Stars, Lametta und bei weitem keine stille Nacht: NRW singt Weihnachtslieder (FOTO)

--------------------------------------------------------------Pressekit Weihnachtssingenhttp://ots.de/MobW2Q--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) -Bei der Premiere von "Das große Weihnachtssingen", präsentiert vomWestdeutschen Rundfunk, ist das Publikum der Star. Wenn sich am 23.Dezember die Arena Düsseldorf füllt, ist ganz NRW eingeladen,zusammen mit Größen wie "Brings" und Paul Potts, Weihnachtslieder zusingen. Ein neuer Höhepunkt im Weihnachts-Kalender von ganzNordrhein-Westfalen soll das Event werden. Das wünschen sich JochenGasser, Hauptveranstalter, und seine lokalen Mitveranstalter StefanKleinehr und Hans-Jürgen Tüllmann. Bis zu 53.000 Mitsänger werdenerwartet, um gemeinsam im Chor die schönsten Weihnachtslieder imfestlich erleuchteten und überdachten Stadion zu singen. Ein Gefühlder Gemeinschaft und der Besinnlichkeit im Lichterglanz vonDüsseldorf und im WDR Fernsehen.Präsentiert vom Westdeutschen RundfunkDie Premiere von "Das große Weihnachtssingen" wird vomWestdeutschen Rundfunk präsentiert und am 23. Dezember um 20.15 Uhrim WDR Fernsehen ausgestrahlt. Alle, die nicht live vor Ort seinkönnen, haben die Möglichkeit, vor den Bildschirmen in ganz NRW imKreis der Familie oder unter Freunden mitzusingen.Die Idee zum Großen Weihnachtssingen hatte Jochen Gasser, der u.a.Organisator der Festivals "Jeck im Sunnesching" in Köln und Bonn ist.Jochen Gasser erläutert: "Früher haben meine Familie und ich am Abendvor Weihnachten immer den Weihnachtszirkus der Nachbarstadt besucht.Das war für uns alle der Beginn von Weihnachten. Wir wünschen uns,dass das Große Weihnachtssingen zu einem solchen Brauch werden kannund wir dieses wundervolle Gefühl mit den Menschen aus dem ganzenLand NRW teilen können".Teilen möchten die Veranstalter auch den Erlös desWeihnachtssingens. Ein Euro jedes verkauften Tickets fließt in dieProjekte der "BürgerStiftung Düsseldorf". "Wir freuen uns darauf, fürDüsseldorf und mit ganz NRW zusammen, zu singen, zu sammeln undgemeinsam ins Weihnachtsfest zu feiern", erklärt Sabine Tüllmann,Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Düsseldorf. "Das großeWeihnachtssingen" markiert gleichzeitig den Abschluss von "Düsseldorfsetzt ein Zeichen" - eine weitere Aktion der Bürgerstiftung.Oberbürgermeister Thomas Geisel übernimmt SchirmherrschaftDer Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, ThomasGeisel, ist Schirmherr des Events. Thomas Geisel erklärt: "DiePremiere von 'Das große Weihnachtssingen' in der Landeshauptstadtsendet ein Signal weit über Düsseldorf hinaus. Das gemeinsame Singenvon Weihnachtsliedern von so vielen Menschen aller Herkunft und jedenAlters unter einem Dach, zeigt, wie groß der Wunsch nachGemeinschaft, Frieden und Harmonie ist".Showprogramm, Lichtshow und LiederheftEin Liederheft und Anzeigetafeln garantieren die Textsicherheit inder Arena, denn das singende Publikum ist der Star des Abends.Weltweite Evergreens und besinnliche Klassiker sind im Repertoire.Angestimmt werden die Lieder von beliebten Sängern und Bands. ImProgramm, u.a. der bekannte britische Tenor Paul Potts und die Band"Brings. Eine atmosphärische Lichtinszenierung und dynamische Showsorgen für die passende festliche Stimmung. "Eine so großartigeVeranstaltung in der MERKUR SPIEL-ARENA - besser können wir das Jahrnicht ausklingen lassen", sagt Michael Brill, Geschäftsführer vonD-LIVE.Der Ticket Vorverkauf ist gestartetDer Ticketpreis liegt bei 9,90 Euro für einen Stehplatz und bei19,90 Euro für einen Sitzplatz, zzgl. der Vorverkaufsgebühr. DieNutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist im Ticketpreisenthalten. Auf www.weihnachtssingen.live und an allen bekanntenVorverkaufsstellen können die Tickets ab sofort erworben werden.Weitere Informationen unter: www.weihnachtssingen.liveMedienpartner: Rheinische PostPressekontakt:Drei Brueder Kommunikation und BeratungDr. Marie-Christine FrankPressesprecherin "Das große Weihnachtssingen"T +49 (0)173 4825735E-Mail: presse@drei-brueder.deOriginal-Content von: Das große Weihnachtssingen, übermittelt durch news aktuell