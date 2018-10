Stars Of Science präsentiert die neun besten Erfinder

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Rekordzahl an Frauen in der Vorauswahl für Stars of ScienceStars of Science, die Realtiy-TV-Sendung der Qatar Foundation(QF), die eine Mischung aus Unterhaltung und Bildung bietet, hat dieVorauswahl für Staffel 10 abgeschlossen - der Wettbewerb hat geradebegonnen. Die Jury hat die besten neun Erfinder ausgewählt, die jetztzu den Workshops im Qatar Science & Technology Park fliegen werden,um ihre Ideen umzusetzen und um den Titel "Bester arabischerErfinder" zu konkurrieren, der in der Show verliehen wird.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8430051-stars-of-science-present-top-innovators/Vier der neun besten Erfinder sind Frauen. Nach den Auditionshaben sich zwei Erfinder aus der Folge "Informations- undKommunikationstechnologie" gehalten. Sylia Khecheni hat sich ihrTicket für die Prototypenphase mit einem komplexen Home Privacy DroneBlocker verdient, einem Gerät, das Videoübertragungen beendet, ohnedie Quelle des intrusiven Signals zu beschädigen. Gleichzeitigbegrüßt ihre Konkurrentin Rooda Al Qebaisi die Gelegenheit, ihrenDynamic VIP Seating Manager auf den Prüfstein zu stellen.Anna Maleks Sinn für Geschäfte befeuert ihre Leidenschaft, dafürzu sorgen, dass ihr Smart Car Seat nicht nur Neugeborene schützt,sondern auch den Eltern Sorglosigkeit bietet. Die wissenschaftlicheRechercheurin Nour Majbour arbeitet an einem Früherkennungs-Kit fürParkinson und will eine binäre Möglichkeit zum Erkennen der Anzeichenfür die Krankheit finden.Die größte Anzahl an Teilnehmern kam dieses Jahr aus den Rundenzum Thema Biomedizin; auf der Auswahlliste fanden sich zehn dieserKandidaten, und fünf schafften es in die Runde der besten Neun. Inder nächsten Folge wird der Neurochirurg Walid Albanna an seinemNeurovascular Google Analyzer arbeiten, der entwickelt wurde, umÄrzte bei der Erkennung früher Anzeichen für rezidivierendeSchlaganfälle zu unterstützen. Ahmed Zahlan, der jüngste Innovator inder Show, hat große Hoffnung, dass sein Contactless Gluten Detectorletztendlich von Menschen verwendet wird, die mit glutenbezogenenAllergien zu kämpfen haben. Und von seinem Ehrgeiz für messbareErgebnisse angetrieben, wird Abdullah Al Sairafi versuchen, seinenSports Performance Patch zu perfektionieren.Da nach diesen Runden nur noch zwei freie Plätze verbleiben, habenzwei Kandidaten aus der Folge "Energie und Umwelt" um die letzteChance konkurriert, sich ihren Platz unter den besten Neun zusichern. Der Künstler Salim Al Kaabi wurde ausgewählt, um an seinemSafe Frankincense Varnish for Artists zu arbeiten, einem Produkt, dasdie unerfreulichen Nebenwirkungen von Lack neutralisiert, während esdie Möglichkeit zum Malen zeitloser Bilder erhält. Gleichzeitig stachGhassan Oueidat mit seiner neuen Idee hervor, einen Dry-Ice CleanerBot zu verwenden, um Hochhäuser eigenständig zu reinigen. Am 20.Oktober können sich die Zuschauer auf die actiongeladenePrototyping-Folge freuen.Mariam Diefallah, +974-6683-6932, MDiefallah@webershandwick.com(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/770179/Stars_of_Science.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8430051-stars-of-science-present-top-innovators/ (https://www.multivu.com/players/uk/8430051-stars-of-science-present-top-innovators/)Original-Content von: Stars of Science, übermittelt durch news aktuell