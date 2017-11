"Stars gegen Trump": ZDF-Doku über Amerikas neuen Widerstand (FOTO)

Mainz (ots) -An dem Tag, an dem Donald Trump als US-Präsident vereidigt wurde,verkündete Rockstar Bruce Springsteen, dass das kulturelle Amerikadiesen Präsidenten nicht akzeptieren werde. "Wir sind der neueamerikanische Widerstand!", erklärte der Sänger. DieZDF-Dokumentation "Stars gegen Trump - Amerikas neuer Widerstand"schildert am Dienstag, 14. November 2017, 23.40 Uhr, die EntwicklungAmerikas unter der Trump-Präsidentschaft aus Sicht von Stars undKulturschaffenden in den USA.Die Filmautoren Susanne Becker und Daniel Pontzen reisen von NewYork aus quer durch die USA und treffen Musiker, Schriftsteller undHollywood-Stars, die den Widerstand leben - aber auch solche, dieTrump lieben. Dabei dokumentieren die beiden ZDF-Reporter einaktuelles Panorama Amerikas zwischen Politik und Entertainment. DieDokumentation ist als Langversion in zwei Teilen an den Samstagen,25. November und 2. Dezember 2017, jeweils um 19.30 Uhr, in 3sat zusehen.Der Film bietet Begegnungen mit Hollywood-Stars wie RobertRedford, Jane Fonda und Arnold Schwarzenegger, mit Musikern wie JohnLegend, Jack Johnson und Plácido Domingo sowie mit literarischenEminenzen wie Jonathan Franzen und T.C. Boyle. Die deutscheBestseller-Autorin Cornelia Funke, die im Falle eines Trump-Siegeseigentlich ihre Wahlheimat Kalifornien verlassen und nach Kanadaauswandern wollte, möchte jetzt Amerikanerin werden, um mit ihrenBürgerrechten Flagge zu zeigen.Das Roadmovie nimmt mit zu überraschenden Erlebnissen imTrump-Land und zum neuen Kampfgeist des liberalen Amerika. SusanneBecker und Daniel Pontzen zeigen in ihrer Dokumentation Perspektiveneines anderen Amerika, von dem wir hierzulande eher wenig hören.Weitere Infos und Trailer: https://zdf.de/kultur/musik-und-theater/stars-gegen-trump---amerikas-neuer-widerstand-100.htmlhttps://presseportal.zdf.de/pm/mensch-trump/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/trumpPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell