Die Stars Group kündigt den Emissionsabschluss für ihre Stammaktien an

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) ("die Stars Group"oder "die Gesellschaft") gab heute den Abschluss seines zuvor bekanntgegebenen garantierten öffentlichen Zeichnungsangebotes vonStammaktien (das "Angebot") zu einem Preis von 38.00 US-Dollar proStammaktie bekannt. Insgesamt 17.000.000 Stammaktien wurden von derGesellschaft und 8.000.000 Stammaktien von bestimmten Aktionären derGesellschaft (die "verkaufenden Aktionäre") verkauft. Der Nettoerlösfür die Gesellschaft, nach Underwriting-Abzügen und -Provisionen,jedoch vor den geschätzten Kosten für das Angebot, welche dieGesellschaft zu tragen hat, beläuft sich auf ungefähr 622 MillionenUS-Dollar.Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre haben denZeichnern des Angebots eine über die Zuteilung hinausgehendeMöglichkeit gewährt, jeweils bis zu 1.875.000 und 1.875.000zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Von der Mehrzuteilungsoptionkann innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen ab dem 21. Juni 2018,dem Datum des Angebotspreises, Gebrauch gemacht werden.Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus demTreasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestandzu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting &Gaming, einem führenden mobilgeräteorientierten Wett- undGlücksspiel-Betreiber (die "Akquisition"), zu finanzieren. Wenn esaus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss der Akquisition kommt,beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot fürallgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities agiertenals gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner desAngebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für dasAngebot waren Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Marketsund Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das Angebot warenBlackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited,Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bankplc.PJT Partners LP fungierten als strategischer Kapitalmarktberaterfür die Gesellschaft in Verbindung mit dem Angebot.Die Stammaktien wurden in allen Provinzen und Gebieten Kanadasüber einen Prospektnachtrag mit Datum vom 21. Juni 2018 (imFolgenden, "Prospektnachtrag") zum Kurzform-Basisprospekt derGesellschaft mit Datum vom 16. Januar 2018 angeboten. Die Stammaktienwurden auch in den USA im Rahmen eines Prospektnachtrags zurRegistrierungserklärung der Gesellschaft auf Formular F-10 (die"Registrierungserklärung") bei der US Securities and ExchangeCommission (die "SEC") im Rahmen einer Registrierungserklärung gemäßdem in den USA und Kanada üblichen multijurisdiktionalenOffenlegungssystem eingereicht. Eine Kopie des Prospektnachtragssowie des dazugehörigen Kurzform-Basisprospekts, welches wichtige undausführliche Informationen zum Angebot enthält, finden Sie auf SEDARunter http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov.Eine Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unterhttp://www.sec.gov. Kopien des Prospektnachtrags und derRegistrierungserklärung sind in den USA auch hier erhältlich: MorganStanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2ndFloor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY11717; oder Deutsche Bank Securities Inc., Attention: ProspectusGroup, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, sowie in Kanada vonJ.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention: Broadridge FinancialSolutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und istauch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüberhinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnungerfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oderein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß demWertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzulässig ist.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierterProdukte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktivenUnterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auchüber ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerinvon Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wiePokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie derPokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European PokerTour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American PokerTour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und derPokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechendenEvent-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionenregistrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größtePokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitätenfür markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolenüberall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstelltePoker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manchedieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichtsmit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Groupverfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oderdie Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweitanzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungenan. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb derEuropäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowieweitere Regionen. Insbesondere hält die Stars Group über ihreTochtergesellschaften gegenwärtig Glücksspiellizenzen bzw.Betriebsgenehmigungen in 18 Rechtsordnungen, wobei PokerStars dieweltweit meistlizenzierte Online-Glückspielmarke ist und 17 dieserGlückspiellizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen hält.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderenInformationenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen undInformationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,wozu unter anderem die geplante Akquisition, die Nutzung derEinnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die Finanzierung derAkquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen abernicht immer durch Begriffe wie "antizipieren", "planen","weiterführen", "schätzen", "erwarten", "kann/können", "wird/werden","beabsichtigen", "könnte/könnten", "würde/würden", "sollte/sollten","glauben" und ähnliche Verweise auf die Zukunft oder die negativenVarianten dieser Begriffe und Ausdrücke gekennzeichnet sein. DieseAussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen derUnternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken,Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem Prozessrisiko, denMarkt- und wirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder-chancen, Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, erwartetenEreignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen, die sich auf dieStars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre jeweiligen Kundenund Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert werden, dass dietatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in denzukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr aufzukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie dasneueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuestenJahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagender Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werdenausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilungabgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, seies infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder andererFaktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730,ir@starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser,Press@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell