Die Stars Group kündigt obligatorische Umwandlung von wandelbaren Vorzugsaktien an

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) gab heute bekannt,dass sie die Wahl getroffen hat, die Umwandlung aller ihrerausstehenden wandelbaren Vorzugsaktien gemäß ihren Bedingungen zubewirken. Am 30. Mai 2018 waren die Anforderungen in Bezug aufStammaktienkurs und Handelsvolumen erfüllt, was die Stars-Gruppe dazuberechtigt, die Vorzugsaktien obligatorisch in Stammaktien zukonvertieren. Der Stichtag des verbindlichen Umwandlungsdatums wirdder 18. Juli 2018 zu Ende des Handelstages sein. Zu diesem Zeitpunktwerden alle ausstehenden Vorzugsaktien zu einer Quote von ca. 52,66Stammaktien pro Vorzugsaktie umgewandelt, was zur Annullierung allerVorzugsaktien und zur Kündigung aller damit verbundenen Rechte führt.Ausgehend von den 1.138.978 Vorzugsaktien zum Stichtag des 5. Juni2018 und unter der Annahme, dass vor dem verbindlichenUmwandlungstermin keine freiwilligen Umwandlungen stattfinden werden,würde die obligatorische Umwandlung zur Emission von etwa 59.980.000Stammaktien führen.Die Vorzugsaktien wurden am 1. August 2014 im Zusammenhang mit demErwerb des Geschäftsbereichs Stars Interactive Group Online Gamingdurch die Stars Group zu einem Bezugspreis in Höhe von 24,00 CAD prozugrundeliegende Stammaktie ausgegeben, und der Umwandlungskursdieser Vorzugsaktien hat sich seit der Emission alle sechs Monate um3 % erhöht, was zur Ausschüttung von inkrementellen Stammaktienführte, die den Inhabern bei der Umwandlung zugeteilt werden. Es istnicht erforderlich, dass die Inhaber von Vorzugsaktien zu diesemZeitpunkt die obligatorische Umwandlung durchführen, jedoch könnenInhaber von Vorzugsaktien beschließen, ihre Aktien vor demverbindlichen Umwandlungstermin in Übereinstimmung mit denBedingungen freiwillig in Stammaktien umzuwandeln.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierterProdukte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktivenUnterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auchüber ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerinvon Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wiePokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie derPokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European PokerTour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American PokerTour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und derPokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechendenEvent-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionenregistrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größtePokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitätenfür markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolenüberall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstelltePoker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manchedieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichtsmit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Groupverfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oderdie Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweitanzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungenan. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb derEuropäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowieweitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierteOnline-Gaming-Marke der Welt, verfügt konkret über Lizenzen bzw.verwandte Betriebsgenehmigungen für 17 Rechtsordnungen.Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen undsonstige InformationenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen undInformationen im Sinne des anwendbaren Wertpapierrechts enthalten,einschließlich, ohne Einschränkung, die erwartete Umwandlung derwandelbaren Vorzugsaktien der Stars Group in Stammaktien, wievorstehend dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen abernicht, durch Begriffe wie "antizipieren", "planen", "weiterführen","schätzen", "erwarten", "kann/können", "wird/werden","beabsichtigen", "könnte/könnten", "würde/würden", "sollte/sollten","glauben" und ähnliche Verweise auf die Zukunft bzw. die negativenVarianten dieser Begriffe und Ausdrücke gekennzeichnet sein. DieseAussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen derUnternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken,Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich von Markt- undwirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder -chancen,Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, technologischenEntwicklungen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichenÄnderungen, die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaftensowie ihre jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann keineGewissheit darüber geben, dass die tatsächlichen Ergebnisse nichtwesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachtenAngaben abweichen werden. Dementsprechend sollte man sich nicht überGebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultierenSie das neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuestenJahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagender Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werdenausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilungabgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, seies infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder andererFaktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.In Bezug auf Investor Relations wenden Sie sich bitte an: TimForan, Tel.: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.comMit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Eric Hollreiser,Press@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group Inc., übermittelt durch news aktuell