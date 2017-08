Unterföhring (ots) -Oliver Pocher, Désirée Nick, Patrick Lindner, Lilly Becker, "Maddin"Schneider, Hans Sarpei u.v.m.: In SAT.1 sind am 10. und 17. September2017, jeweils um 20:15 Uhr, die "Promis am Löffel", bevor im Herbst2017 die fünfte Staffel von "The Taste" startet! In den beidenSonntagsausgaben der größten Koch-Show Deutschlands wollen pro Folgeacht mehr oder weniger kochbegabte VIPs mit den Star-Köchen CorneliaPoletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl denperfekten Genuss-Löffel kreieren. Doch welcher der Celebrities hatwirklich das kulinarische Zeug zum Cooking-Champion? Das Urteil vonGastjuror und Zwei-Sterne-Koch Christian Lohse beim ersten Anblickder prominenten "The Taste"-Novizen: "Apokalyptisch!"Jeder Coach hat pro Folge zwei Promis im Team - nicht nur dasGaumenfeuer lodert, auch verbal geht einiges über den Küchentisch: Inder ersten Ausgabe am Sonntag, 10. September, kommentiert Frank Rosindie Kochkünste seines Schützlings Oliver Pocher süffisant: "Was machtdenn der hier? Alte Bratwurst ... weil mehr kann der auch gar nicht!Wenn überhaupt!" Der Comedian sieht den Vorteil bei der erstenChallenge "Kulinarische Kinderträume" aber klar auf seiner Seite:"Dadurch, dass man selbst Kinder hat, fallen einem die Gerichte fastzu: Chicken Nuggets, Pommes, Fischstäbchen, Burger. Und ansonstenalles mit Ketchup." Doch das Team Poletto hat ein Ass im Ärmel:Schlagersänger Patrick Lindner ist gelernter Koch - kann er sich mitseinem Profi-Handwerk am Herd durchsetzen und den "The Taste"-Pokalam Ende in die Höhe halten?Das sind die Teams bei "The Taste - Promis am Löffel":Cornelia Poletto:Entertainerin Désirée Nick und Schlagersänger Patrick Lindner (10.September)Model Lilly Becker und Ex-Fußballer Hans Sarpei (17. September)Alexander Herrmann:Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und Comedian "Maddin"Schneider (10. September)Schauspielerin Mimi Fiedler und Beachvolleyball-Olympiasieger JuliusBrink (17. September)Frank Rosin:Schauspielerin Elena Uhlig und Comedian Oliver Pocher (10. September)Unternehmerin Claudia Effenberg und DJ Mousse T. (17. September)Roland Trettl:Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Panagiota Petridou (10.September)Biathlon-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle und ModeratorMatthias Killing (17. September)Produziert wird "The Taste - Promis am Löffel" von RedsevenEntertainment. Christine Henning moderiert Deutschlands größteKochshow.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 (89) 9507-1166Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell