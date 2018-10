Stars Group kündigt Telefonkonferenz und Webcast-Einzelheiten für die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 an

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) kündigte heute dieVeröffentlichung ihrer Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum30. September 2018 vor Handelsbeginn am Mittwoch, 7. November 2018sowie die Durchführung einer Telefonkonferenz und eines Webcasts um8.30 Uhr ET an, um diese zu besprechen.- Bitte wählen Sie für eine Teilnahme an der Telefonkonferenz zehnMinuten vor geplantem Konferenzbeginn die Rufnummern 1-855-327-6838oder 1-631-891-4304.- Das Playback wird zwei Stunden nach der Veranstaltung über1-844-512-2921 oder 1-412-317-6671 verfügbar sein. DieTelekonferenz-ID lautet 10005822.- Bitte rufen Sie den Webcast über folgenden Link auf:http://public.viavid.com/index.php?id=132084Informationen zur Stars GroupDie Stars Group ist ein globaler Marktführer in der Online-Gaming-und interaktiven Unterhaltungsbranche. Sie bietet Millionen vonKunden Unterhaltung durch ihr Angebot an Online-Real- undPlay-Money-Poker sowie Gaming- und Wettprodukten, die über Mobil- undDesktop-Anwendungen sowie das Internet angeboten werden. Die StarsGroup besitzt oder lizenziert Gaming- und verwandteConsumer-Unternehmen und Marken, über die diese Produkte direkt oderindirekt angeboten werden, darunter PokerStars, PokerStars Casino,BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, SkyBingo, Sky Poker und Oddschecker sowie Live-Poker-Tour undEvent-Marken, wie zum Beispiel die PokerStars Players No LimitHold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars CaribbeanAdventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour,PokerStars Festival und PokerStars MEGASTACK. Die Stars Group isteiner der weltweit am meisten lizenzierten Online-Gaming-Anbieter undmit seinen Tochtergesellschaften, die Lizenzen oder Genehmigungenbesitzen, in 19 Ländern der Welt vertreten, unter anderem in Europa,Australien und Amerika. Die Vision der Stars Group ist es, derbeliebteste iGaming-Anbieter der Welt zu werden, und sie hat sich derAufgabe verschrieben, ihre Kunden mit Gewinnerlebnissen zu erfreuen.Bitte kontaktieren Sie für Investoren- und Medienanfragen:Vaughan LewisGroup Director of Investor Relations and Corporate CommunicationsTel.: +1-437-371-5730ir@starsgroup.compress@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell