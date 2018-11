StarsforEurope: Prominente Europa-Fans geben Europa ihre Stimme / Persönliche Statements u.a. von Stars wie Michael Michalsky oder Lea van Acken

Berlin (ots) - Neue bekannte Stimmen für Europa! Die erfolgreicheVideoreihe "Stars for Europe" setzt ihren Weg fort. Gezeigt werdenProminente, die sich für ein vereintes Europa engagieren - und dasauf eine originelle, offene und persönliche Art und Weise. ObModedesigner, Schauspieler oder Regisseur, sie alle sind eins: Stolzdarauf und dankbar, Europäer oder Europäerin zu sein. Ihre ganzpersönliche Geschichte erzählen sie in fünf neuen Clips."Ohne Europa würde es wahrscheinlich Michael Michalsky alsDesigner gar nicht geben" denn: ohne die Freizügigkeit in Europahätte er nicht die Möglichkeit gehabt, in London Modedesign zustudieren und den Grundstein für seine einzigartige Karriere zulegen. Für den erfolgreichen Designer (u.a. MCM, Juror bei "Germany'sNext Topmodel") kommt Europa nie aus der Mode.Die begabte Nachwuchsschauspielerin Lea van Acken (u.a. "DasTagebuch der Anne Frank") gehört dagegen zur Generation jungerEuropäerinnen, die bereits mit der Gemeinschaft aufgewachsen sind.Trotzdem weiß sie, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlichsind: "Das müssen wir uns immer zurück in den Kopf holen und daraufbauen und vertrauen."Dazu rufen auch die Schauspielerin Anna Julia Kapfelsperger (u.a."Rabenmütter") sowie Autor und Regisseur Joachim Masannek (u.a. "DieWilden Kerle 1-5") und seine Frau und Schauspielerin MichelleMonballijn in ihren Statements auf.Tobias Winkler, Leiter des Verbindungsbüros des EuropäischenParlaments in München freut sich über den Erfolg: "Unsere Clipszeigen: Europa ist kein Projekt von Politikern. Ein geeintes Europaberührt jeden von uns auf seine Weise. Und da Europa demokratischist, kann jeder von uns mitbestimmen, wie seine Zukunft aussehensoll, bei der Europawahl am 26. Mai 2019."Bei "Stars for Europe" finden sich unter anderen auch bereitsFashion Entrepreneur Caro Daur, Sport-Reporterin Laura Wontorra,Moderatorin Jana Ina und ihr Mann, Sänger Giovanni Zarrella, ComedianWigald Boning, Schauspieler wie Götz Otto oder Michaela May undBergsteigerlegende Reinhold Messner.Seit dem 26.11.18 - ein halbes Jahr vor den Europawahlen - sinddie Clips auf der Website www.europarl.de/Muenchen und über dieSocial-Media-Kanäle veröffentlicht.PRESSEKONTAKTROCCHI PRPhoebe RocchiMaximilianstr. 1880539 München, Germanyinfo@rocchi-pr.com | Tel +49 89 2323988-30Weitere Informationen zur Europawahl 2019Webseite "Was tut die EU für mich?"https://www.what-europe-does-for-me.eu/Digitale Pressemappe zur Europawahlhttp://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/elections-press-kitInfokampagne des Europäischen Parlaments diesmalwaehleich.euPressekontakt:Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell