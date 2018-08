Die Stars Group kündigt Details für Telefonkonferenz und Webcast für die Ergebnismeldung des 2. Quartal 2018 sowie Änderungen in Berichtssegmenten an

Toronto (ots/PRNewswire) -The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG; TSX: TSGI) kündigte heute an,dass sie die Finanzergebnisse für das 2. Quartal mit Ende 30. Juni2018 sowie die Finanzprognose für das Gesamtjahr 2018 einschließlichder vor kurzem abgeschlossenen Akquisitionen vor Handelsbeginn amMontag, den 13. August 2018, bekanntgeben und eine Telekonferenz undWebcast um 08:30 Uhr Eastern Time abhalten wird, um die Ergebnisse zubesprechen.- Wenn Sie an der Telekonferenz teilnehmen möchten, wählen Sie bittezehn Minuten vor dem geplanten Gesprächsbeginn die Rufnummer+1-877-451-6152 oder +1-201-389-0879.- Die Aufzeichnung der Telekonferenz wird zwei Stunden später unterden Rufnummern +1-844-512-2921 oder +1-412-317-6671 verfügbargemacht. Die Konferenz-ID-Nummer lautet 13682288.- Sie können über den folgenden Link auf den Webcast zugreifen:http://public.viavid.com/index.php?id=130894In Folge der zuvor bekanntgegebenen australischen Akquisitionenund in Erwartung der zukünftigen Integration von Betting & Gaming undeiner potenziellen geografischen Expansion hat die Stars Group dieKomposition seiner Berichtssegmente und die Art und Weise, in der esseine Betriebsergebnisse berichten wird, beginnend mit dem zweitenQuartal 2018 geändert. The Stars Group ist der Meinung, dass die neuePräsentation seine aktuelle und erwartete Management- undBetriebsstruktur besser reflektiert. The Stars Group hatte zuvor einBerichtssegment, Glücksspiele, mit zwei Hauptbetriebslinien,Echtgeld-Online-Poker und die Kombination von Echtgeld-Online-Kasinound Sportwetten. Dies wird nun unterteilt in zwei Berichtssegmente,International und Australien, mit vier Hauptbetriebslinien,Echtgeld-Online-Poker, Echtgeld-Online-Wetten, Echtgeld-Online-Kasinound sonstige Glücksspielbetriebe, sowie einUnternehmenskostenzentrum. Zuvor vierteljährliche und jährlicheSegmentergebnisse und -informationen, die in den Finanzergebnissender Stars Group für das 2. Quartal 2018 enthalten sind, werdenumgearbeitet, um sie in einer Art zu präsentieren, die den geändertenBerichtssegmenten entspricht.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein Anbieter technologiebasierter Produkte inder weltweiten Glücksspiel- und interaktiven Unterhaltungsbranche.Seine Marken verfügen weltweit Millionen von registrierten Kunden undsind gemeinsam führend in den Bereichen Online- und Mobil-Wetten,-Poker, -Kasino und sonstige Glückspielangebote.The Stars Group istEigentümerin oder Lizenzgeberin von Gaming- und verwandtenVerbraucherunternehmen und -marken einschließlich PokerStars,PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, SkyCasino, Sky Bingo und Sky Poker sowie Marken der Live-Poker-Tour undEvent-Marken einschließlich der PokerStars Players No Limit Hold'emChampionship, der European Poker Tour, der PokerStars CaribbeanAdventure, der Latin American Poker Tour, der Asia Pacific PokerTour, des PokerStars Festival und der PokerStars MEGASTACKLive-Poker-Tour sowie der entsprechenden Event-Marken. The StarsGroup ist eine der weltweit meistlizenziertenOnline-Glücksspielbetreiber und seine Tochtergesellschaften haltenzusammen Lizenzen und Genehmigungen in 19 Jurisdiktionen auf derganzen Welt, darunter in Europa, Australien und dem amerikanischenKontinent. Die Vision der Stars Group ist es, das beliebtesteiGaming-Ziel der Welt zu werden, und ihre Mission ist es, seinenKunden Gewinnmomente zu liefern.In Bezug auf Investor Relations wenden Sie sich bitte an:Tim Foran+1-437-371-5730ir@starsgroup.comMit Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Eric HollreiserPress@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell