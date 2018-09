Stars Group legt Geschäftsübernahmebericht sowie ergänzende Informationen für Sky Betting & Gaming vor

Toronto (ots/PRNewswire) - Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG)(TSX: TSGI) legte heute einen Geschäftsübernahmebericht bezüglichihrer Übernahme von Sky Betting & Gaming ("SBG") vor und liefertebestimmte ergänzende historische Finanzinformationen sowie weitereHöhepunkte und Updates für SBG. Der Geschäftsübernahmeberichtbeinhaltet insbesondere den geprüften Finanzbericht von SBG für dasFinanzjahr mit Ende 30. Juni 2018 sowie bestimmte pro formaungeprüfte Finanzberichte und -informationen der Stars Group. Soweitnicht anderweitig angemerkt, beziehen sich Dollarbeträge ($) aufUS-Dollar und Referenzen bezüglich "£" und "Pfund Sterling" sich aufdas britische Pfund."2018 ist ein transformatives Jahr für das Geschäft, mit dreiAkquisitionen einschließlich ihrer Finanzierungen sowie weiterenÄnderungen an unserer Unternehmens- und Kapitalstruktur", sagte RafiAshkenazi, Chief Executive Officer der Stars Group. "Wir haben dieseTransaktionen durchgeführt und im Hinblick auf 2019 konzentrieren wiruns jetzt auf Integration. Wir sind zuversichtlich, dass wir unserePläne umsetzen können, unsere Marktanteile sowohl weltweit als auchin wichtigen Märkten zu vergrößern. SBG ist eine wichtige Komponentedieses Plans und wir sind begeistert von seinem Potenzial als das amschnellsten wachsende und größte Unternehmen für Sportwetten undGlücksspiele online und auf Mobilgeräten in Großbritannien, demgrößten regulierten Online-Glücksspielmarkt der Welt", schloss RafiAshkenazi."Das Finanzjahr 2018 war ein weiteres starkes Jahr für SBG, mitfortlaufender Produktführerschaft und Innovationen", so RichardFlint, Chief Executive Officer von SBG. "Wir haben ein weiteres Jahrmit Wachstum hinter uns und haben unsere Führerschaft als diebeliebteste Marke für Sportwetten und Glücksspiele online inGroßbritannien ausgeweitet. Wir haben auch unsere Investition inMarke, Technologie und Menschen fortgesetzt und liefern weiterhininnovative Produkte, die das Bedürfnis unserer Kunden erfüllen - diesalles wird unserer Meinung nach zu einem starken Betriebsergebnisführen", setzte Richard Flint fort."Ich bin insbesondere erfreut über den Fortschritt, den wir beider Bereitstellung einer sichereren Glückspielumgebung für unsereKunden gemacht haben, die Weiterführung unseres Rekordergebnisses,was geschaffene Arbeitsplätze und Investitionen in Yorkshire angeht,so wie über unseren Beitrag für eine regionale und nationaleBesteuerung in Großbritannien verbessert haben", so Richard Flint."Die Transaktion mit der Star Group wird es uns ermöglichen,unsere Best-in-Class-Produkte einem wirklich globalen Publikumanzubieten. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, und wir treten insJahr 2019 als eines der weltgrößten börsennotierten Unternehmen fürOnline-Glücksspiel. Ich bin begeistert über die Gelegenheiten, diediese Kombination bietet", sagte Richard Flint abschließend.SBG Finanzjahr 2018FinanzübersichtFinanzjahrmit EndeJuni,In Tausenden Pfund 2018 2017 %-ÄnderungSterling(außerProzentzahlen undwie anderweitigangegeben)Einsätze 3.859 3.417 13 %(Millionen)Nettogewinnmarke 10,5 % 8,7 % 1,8Wetten (%) pptsWettumsatz 406.510 297.399 36,7Glücksspielumsatz 239.244 200.949 19,1Andere Umsätze 24.712 17.417 41,9Gesamtumsatz 670.466 515.765 30,0Bruttoumsatz 500.132 375.533 33,2Betriebsgewinn 86.719 68.574 26,5Nettoverlust (15.282) (5.995) 154,9Bereinigtes EBITDA 208.623 145.812 43,1¹ %Bereinigte 31,1 % 28,3 % 2,8EBITDA-Marge ¹ pptsNetto-Geldfluss aus 200.584 141.751 41,5Betriebsaktivitäten %Investitionen 28.233 32.673 (13,6%)SBG Finanzjahr 2018QuartalsfinanzübersichtFinanzquartal Finanzquartalmit Ende mit EndeSeptember, Dezember,In Millionen Pfund 2017 2016 %-Änderung 2017 2016 %-ÄnderungSterling (außer außerProzentzahlen und wieanderweitig angegeben)Einsätze (Millionen) 923 686 35% 910 731 24 %Nettogewinnmarke Wetten 9,0 % 10,2 (1,2) 14,0 8,6 5,4(%) % ppts % % pptsUmsatzWetten 83 70 18 128 63 103% %Glücksspiel 58 43 35 59 46 28% %Sonstiges 5 4 25 6 4 53% %Gesamtumsatz 146 117 25 % 193 113 71 %Bruttoumsatz 109 86 26 % 147 83 78 %Bruttogewinnmarken (%) 74 % 74 % 0,6 76 % 73 % 3,1ppts pptsBetriebsgewinn 24 22 7 % 58 5 960Bereinigtes EBITDA ¹ 42 39 9 % 77 23 230Bereinigte EBITDA-Marge 28,6 32,8 (4,2) 39,7 20,5 19,2(%) ¹ % % ppts % % pptsAktive einmalige Nutzer 1,6 1,3 21 % 1,6 1,3 19 %pro Quartal (QAUs)(Millionen)Quartalsnettoertrag 88 86 2 % 116 81 43 %(QNY) (£)Finanzquartal Finanzquartalmit Ende mit EndeMärz, June,In Millionen Pfund 2018 2017 %-Änderung 2018 2017 %-ÄnderungSterling (außerProzentzahlen und wieanderweitig angegeben)Einsätze (Millionen) 1,005 933 8 % 1,022 1,068 (4%)Nettogewinnmarke Wetten 9,2 % 8,2 1,0 10,2 8,3 1,9(%) % ppts % pptsUmsatzWetten 92 76 21 104 88 18% %Glücksspiel 59 54 10 63 58 8 %Sonstiges 6 3 74 8 6 29% %Gesamtumsatz 157 133 18 % 174 152 15 %Bruttoumsatz 116 96 21 % 128 111 16 %Bruttogewinnmarge (%) 74 % 72 % 2,1 74 % 73 % 0,9ppts pptsBetriebsgewinn 19 13 47 % (15) 28 (152(Verlust) %)Bereinigtes EBITDA ¹ 38 32 21 % 52 52 (1%)Bereinigte EBITDA-Marge 24,3 23,7 0,6 29,8 34,5 (4,6)(%) ¹ % % ppts % % pptsQAUs (Millionen) 1,8 % 1,6 10 % 2,0 1,7 16 %QNY (£) 83 79 5 % 83 85 (2%)1 Non-IFRS-Kennzahl.Wichtige Informationenzu Non-IFRS-Kennzahlenvon SBG finden Sieunter"Non-IFRS-Kennzahlen"und in der Tabelleunter "Angleich vonNicht-IFRS-Kennzahlenan die nächstliegendenIFRS-Kennzahlen".SBG-Finanzjahr 2018 und nachfolgende finanzielle Höhepunkte- Gesamtumsatz - Der Umsatz für das Jahr stieg um 30 % imJahresvergleich auf 670 Millionen £. Alle Segmente haben zu diesemUmsatzwachstum beigetragen.- Wettumsatz - Der Wettumsatz für das Jahr belief sich auf 407Millionen £, was einem Anstieg von 37 % im Jahresvergleichentspricht, hauptsächlich ein Resultat aus höheren Einsätzen undNettogewinnmargen. Das Wachstum bei den Einsätzen ist hauptsächlichauf Produktverbesserung und Innovation zurückzuführen, wobei dieNettogewinnmarge hauptsächlich durch eine anhaltende Serie vonSportergebnissen beeinflusst wurde, die den Betreiber begünstigten,insbesondere im Hinblick auf europäischen Fußball. SBG-Wettumsatzbeinhaltet Umsätze aus Echtgeld-Online-Sportwettenprodukten.- Glücksspielumsätze - Der Glücksspielumsatz für das Jahr belief sichauf 239 Millionen £, was einem Anstieg von 19 % im Jahresvergleichentspricht, hauptsächlich das Ergebnis anhaltenderProduktinnovationen wie im Folgenden angemerkt, von anhaltendstarken Werbeaktionen und weiteren exklusiven Content-Einführungen.Der SBG-Wettumsatz beinhaltet Umsatz aus Echtgeld-Online-Poker-,Casino- und Bingo-Produkten.- Bereinigtes EBITDA und Bereinigte EBITDA-Marge - Das bereinigteEBITDA für das Jahr beträgt 209 Millionen £, ein Anstieg von 43 %im Jahresvergleich. Der Anstieg wurde hauptsächlich von einemZuwachs beim Gesamtumsatz angetrieben, wie oben angemerkt, was zumTeil durch einen Anstieg von 25 % im Jahresvergleich bei denBetriebskosten ausgeglichen wurde (ohne Wertverlust, Abschreibungund transaktionsbezogene Kosten). Die bereinigte EBITDA-Marge fürdas Jahr stieg um 2,8 Prozentpunkte im Jahresvergleich auf 31 %,hauptsächlich in Folge von Verbesserungen im Bezug auf den größerenMaßstab des Geschäfts, einschließlich effizientererZahlungsverarbeitung und Content-Beschaffung sowie einem Durchflussvon Einnahmen aus dem anhaltenden Lauf von den Betreiberbegünstigenden Sportergebnissen zum bereinigten EBITDA.Personalkosten stiegen weitgehend im Einklang mit dem Umsatz, dadas Unternehmen weiterhin in Technologie, Produkt und Contentinvestiert, während die Marketingkosten um 23 % stiegen, wasunterhalb des Umsatzwachstums liegt, und das Verhältnis vonMarketing zu Umsatz sank von 23 % auf 22 % als Ergebnis voneffizienteren Marketingausgaben und der Auswirkung der denBetreiber begünstigenden Sportergebnisse in dem Zeitraum.Betriebliche Höhepunkte für das SBG-Finanzjahr 2018 und darüberhinaus- "Soccer Saturday Super Boost", was Kunden hervorragende Preise fürdie Top-Teams bietet und Teil eines breiteren Marketing- undKundenengagement-Plans ist, um die Kundenloyalität zu stärken- "MyBets", was Kunden eine schnelle, einfache und intuitiveMöglichkeit bietet, alle ihre Wetten zu verfolgen, einschließlichLive-Verfolgung des beliebten SGB-Produkts: "RequestABet".- "Bonus Time", was ein Exklusiv-Content von BSG ist, der seineEchtzeit-Daten-Möglichkeit und die Kontrolle seinerFrontend-Technologie einsetzt um zu Spielern per Zufall Bonusspielezu vergeben, wenn Sie zu bestimmten Zeiten auf Sky Vegas spielen.- "Fast Withdrawals", was Kunden die Möglichkeit bietet, ihreAbhebungen fast sofort zu erhalten. Dieses Merkmal wurde zu Anfangin Partnerschaft mit einer britischen nationalen Bank eingeführtund kann in Zukunft auf weitere Banken und Kunden ausgeweitetwerden.- "ITV7", ein Vorhersagespiel für Pferderennen, das SBG inPartnerschaft mit ITV eingeführt hat, dem größten kommerziellenterrestrischen Fernsehsender in Großbritannien. Das Produkt setztdas Fachwissen von SBG im Bereich Free-to-Play-Spiele ein,generiert Content für die Pferderennsport-Show von ITV, bietet dieChance, lebensverändernde Preise zu gewinnen, und schafft eine neueQuelle für Kundengewinnung und -retention für SBH.- Einsätze und Wetten-Nettogewinnmarge - Einsätze stiegen 13 % imJahresvergleich, während Wetten-Nettogewinnmarge im Jahresvergleich1,8 Prozentpunkte höher liegt. Während Variabilität beiSportergebnissen ein natürlicher Faktor in einemSportwettengeschäft ist, erlebte SBG im Finanzjahr 2018 eineanhaltende Serie von Sportergebnissen, die den Betreiberbegünstigten, was zu einer Wetten-Nettogewinnmarge von 10,5 % fürdas Jahr führte, im Vergleich zum erwarteten Niveau von etwa 9 %.- Aktive einmalige Nutzer pro Quartal (QAUs) - Die Anzahl der QAUsbelief sich auf 1,8 Millionen, was einen Anstieg von 17 % imJahresvergleich bedeutet. Dieser Anstieg war hauptsächlich dasErgebnis des Hinzugewinns von Marktanteilen, angetrieben durchProduktverbesserungen und neuen Produkte, was dazu führte, dass SBGseine Position als die beliebteste Marke für Sportwetten undGlücksspiele online und auf Mobilgeräten in Großbritannien haltenkonnte. Beispielsweise führt SBG im vergangenen Jahr die folgendenInnovationen und Verbesserungen für Produkte und Werbung ein:- Vierteljahresnettoertrag (QNY) - Der durchschnittliche QNY beliefsich auf 93 £, ein Anstieg von 12 % im Jahresvergleich. Der Anstiegwar hauptsächlich auf das Ergebnis der höherenWetten-Nettogewinnmarge zurückzuführen.- Fußballweltmeisterschaft 2018 - SBG verzeichnete eine erfolgreicheFußballweltmeisterschaft 2018 mit 1,3 Millionen einmaligen aktivenNutzern bei seinen Sportwetten, einem generierten Umsatz (vor demAbzug von Bonussen, Werbeaktionen oder Anreizen) von etwa 33Millionen £ für das gesamte Turnier. Ein Großteil dieses Umsatzeswurde vor der Übernahme von SBG durch die Stars Group am 10. Juli2018 generiert und geht daher nicht in die konsolidiertenErgebnisse für das dritte Quartal 2018 ein.- Sichereres Glücksspiel - Während des Jahres beschleunigte SBGInvestitionen in das Geschäft, um eine sicherere Wett- undGlücksspielumgebung für seine Kunden zu fördern. Dies beinhaltetdie zunehmende Verwendung von Kundendaten, mehr Werbeaktionen undZugang zu Selbsthilfe-Tools, stärkere Interaktion mit Kunden undmehr Interventionen, einschließlich durch angemessenes Blockierenund Einschränken des Spielens. SBG ist der Ansicht, dass dieseInvestitionen langfristige Vorteile liefern und den aktuellenHinzugewinn von Marktanteilen unterstützen wird, trotz dernegativen Auswirkungen dieser Investitionen auf den Umsatz von SBGim letzten Jahr.SBG-Finanzjahr 2018 - Quartalshöhepunkte für Finanzen und Betrieb- Erstes Quartal: Der Umsatz für das erste Quartal ist auf 146Millionen $ angestiegen, hauptsächlich angetrieben durch einenAnstieg beim Wettumsatz und beim Glücksspielumsatz von jeweils 18 %und 35 % im Jahresvergleich. Der Anstieg beim Wettumsatz isthauptsächlich auf ein starkes Kundenwachstum zurückzuführen, dasaus einer erfolgreichen Kundenbindungskampagne zu Beginn dereuropäischen Fußballsaison hervorging, einschließlich derEinführung von "Soccer Saturday Super Boost". Der Anstieg beimGlücksspielumsatz war hauptsächlich das Ergebnis von starkemCross-Selling von Wetten zu Glücksspiel, in Verbindung mit derEinführung neuer Produkte, Content und Werbeaktionen. Dasbereinigte EBITDA für das erste Quartal stieg 9 % imJahresvergleich auf 42 Millionen $, wobei die bereinigteEBITDA-Marge für den gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 4,2Prozentpunkte abnahm, hauptsächlich aufgrund einer höher alsgewöhnlichen Wetten-Nettogewinnmarge im Vergleichszeitraum undeiner zunehmende Investition in Werbeaktionen zu Beginn dereuropäischen Fußballsaison 2018.- Zweites Quartal: Der Umsatz für das zweite Quartal ist auf 193Millionen $ angestiegen, hauptsächlich angetrieben durch einenAnstieg beim Wettumsatz und beim Glücksspielumsatz von jeweils 103% und 28 % im Jahresvergleich. Der Anstieg beim Wettumsatz isthauptsächlich auf das Wachstum bei den Einsätzen in Höhe von 24 %sowie eine anhaltende Serie von Sportergebnissen, die den Betreiberbegünstigen, zurückzuführen, insbesondere beim europäischenFußball, was zu einer Wetten-Nettogewinnmarge von 14 % für denZeitraum geführt hat, was etwa 50 % über dem normal von SBG zuerwartenden Niveau liegt. Der Anstieg beim Glücksspielumsatz wurdehauptsächlich angetrieben von starken Spielervolumen undCross-Selling, zusammen mit Werbeaktionen und neuem Content.Bereinigtes EBITDA für das zweite Quartal stieg um 230 % imJahresvergleich auf 77 Millionen £, hauptsächlich aufgrund der obenerwähnten hohen Wett-Nettogewinnmarge und gesunkenenMarketingkosten, da diese mehr auf das zweite Quartal und denBeginn der europäischen Fußballsaison ausgerichtet wurden. Diebereinigte EBITDA-Marge für den gleichen Zeitraum stieg um mehr als19 Prozentpunkte im Jahresvergleich, da die Kostenbasis eher anhandvon Spielervolumen und -aktivität verwaltet wird anstatt anhand desUmsatzes, was bedeutet, dass die erhöhte Wetten-Gewinnmarge währenddieses Zeitraums eine erhebliche Durchflussauswirkung aufbereiningtes EBITDA hatte.- Drittes Quartal: Der Umsatz für das dritte Quartal ist auf 157Millionen $ angestiegen, hauptsächlich angetrieben durch einenAnstieg beim Wettumsatz und beim Glücksspielumsatz von jeweils 21 %und 10 % im Jahresvergleich. Der Anstieg beim Wettumsatz isthauptsächlich auf das Wachstum der Einsätze und einen Anstieg beider Wett-Nettogewinnmarge auf 9,2 % zurückzuführen, was näher anden erwarteten Niveaus liegt. Die Wachstumsrate der Einsätze warniedriger als in früheren Quartalen, hauptsächlich aufgrund derAuswirkung der anhaltenden Serie von Sportergebnissen, wie obenerwähnt, die vorteilhaft für den Betreiber waren, was dazu führte,dass Kunden niedrigere Kontostände hatten. Der Anstieg beimGlückspielumsatz ist hauptsächlich auf die fortlaufendenVerstärkungen der Produkte und Werbeaktionen zurückzuführen, wurdejedoch zum Teil durch ein geringeres Cross-Selling ausgeglichenaufgrund unter anderem von der Auswirkungen von Serien vonSportergebnissen in früheren Quartalen sowie durch SBG-Initiativenfür sichereres Glücksspiel. Bereinigtes EBITDA für das dritteQuartal stieg auf 38 Millionen £, wobei die bereingte EBITDA-Margefür den gleichen Zeitraum relativ stabil blieb und laufendeInvestitionen in Marke, Technologie und Mitarbeiter, was einigesdes operativen Hebels vom Umsatzwachstum ausgleicht.- Viertes Quartal: Der Umsatz für das vierte Quartal ist auf 174Millionen $ angestiegen, hauptsächlich angetrieben durch einenAnstieg beim Wettumsatz und beim Glücksspielumsatz von jeweils 18 %und 8 % im Jahresvergleich. Der Anstieg beim Wettumsatz isthauptsächlich auf das weiterhin starke Kundenwachstum, die ersten14 Tage der Fußballweltmeisterscbaft sowie eine im Jahresvergleichhöherer Wetten-Nettogewinnmarge zurückzuführen. Trotz eines starkenKundenwachstums standen die Einsätze im Jahresvergleich 4 % tiefer,was hauptsächlich auf niedrigere Einsätze pro Spielerzurückzuführen ist, da Kunden weiterhin den Effekt der obenerwähnten Serie von Sportergebnisse spürten, sowie darauf, dass derVergleichszeitraum ein lebhaftes Ende der vorherigen europäischenFußballsaison enthielt. Der Anstieg bei den Glücksspielumsätzen warhauptsächlich auf die gleichen Gründe für das dritte Quartal wieangemerkt zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA für das vierteQuartal war relativ flach mit 52 Millionen £, wobei die bereinigteEBITDA-Marge für den gleichen Zeitraum 4,6 Prozentpunkte imVergleich zum Vorjahr abnahm, da SBG stark in Marketing im Vorfeldder Fußballweltmeisterschaft investierte, und derVergleichszeitraum wies niedrigere Marketingausgaben auf, da indiesem Zeitraum keine großen Sportturniere oder -ereignissestattfanden.Prognose für das Gesamtjahr 2018- Umsatz zwischen 1,995 Mio. $ und 2,145 Mrd. $;- Bereinigtes EBITDA zwischen 755 Mio. $ und 810 Mio. $;- Bereinigte Nettoeinnahmen zwischen 485 Mio. $ und 545 Mio. $;- Bereinigte Nettoeinnahmen pro verwässerter Aktie zwischen 1,99 $und 2,22 $; und- Kapitalaufwendungen zwischen 110 Mio. $ und 150 Mio. $.- Umsatz zwischen 2,537 Mrd. $ und 2,687 Mrd. $;- Bereinigtes EBITDA zwischen 897 Mio. $ und 952 Mio. $- Gesamtjahresprognose - Die Stars Group erwartet weiterhin diefolgenden Bereiche der Gesamtjahresprognose 2018:- Pro-forma-Gesamtjahresprognose - Die Stars Group stellt außerdembestimmte Pro-forma-Finanzprognosebereiche für 2018 aufkonsolidierter Basis bereit, um die Übernahme von SGB und deraustralischen Unternehmen CrownBet und William Hill Australia (diejetzt zusammen BetEasy genannt werden) zu reflektieren, als obdiese ab dem 1. Januar 2018 konsolidiert worden wären.Diese ungeprüften erwarteten Ergebnisse reflektieren die Ansichtder Geschäftsführung zum aktuellen und zukünftigen Markt und denGeschäftsbedingungen, einschließlich Annahmen zu (i) erwarteterWetten-Nettogewinnmarge zwischen 8,0 % und 10,5 %, (ii) weiterhinnegativen Geschäftsbedingungen in Polen und potenziellen negativenBetriebsbedingungen in Russland, die aus früheren regulatorischenÄnderungen resultieren, einschließlich Einschränkungen derZahlungsverarbeitung, (iii) keinen anderen materiellenregulatorischen Ereignissen oder Investitionen, die mit dem Einrittin neue Märkte verbunden sind, (iv) keine Auswirkung vom Verbot vonWerbung für Glücksspiele in Italien und (v) keine materiellenWährungsfluktuationen, insbesondere zu Euro, Britischem Pfund undAustralischem Dollar. Eine solche Prognose basiert auch auf demWechselkurs von Euro zu US-Dollar 1,17 zu 1,00, einem Wechselkurs vonPfund Sterling zu US-Dollar von 1,32 zu 1,00 und einem Wechselkursvon Australischem Dollar zu US-Dollar von 0,74 zu 1,00, und diePro-forma-Prognose 2018 enthält tatsächliche Ergebnisse von vor derÜbernahme, für die historische Wechselkurse und Prognosen für nachder Übernahme für jede der drei Übernahmen mit den Wechselkursen inden oben genannten Annahmen verwendet wurden. Eine solche Prognosebasiert auch auf einer Anzahl verwässerter Aktien zwischen241.000.000 und 243.000.000 jeweils für das obere und unteren Endedes Bereichs der bereinigten verwässerten Nettoeinnahmen pro Aktieund auf bestimmten Buchhaltungsannahmen.Kapitalaufwendungen beinhalten geschätzte Ausgaben fürimmaterielle Vermögenswerte, Immobilien, Anlagen und Ausstatung sowiebestimmte Entwicklungskosten.Geschäftsübernahmebericht und weitere InformationenDer Geschäftsübernahmebericht der Stars Group in Bezug auf dieÜbernahme von SBG sowie weitere Informationen bezüglich der StarsGroup, SBG und ihren Unternehmen sind verfügbar auf SEDAR unterwww.sedar.com, Edgar unter www.sec.gov und der Website der StarsGroup unter www.starsgroup.com.Zusätzlich zu den Pressemitteilungen, Wertpapierunterlagen undöffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts möchte die Stars Groupaußerdem ihre Seite Investorenbeziehungen auf ihrer Website als einMittel nutzen, um seinen Investoren und anderen maßgeblicheInformationen mitzuteilen und um Offenlegungsverpflichtungen untergeltenden Wertpapiergesetzen nachzukommen. Investoren und anderesollten dementsprechend die Website beobachten und außerdemPressemitteilungen, Wertpapierunterlagen, öffentlicheTelefonkonferenzen und Webcasts verfolgen. Die Liste kann von Zeit zuZeit aktualisiert werden.Investoren-Telefonkonferenz und -WebcastDie Stars Group wird heute am 17. September 2018, um 8:30 Uhr ET,eine Investoren-Telefonkonferenz abhalten, um die Informationen zubesprechen, die in dieser Pressemitteilung und demGeschäftsübernahmebericht präsentiert werden. Um an derTelefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-451-6152 oder+1 201-389-0879 zehn Minuten vor dem geplanten Gewinn der Konferenz.Die Aufzeichnung wird zwei Stunden nach der Veranstaltung unter +1844-512-2921 oder +1 412-317-6671 zur Verfügung gestellt. DieKonferenz-ID-Nummer ist 13683167. Um auf das Webcast zuzugreifen,verwenden Sie bitte folgenden Link:http://public.viavid.com/index.php?id=131264Angleich von Non-IFRS-Kennzahlen an die nächstliegendenIFRS-KennzahlenDie folgende Tabelle präsentiert Angleichungen des bereinigtenEBITDA von SBG mit dem Betriebsgewinn, was die nächstliegendeIFRS-Kennzahl ist:Finanzquartalmit EndeSeptember September Dezember Dezember März März Juni JuniIn Millionen Pfund 2017 2016 2017 2016 2018 2017 2018 2017SterlingBetriebsgewinn 23,7 22,2 58,1 5,5 19,5 13,2 (14,5) 27,7Wertminderung und 18,2 16,3 18,4 17,7 18,8 18,5 17,8 18,4AbschreibungWertminderung von - - - - - - - 6,3immateriellemAnlagevermögenTransaktionsbezogene - - - - - - 48,8 -KostenBereinigtes EBITDA 1 41,9 38,5 76,5 23,2 38,2 31,7 52,0 52,4__________________________________________________1 Finanzjahr 2018 enthält Veräußerungen in Höhe von 1,9 £.Weitere Informationen zu den Non-IFRS-Kennzahlen von SBG findenSie unter "Non-IFRS-Kennzahlen" und "Wichtige Kennzahlen und sonstigeDaten".Die Stars Group hat keinen Angleich der Non-IFRS-Kennzahlen an dienächstliegenden IFRS-Kennzahlen in seiner Finanzprognose für dasGesamtjahr 2018 oder die Pro-forma-Finanzprognose für das Gesamtjahr2018 in dieser Pressemitteilung eingefügt, einschließlich BereinigtesEBITDA, Bereinigte Nettoeinnahmen und bereinigter verwässerterNettoertrag pro Aktie, da bestimmte Angleichpunkte, die für diegenaue Prognose solche IFRS-Kennzahlen, insbesondere fürNettoeinnahmen (Verluste), notwendig sind, aufgrund einer Reihe vonFaktoren nicht angemessen prognostiziert werden können,einschließlich Variabilität von möglichen Währungsfluktuationen, diesich auf finanzielle Aufwendungen beziehen, und die Natur von anderennicht wiederkehrenden oder einmaligen Kosten (die vonNon-IFRS-Kennzahlen ausgenommen sind, jedoch in Nettoeinnahmen(Verluste) enthalten sind), sowie die typische Variabilität, die ausder Prüfung der finanziellen Jahresberichte hervorgehen,einschließlich unter anderem bestimmter Buchhaltungsregeln fürErtragssteuer und damit zusammenhängende Buchhaltungsangelegenheiten.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein Anbieter von technologiebasiertenProduktangeboten in der globalen Branchen Glücksspiel und interaktiveUnterhaltung. Seine Marken haben Millionen von registrierten Kundenweltweit und sind zusammen führend für Online- und Mobilangebote inden Bereichen Wetten, Poker, Casino und sonstige Glücksspiele. DieStars Group besitzt oder lizenziert Glücksspiel und damitzusammenhängende Konsumentengeschäfte und -marken, darunterPokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet,Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, and Sky Poker sowie dieLive-Poker-Tour und Event-Marken, einschließlich PokerStars No LimitHold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars CaribbeanAdventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour,PokerStars Festival und PokerStars MEGASTACK. Die Stars Group isteiner der weltweit meistlizenzierten Online-Glücksspielbetreiber, undseine Tochtergesellschaften halten zusammen Lizenzen oderGenehmigungen in 19 Jurisdiktionen auf der ganzen Welt, darunter inEuropa, Australien und auf dem amerikanischen Kontinent. Die Visionder Stars Group ist es, das beliebteste iGaming-Ziel zu werden, undihre Mission ist es, seinen Kunden Gewinnmomente zu liefern.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen undInformationen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Actvon 1995 und anwendbarer Wertpapiergesetze, einschließlich, abernicht beschränkt auf deren Gültigkeit für bestimmte diesbezüglichefinanzielle und betriebliche Erwartungen, wie etwa die Finanzprognosefür das ganze Jahr 2018, sowie Erwartungen in Bezug auf bestimmtekünftige Betriebs- und Wachstumspläne und -strategien, einschließlichin Bezug auf SBG und die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2018.Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind durch Begriffewie: "antizipieren", "planen", "weiterführen", "schätzen","erwarten", "kann/können", "wird/werden", "prognostizieren","vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen","könnte/könnten", "würde/würden", "soll/sollen", "glauben", "Ziel","laufend", "implizieren", "annehmen", "Zielvorgabe", "wahrscheinlich"und ähnliche Verweise auf die Zukunft bzw. die negativen Variantendieser Begriffe oder Variationen oder Synonyme dieser Wörter odervergleichbare Terminologie und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.Diese Aussagen und Informationen beruhen, mit Ausnahme belegterTatsachen aus der Vergangenheit, auf den aktuellen Erwartungen derUnternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken,Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich von Markt- undwirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder -chancen,Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, technologischerEntwicklungen, erwarteter Ereignisse und ordnungsrechtlicherÄnderungen, die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaftensowie ihre jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Obwohl die StarsGroup und deren Unternehmensleitung glauben, dass die in solchenzukunftsbezogenen Aussagen und Informationen widergespiegeltenErwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldungrealistisch sind und auf realistischen Annahmen und Schätzungenberuhen, kann es keine Sicherheit geben, dass diese Annahmen oderSchätzungen korrekt sind oder sich diese Erwartungen bewahrheiten.Zukunftsbezogene Aussagen und Informationen unterliegen naturgemäßwesentlichen geschäftlichen, ordnungsrechtlichen undwettbewerbsbezogenen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten, diedazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse sichwesentlich von den in solchen Aussagen aufgeführten oder impliziertenEreignissen unterscheiden. Bestimmte Risiken und Unsicherheitenbeinhalten unter anderem und ohne Einschränkung: die stark regulierteBranche, in der die Stars Group geschäftstätig ist; interaktiveUnterhaltung und Online- und mobile Glücksspiele im Allgemeinen;aktuelle und zukünftige Gesetze oder Regulierungen und neueInterpretationen von bestehenden Gesetzen oder Regulierungen odermögliche Verbote im Hinblick auf interaktive Unterhaltung oderOnline-Glücksspiele oder Aktivitäten, die damit im Zusammenhangstehen oder für den Betrieb und das Angebot von Online-Glücksspielenerforderlich sind; mögliche Änderungen am regulatorischen Rahmenwerkfür Glücksspiele; rechtliche und regulatorische Anforderungen; dasVermögen, alle geltenden und erforderlichen Lizenzen, Genehmigungenund Zertifizierungen zu erhalten, zu behalten und einzuhalten, um ihrProduktangebot anzubieten, zu betreiben und zu vermarkten,einschließlich damit verbundene Schwierigkeiten oder Verzögerungen;die Auswirkung des Unvermögens, zukünftige Akquisitionenabzuschließen oder Unternehmen erfolgreich zu integrieren; erheblicheEintrittsbarrieren; Wettbewerb und die Wettbewerbsumgebung in denadressierbaren Märkten und Branchen der Stars Group; das Vermögen,zusätzliche Finanzierung zu vernünftigen Bedingungen oder überhauptzu erhalten; Umfinanzierungsrisiken; die substanzielle Verschuldungder Stars Group erfordert, dass ein erheblicher Teil seines Cashflowsauf Schuldenzahlungen verwendet wird; die besichertenKreditfazilitäten der Stars Group enthalten Verträge und andereBeschränkungen, die die Flexibilität ihres Geschäftsbetriebseinschränken könnte; Risiken im Zusammenhang mit technologischemFortschritt, einschließlich künstlicher Intelligenz; das Vermögen,sein bestehendes Produktangebot und neue kommerziell tragfähigeProduktangebote zu entwickeln und zu verbessern; das Vermögen,Währungsrisiken zu handhaben; das Vermögen, Steuerrisiken undnegative Steuerauswirkungen zu handhaben, einschließlich und ohneBeschränkung die Auferlegung neuer oder zusätzlicher Steuern wie etwaMehrwert- oder Verbrauchssteuern sowie Glücksspielabgaben; das Risikovon Auslandsbetrieb im Allgemeinen; der Schutz vonunternehmenseigener Technologie und geistigen Eigentumsrechten; dasVermögen; Geschäftsführer und anderes qualifiziertes Personal wiewichtige technische, Betriebs- und Marketingmitarbeiter zurekrutieren und zu behalten; Defekte im Produktangebot der StarsGroup; Verluste aufgrund von Betrugsaktivitäten; Wachstumsmanagement;Zuschlagserteilung; mögliche finanzielle Chancen in adressierbarenMärkten und im Hinblick auf einzelne Verträge; das Vermögen dertechnologischen Infrastruktur, die bestehende Nachfrage zu erfüllen;Systeme, Netzwerke, Telekommunikation oder Serviceunterbrechungenoder Ausfälle oder Cyberattacken; Regulierungen oder Gesetze, die inBezug auf das Internet und den elektronischen Handel verabschiedetwerden oder die sich anderweitig auf die Stars Group in derJurisdiktion auswirken, in der sie zurzeit tätig ist odergeschäftstätig zu werden beabsichtigt, insbesondere solche in Bezugauf Online-Glücksspiele oder die sich auf das Vermögen auswirkenkönnten, eine Online-Produktangebot bereitzustellen, einschließlichund ohne Einschränkung in Bezug auf die Zahlungsverarbeitung; Kunden-und Betreibervorlieben und wirtschaftliche Änderungen; dieAbhängigkeit von der Akzeptanz des Produktangebots durch die Kunden;Konsolidierung innerhalb der Glücksspielbranche; Prozesskosten und-ergebnisse; die Expansion in bestehenden und neuen Märkten;Beziehungen mit Lieferanten und Distributoren; und Naturereignisse;vertragliche Beziehungen von SBG oder der Stars Group mit Sky plcund/oder ihren Tochtergesellschaften; der Ausfall von Systemen oderKontrollen der Stars Group, um den Zugang auf ihre Produkteeinzuschränken; Abhängigkeit auf Programmgestaltung undLive-Übertragung von großen Sportereignissen; makroökomischeBedingungen und Trends in der Glücksspiel- und Wettbranche;Buchmacher-Risiken; die Fähigkeit, prognostizierte finanzielleErhöhungen zu realisieren, die Akquisitionen und denGeschäftsstrategien der Stars Group zugeschrieben werden können; unddas Vermögen, die geschätzten Synergien und Kosteneinsparungen derStars Group im Zusammenhang mit Akquisitionen ganz oder in Teilen zurealisieren. Weitere anwendbare Risiken und Unsicherheiten schließenunter anderem diejenigen ein, die ausgewiesen sind im jährlichenInformationsblatt der Stars Group für das am 31. Dezember 2017 zuEnde gegangene Jahr unter der Überschrift "Risikofaktoren undUnsicherheiten", in der Prospektbeilage des vorläufigen Kurzprospektsvom 16. Januar 2018 (die "Prospektbeilage") unter der Überschrift"Risikofaktoren", und in der Managamentdiskusion der Stars Group undder Analyse für die drei und sechs Monate mit Ende 30. Juni 2018 (das"Q2 2018 MD&A"), einschließlich unter den Überschriften"Risikofaktoren und Unsicherheiten", "Einschränkungen wichtigerKennzahlen, weitere Daten und Nicht-IFRS-Kennzahlen" sowie "WichtigeKennzahlen und Non-IFRS-Kennzahlen". Sie sind jeweils auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com, EDGAR unter http://www.sec.gov und auf derWebsite der Stars Group unter http://www.starsgroup.com verfügbarsowie in anderen Einreichungen, die die Stars Group bei denzuständigen Wertpapierbehörden getätigt hat und künftig tätigen wird.Investoren werden davor gewarnt, zukunftsbezogenen Aussagen oderInformationen übermäßiges Vertrauen entgegenzubringen.Zukunftsbezogene Aussagen oder Informationen werden ausschließlichmit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben. Die StarsGroup weist jede Verpflichtung zurück, zukunftsbezogene Aussagen zurevidieren oder zu aktualisieren, unabhängig davon, ob dieNotwendigkeit auf neue Informationen, künftige Ereignisse oder andereFaktoren zurückgeführt werden kann, sofern dies nicht gesetzlichvorgeschrieben ist.Non-IFRS-KennzahlenDiese Pressemitteilung referenziert Non-IFRS-Kennzahlen von SBG,einschließlich QNY, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge,sowie von der Stars Group, einschließlich bereinigtes EBITDA,bereinigte Nettoeinnahmen und bereinigter verwässerter Nettoertragpro Aktie. Die Stars Group ist der Ansicht, dass dieseNon-IFRS-Finanzkennzahlen Investoren nützliche Zusatzinformationenüber die Finanzergebnisse seines Geschäfts und des Geschäfts von SBGzu liefern, einen Vergleich von Finanzergebnissen zwischen Zeiträumenzu ermöglichen, in denen bestimmte Punkte unabhängig vomGeschäftsergebnis variieren können, und mehr Transparenz im Hinblickauf wichtige Kennzahlen ermöglicht, die von der Geschäftsführung beider Führung der Geschäfte verwendet werden. Die Geschäftsführung istzwar der Ansicht, dass diese Finanzkennzahlen wichtig sind, um dieStars Group und SBG zu bewerten, doch sie sind nicht dazu gedacht,für sich alleine betrachtet zu werden oder als Ersatz für oder alsüberlegen gegenüber den Finanzinformationen angesehen zu werden, diegemäß IFRS vorbereitet und präsentiert werden. Dies sind keineanerkannten Kennzahlen nach den IFRS und haben keine standardisierteBedeutung wie von den IFRS vorgegeben. Diese Kennzahlen können sichvon Non-IFRS-Finanzkennzahlen unterscheiden, die von anderenUnternehmen verwendet werden, was ihre Nützlichkeit fürVergleichszwecke einschränkt. Darüber hinaus werden bestimmte dieserKennzahlen für Jahresvergleichszwecke bereitgestellt, und Investorensollten gewarnt werden, dass der Effekt der Bereinigungen, die hierinenthalten sind, einen tatsächlichen Effekt auf die Betriebsergebnisseder Stars Group haben. Zusätzlich zu QNY, das im Folgenden unter"Wichtige Kennzahlen und sonstige Daten" definiert wird, liefert dieStars Group die folgenden Non-IFRS-Kennzahlen in dieserPressemitteilung, die sich in jedem Fall allein auf SBG beziehen.Bereinigtes EBITDA bedeutet Gewinn/(Verlust), der Aktionärenzugeschrieben werden kann für den Zeitraum vorSteueraufwendungen/(Gutschriften), Finanzkosten, Investmenterträge,Neubewertung von Finanzinstrumenten nach fairer Bemessung,Wertminderung, Abschreibung, Wertbeeinträchtigung undaußergewöhnlichen Posten (Transaktionskosten, die für diesePressemitteilung bereinigt wurden, jedoch nicht für SBGs geprüfteFinanzberichte für das Finanzjahr mit Ende 30. Juni 2018 bereinigtwurden). Siehe die Angleichungstabelle, die oben in dieserPressemitteilung präsentiert wurde, um weitere Informationen zuerhalten.Bereinigte EBITDA-Marge bedeutet das bereinigte EBITDA als Teildes Gesamtumsatzes.Weitere Informationen zu SGBs Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie ananderer Stelle in dieser Pressemitteilung und der Prospektbeilage,einschließlich unter den Überschriften "Warnhinweis bezüglich derVerwendung von Non-GAAP-Kennzahlen" und "Managementdiskussion undAnalyse von Sky Betting & Gaming".Die Stars Group liefert die folgenden Non-IFRS-Kennzahlen indieser Pressemitteilung, die sich in jedem Fall alleine auf die StarsGroup auf einer konsolidierten Basis beziehen und sich auf dieFinanzprognose für das Gesamtjahr 2018 und diePro-forma-Finanzprognose 2018 beziehen, wie sie in dieserPressemitteilung bereitgestellt werden:Bereinigtes EBITDA bedeutet Nettoeinnahmen vor Finanzausgaben,Ertragssteuerausgaben (Rückzahlung), Wertminderung und Abschreibung,aktienbasierte Vergütung, Umstrukturierung, Nettoeinnahmen (Verlust)bei damit einhergehenden und bestimmten anderen Posten.Bereinigte Nettoeinnahmen bedeuten Nettoeinnahmen vor Zinszuwachs,Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten in Folge derPreiszuordnung nach Übernahmen, latente Ertragssteuern,aktienbasierte Vergütung, Umstrukturierung und bestimmte anderePosten.Bereinigter verwässerter Ertrag pro Aktie bedeutet bereinigterNettoertrag, der den Aktionären der Stars Group geteilt durch dieAnzahl der verwässerten Aktien zugeschrieben werden kann. VerwässerteAktien bedeutet die gewichtete durchschnittliche Anzahl vonStammaktien der Stars Group ("Stammaktien") auf vollständigverwässerter Basis, einschließlich Optionen, sonstigenaktienbasierten Boni, Bezugsrechten oder Vorzugsaktien. Die Effekteder einer Verwässerung entgegenwirkenden Stammaktien werden bei derBerechnung von verwässerten Aktien ignoriert. Für die Zwecke derFinanzprognose für das Gesamtjahr 2018 und diePro-forma-Finanzprognose für das Gesamtjahr 2018, die in dieserPressemitteilung bereitgestellt werden, beträgt die Anzahl vonverwässerten Aktien zwischen 241.000.000 und 243.000.000 jeweils fürdas obere und untere Ende des Bereichs des bereinigten Nettoertragspro verwässerter Aktie.Weitere Informationen zu Stars Group Nicht-IFRS-Maßnahmen findenSie an anderen Stellen in dieser Pressemitteilung und in Q MD&A,einschließlich unter den Überschriften "Managementdiskussion undAnalyse", "Einschränkungen von wichtigen Kennzahlen, sonstigen Datenund Non-IFRS-Kennzahlen".Wichtige Kennzahlen und andere DatenDie Stars Group bietet die folgenden wichtigen Kennzahlen indieser Pressemitteilung, die sich in jedem Fall allein auf SBGbeziehen.QAUs bezeichnet aktive einmalige Kunden (Online-, Mobil- undDesktop-Kunde), die einen Einsatz auf ein Wett- oderGlücksspielprodukt im jeweiligen Quartalszeitraum beglichen haben.SBG definiert einen Kunden als einmalig, wenn er in dem Zeitraummindestens einmal die Echtgeld-Angebote von SBG gespielt hat, undschließt Doppelzählungen aus, auch wenn dieser Kunde aktiv in mehrals einer Vertikale war (Wetten und Glücksspiel). QAUs werden indieser Pressemitteilung auf kombinierter BasisEchtgeld-Online-Glücksspiel und -Wett-Marken offengelegt. Diedurchschnittliche QAU-Zahlen, die in dieser Pressemitteilungbereitgestellt werden, reflektieren einen einfachen Durchschnitt derjeweiligen präsentierten Zeiträume.QNY wird berechnet, indem der quartalsmäßige Wett- undGlücksspielumsatz (Gesamtumsatz minus von SBGs Oddschecker undinternationalen Geschäftsbereichen generiertem Umsatz), der von SBGgeneriert wurde, durch die Zahl der QAUs im angegebenen Zeitraumgeteilt wird. QNY ist eine Non-IFRS-Kennzahl. QNY wird berechnet, indem der quartalsmäßige Wett- undGlücksspielumsatz (Gesamtumsatz minus von SBGs Oddschecker undinternationalen Geschäftsbereichen generiertem Umsatz), der von SBGgeneriert wurde, durch die Zahl der QAUs im angegebenen Zeitraumgeteilt wird. QNY ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Die Stars Group liefertkeinen Angleich für den Numerator von QNY, da die Umsatzkomponentedavon (also Wett- und Glückspielumsätze) in dieser Pressemitteilungdargelegt werden.

Einsätze bedeuten die Wettbeträge, die bei denOnline-Wettprodukt-Angeboten von SBG eingesetzt werden, und ist auchein Branchenbegriff, der den Aggregationsbetrag von Mittelnbeschreibt, die von Kunden im Wettbereich der Betriebs für denangegebenen Zeitraum eingesetzt wird.

Wetten-Nettogewinnmarge wird berechnet als Wettumsatz als ein Teilder Einsätze.

Kapitalaufwendungen bedeutet speziell für SBG der Kauf vonImmobilien, Anlagen und Ausstattung und den Kauf von immateriellenVermögenswerten.

Weitere Informationen zu den wichtigen Kennzahlen von SBG undweitere Informationen finden Sie im der Prospektbeilage,einschließlich unter der Überschrift "Managementdiskussion undAnalyse von Sky Betting & Gaming".