Stars aus Sport, TV und Society: Viel Prominenz bei 11. Hamburg-Berlin-Klassik 2018

Hamburg (ots) - Sie gehen bei der größten Rallye Nordeutschlandsfür Oldtimer und Youngtimer an den Start: Olympiasiegerin KatarinaWitt, Schauspieler Ralf Moeller, Rennfahrerin Ellen Lohr, LeopoldPrinz von Bayern sowie Rennfahrer und Moderator Tim Schrick/ Die"Nordsee-Tour" startet am 13. September erstmals in Bremen/Zieleinlauf ist am 15. September nachmittags auf dem HamburgerFischmarktBei der 11. Hamburg-Berlin-Klassik 2018 vom 13. - 15. Septembergehen nicht nur 170 Oldtimer und Youngtimer an den Start. Auch vieleProminente sind dabei, wenn der Rallyetross erstmals von Bremen überdie Nordseeküste nach Hamburg fährt. Im Starterfeld von VeranstalterAUTO BILD KLASSIK sind unter anderem der Schauspieler Ralf Moeller,Olympiasiegerin Kati Witt, die Rennfahrerinnen Ellen Lohr, derRennfahrer und Moderator Tim Schrick, Sänger und Moderator AlexanderWesselsky, Prinz "Poldi" Leopold von Bayern sowie der siebenmaligeDeutsche Rallyemeister Matthias Kahle.Ein ganz besonders Team geht in diesem Jahr mit der Nummer 75 anden Start. Denn: Moderator Otto Schulte entdeckte in seiner Sendung"Der Trödeltrupp" bei RTL II vor vier Jahren einen verwahrlostenPorsche 911, Baujahr 1964 in der Garage von Besitzer Bernd Ibold. Wiesich später heraussstellte, war es der 57. Wagen, der am erstenWerktag vom Porsche-Band lief. Das Porsche-Museum kaufte undrestaurierte die Nummer 57 - damals noch als 901 bekannt - und stelltden Wagen jetzt Besitzer und Finder für die 11.Hamburg-Berlin-Klassik 2018 zur Verfügung.Ebenfalls wieder dabei: Schauspieler und Wahl-Kalifornier RalfMoeller, bekannt aus Blockbustern wie Gladiator und Cyborg, der ineinem 280 SL Roadster von Mercedes antritt. Mit dem gleichen Modellfährt auch die einzige weibliche DTM-Siegerin, Ellen Lohr, durchNorddeutschland. Der siebenfache Deutsche Rallyemeister MatthiasKahle startet mit einem Skoda Popular Roadster von 1937. Und einweiterer Rallyeprofi ist vertreten: Jochi Kleint übertrumpfteLe-Mans-Sieger Jürgen Barth und dessen Porsche 1978 bei der RallyeMonte Carlo in einem VW Golf gleich in mehreren Wertungen. 40 Jahrespäter startet Kleint in einem VW Scirocco II White Cat bei derHamburg-Berlin-Klassik.Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt ist seit Jahrenbegeisterte Hamburg-Berlin-Klassik-Teilnehmerin. Sie startet im BMW328. Auch bei BMW: Leopold Prinz von Bayern mit einem M1. DerRennfahrer und Moderator Tim Schrick fährt einen VW-Porsche 914 2.0und Sänger und Moderator Alexander Wesselsky - auch als "Der Checker"bekannt - fährt mit einem VW Scirocco durch den Norden. Außerdemstartet am Freitag Matthias Malmedie, der TV-Moderator undAutoexperte in einem Mercedes E 500 Limited.Weitere Informationen im Anhang oder unter:www.hamburg-berlin-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.de