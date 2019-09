Stars of Science debütiert neues Format für Staffel 11

- Die Fernsehsendung der Qatar Foundation (QF) kehrt mit einemSchwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit zurückDoha, Katar (ots/PRNewswire) - Stars of Science kehrt am 13.September mit einem brandneuen Format in seiner 11. Staffel zurückund wird weiterhin eine Plattform für arabische Innovatoren bieten,um technologische Lösungen zu entwickeln, die sich mit denHerausforderungen der Region befassen.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitteauf: https://www.multivu.com/players/uk/8603351-stars-of-science-season-11/Die erste panarabische "Edutainment Reality"-Fernsehsendung, dieerstmals 2009 ausgestrahlt wurde, hat arabische Erfinder im Alter von18-35 Jahren aus der ganzen Welt eingeladen, nachhaltige Lösungen zuentwickeln, die darauf abzielen, der Gesundheit der Menschen zunützen, ihr tägliches Leben zu erleichtern und die Umwelt zuschützen."Die Welt braucht heute mehr denn je nachhaltige Technologien",sagt Khalifa E. Al-Kubaisi, Manager of Media Relations & Press Officebei QF. "Stars of Science ist sich bewusst, dass zur Bewältigung derHerausforderungen unserer Zeit Lösungen entwickelt werden müssen, dieden Anforderungen der Gemeinschaften, denen sie dienen, gerechtwerden.""Unter der Aufsicht unserer Fachrichter haben arabischeInnovatoren die Möglichkeit, in ihrem Heimatland und in der gesamtenRegion durch das Engagement von Stars of Science und die QF Wege zurUmsetzung von Ideen zu verwirklichen", stellte Al-Kubaisi fest.Die neunteilige Serie wird bis zur letzten Episode dem Weg vonacht Teilnehmern und ihren Projekten in mehreren Runden derKonzeption und des Prototypings und in einer entscheidenden Testrundefolgen.Eine wichtige Veränderung ist ein neuer, hochmodernerInnovationsraum, der den Innovatoren die Möglichkeit bietet, sich beider Arbeit an ihren Projekten auszutauschen.Als vertraute Jury kehren Professor Fouad Mrad, ProfessorAbdelhamid El-Zoheiry und Dr. Khalid Al-Ali, zurück, um die Projektezu beurteilen und den Teilnehmern Orientierung zu geben."Zusammenarbeit ist das Herzstück jeder großen Erfindung", sagteDr. Khalid Al-Ali, Jurymitglied von Stars of Science. "Während einegroßartige Idee aus einem einzigen Geist entspringen kann, sindhartnäckige gemeinsame Anstrengungen nötig, um sie zu einerwirkungsvollen Realität zu machen. Die neue Staffel verspricht,bahnbrechende Technologien einzuführen und den Zuschauern einenspannenden Einblick in die Art von Zusammenarbeit zu geben, dienotwendig ist, um Innovationen zum Leben zu erwecken."In diesem Jahr werden die Mitglieder des Alumni-Netzwerks der Showzurückkehren, um beim Casting zu helfen und gemeinsam mit Khaled AlJumaily in den Evaluierungsepisoden zu moderieren.Diese wachsende Innovationsfamilie, die heute 139 Mitglieder in 18Ländern umfasst, generiert mehr als 14 Millionen US-Dollar anEinnahmen und Forschungsgeldern und hat bisher gleichzeitig eineReihe von Innovationspreisen gewonnen.Das vollständige Programm der Sendung finden Sie unterwww.starsofscience.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/969842/Stars_of_Science.jpgPressekontakt:Maram Alibrahim - Weber ShandwickSOS@webershandwick.com+974-3107-3584Original-Content von: Stars of Science, übermittelt durch news aktuell