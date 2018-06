Mainz (ots) -ab Sonntag, 1. Juli 2018, 16.00 Uhr, 3satErstausstrahlungenSie holen Preise und sorgen mit ihren Produktionen immer wiederfür Aufsehen: Frauen im Filmbusiness. Am Sonntag, 1. Juli 2018, 16.00Uhr, zeigt 3sat "kinokino extra: Superfrauen - Die weibliche Seitedes deutschen Films". Neuigkeiten vom Film, die jüngsten Werke vonEtablierten und Newcomern präsentiert ab Ende Juni 2018 das 36.Filmfest München. Am Sonntag, 8. Juli 2018, um 18.00 Uhr, zieht 3satin "kinokino extra: Das Beste vom Filmfest München 2018" Bilanz. Aufdem Filmfest präsentiert sich "kinokino" auch in eigener Sache: Dasdienstälteste Filmmagazin des deutschen Fernsehens feiert seinen 40.Geburtstag. "kinokino" stellt in 3sat dienstags, um 21.45 Uhr, dieKinostarts der Woche vor.Frauen sorgen im Filmbusiness für Aufsehen, sie machen tolle Filmeund holen Preise. Trotzdem sind sie im deutschen Film noch immerdeutlich unterrepräsentiert. Wie kommt es, dass viele Frauenerfolgreich zu Produzentinnen und Regisseurinnen ausgebildet werden,dann aber keinen Platz in der Filmbranche finden? Zeit für einekritische Bestandsaufnahme. "kinokino extra: Superfrauen - Dieweibliche Seite des deutschen Films" hat mit Deutschlandserfolgreichen Filmfrauen gesprochen, mit Regina Ziegler, der GrandeDame der Film- und Fernsehproduktion, den Regisseurinnen Margarethevon Trotta ("Hannah Arendt"), Caroline Link ("Nirgendwo in Afrika"),Doris Dörrie ("Männer"), Anika Decker ("Traumfrauen") sowie denMacherinnen von "Toni Erdmann". Auch Verantwortliche derFilmhochschulen und Fördergremien kommen zu Wort.Vom 28. Juni 2018 bis zum 7. Juli 2018 zeigen etablierteRegisseurinnen und Regisseure, junge Talente und Stars des deutschenund internationalen Kinos auf dem 36. Filmfest München dem Publikumihre jüngsten Werke. Höhepunkte des Festivals, Entdeckungen undTrends, Newcomer und etablierte Stars: Am Sonntag, 8. Juli 2018, um18.00 Uhr, zieht 3sat in "kinokino extra: Das Beste vom FilmfestMünchen 2018" Bilanz. Zu sehen sind Interviews mit Macherinnen undMachern, Zuschauerinnen und Zuschauern, gezeigt werden spannendeBegegnungen und die großen Premieren. Außerdem ist "kinokino extra"dabei, wenn es um die Verleihung der Auszeichnungen geht. Unteranderem auch beim Förderpreis "Neues Deutsches Kino", wenn diedeutschen Nachwuchstalente prämiert werden.Im Rahmen des Förderpreises, der am 6. Juli 2018 in der HFFMünchen verliehen wird, feiert "kinokino" seinen 40. Geburtstag. 3satzeigt das wöchentliche Kinomagazin des Bayerischen Rundfunks seit Mai2018 in Erstausstrahlung.Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.deAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kinokino3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell