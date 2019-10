Stars of Science strahlt historische Doppelausscheidung aus

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Zum ersten Mal in der Geschichtevon Stars of Science, der Edutainment-Reality-TV-Show der QatarFoundation, wies die Jury in der Folge am gestrigen Abend zum ThemaTechnikprototypen zwei Innovatoren zurück, was die ersteDoppelauscheidung der Show darstellte. Sowohl Imadeddine Azzouz alsauch Mohamed Kharrat gelang es nicht, die Funktionalität ihrerPrototypen zu beweisen, was zu ihrem Ausscheiden aus der elftenStaffel führte.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitteauf: https://www.multivu.com/players/uk/8628551-stars-of-science-historic-double-elimination/."Bei technologischen Innovationen, die eine Auswirkung aufmenschliche Leben haben, darf es keinen Spielraum für Fehler geben",so Professor Fouad Mrad, Mitglied der Jury von Stars of Science."Obwohl es keine Garantie für die Ergebnisse bei experimentellenInnovationen gibt, muss ein Erfinder in der Lage sein, mit allenHerausforderungen in jeder Phase seiner Produkterstellungfertigzuwerden, und das ist der Grund, warum wir die höchstenStandards in Bezug auf wissenschaftliche Kompetenz und Integritätwahren."Teilnehmer erhielten vor der Folge vier Wochen Zeit zur Produktioneines technischen Prototyps, der die Machbarkeit dercomputergestützten Designpläne und Algorithmus-Ablaufdiagramme ihresProjekts demonstriert.Imaddedines "Scanner für gesunde Atmung" (Health Breath Scanner)wurde entwickelt, um anhand der Atmung eines Menschen Krebs zuerkennen. Es erfordert jedoch langwierige wissenschaftlicheForschung, um die biologischen Marker im Atem einer Person zuidentifizieren, die das Vorhandensein der Krankheit anzeigen würden.Dies ist ein Projekt, das Imadeddine außerhalb der Show durchführenmuss. Vergleichsweise dazu wurden Mohameds "Intelligente Badehosen"(Smart Swimming Shorts) entwickelt, um unmittelbar bevorstehendeErtrinkungsfälle zu erkennen und zu verhindern, aber sie bestandeneinfache Tests nicht und konnten sich in einer fingiertenNotsituation nicht wie vorgesehen aufblasen. Letztendlich hatte dieJury keine andere Wahl, als beide vom Wettbewerb auszuschließen.Anwar al-Mujarkesh, der in der fünften Staffel 2013 teilnahm,kehrte zurück, um die Folge gemeinsam mit dem langjährigen Moderatorder Show, Khaled Al Jumaily, zu präsentieren. Er nahm die Gelegenheitwahr, die ausgeschiedenen Teilnehmer dazu zu ermutigen, mit ihrerInnovationstätigkeit fortzufahren, und er freute sich über seineRückkehr zur Show aus einer neuen Perspektive.Anwar war genauso überrascht wie alle anderen, als sich die Juryfür eine doppelte Ausscheidung entschied. "Die Show stelltInnovatoren Herausforderungen aus gutem Grund, denn schließlicherfordert die Markteinführung eines neuen Produktes ernsthaftesEngagement und Fachwissen. Aber ich bin froh, dass nicht ich heutevor der Jury stehen musste", sagte er.Die übrigen Teilnehmer, Nuha Abu Yousef, Abdulrahman Saleh Khamis,Husam Sameer, Anfal Al Hamdani und Youssef El Azouzi, werden in derletzten Staffelfolge zum Thema Prototypen zur Phase derPrototyp-Produktion weitergehen, die am Samstag auf acht Kanälen inder Region ausgestrahlt werden wird.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1012654/Stars_of_Science_Season_11_Top_5.jpgPressekontakt:Maram Alibrahim - Weber ShandwickSOS@webershandwick.com+974-3107-3584Original-Content von: Stars of Science, übermittelt durch news aktuell