-Geschäftfinanziert.Interessenten erhalten unter www.franchise.vomfass.com/start-35/ weitereInformationen und können zusätzlich die vomFASS-Imagebroschüre anfordern.Kontakt:VOM FASS AGGunther VeitAm Langholz 17, 88289 WaldburgTel. +49 (0)7529 9745-31, Fax +49 (0)7529 9745-931Mobil 0151 15693693E-Mail gveit@vomfass.de, www.vomfass.dePressekontakt:Jansen: Komm!Michael JansenAugustastr. 8153173 Bonn0228 364109Michael@Jansen-Komm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113478/4450581OTS: VOM FASS AGOriginal-Content von: VOM FASS AG, übermittelt durch news aktuell