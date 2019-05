Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet seinen Fans in diesemSommer vielfältige Möglichkeiten, Stars live zu erleben. Unter demMotto "KiKA kommt zur dir!" beteiligt sich KiKA von Juni bisSeptember mit einem vielfältigen Programm an verschiedenen Events inDeutschland. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.Mit einer interaktiven Bühnenshow und einem anschließendem Treffenmit den Stars und Lieblings-Charakteren ist der Kinderkanal von ARDund ZDF unterwegs in Städten und Gemeinden. Bei Länderfesttagen undStadtfesten können Kinder gemeinsam mit ihren Familien Serienstarsganz nah sein. Moderatorin Singa Gätgens, der TanzTapir vomTanzAlarm, oder auch Bernd das Brot sind vor Ort und freuen sichgemeinsam mit dem Publikum auf einen erlebnisreichen Tag. Einweiteres Highlight ist das Krämerbrückenfest am 15. Juni in derKiKA-Heimat Erfurt, bei dem Kikaninchen das junge Publikum begeisternwird.Bei folgenden Länderfesttagen wird KiKA dabei sein:02.06. Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg09.06. Hessen-Tag in Bad Hersfeld15.06. Niedersachsen-Tag in Wilhelmshaven29.06. Thüringen-Tag in Sömmerda08.09. Tag der Sachsen in RiesaEin Überblick über die Veranstaltungen und die KiKA-Gäste vor Ortsind auf www.kika.de unter "KiKA kommt zu dir!" ab sofort abrufbar.Weitere Informationen gibt es im KiKA-TEXT ab Seite 170 und aufwww.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell