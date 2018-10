Stars Group erhält Genehmigung der UK Competition & Markets Authority für Erwerb von Sky Betting & Gaming; Bekanntgabe von Ernennungen in den Vorstand

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) gab heute bekannt,dass die UK Competition & Markets Authority ("CMA", Aufsichtsbehördeim Vereinigten Königreich) nach ihrer Phase-1-Überprüfung gemäß demEnterprise Act 2002 die Übernahme von Sky Betting & Gaming ("SBG")genehmigt hat. Wie bereits angekündigt, hat die Stars-Gruppe dieAkquisition am 10. Juli 2018 abgeschlossen und kann nun mit derAusführung ihrer Integrationspläne beginnen.Nach der CMA-Freigabe gibt die Stars-Gruppe mit sofortiger Wirkungheute einige neue Besetzungen von leitenden Funktionen im Managementdes SBG-Geschäfts bekannt, um seine Integrationspläne umzusetzen unddie erwarteten Kostensynergien zu realisieren.Richard Flint wird zum Executive Chairman der SBG ernannt, nachdemer zuvor als Chief Executive Officer der SBG tätig war, Ian Proctorwird Chief Executive Officer der SBG, nachdem er zuvor als ChiefFinancial Officer der SBG tätig war, und Conor Grant wird zum ChiefOperating Officer der SBG ernannt, nachdem er zuvor als Direktor derSpielmarken der SBG, nämlich Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo undSky, gedient hat. Die Herren Flint und Proctor werden dem ChiefExecutive Officer der Stars Group, Rafi Ashkenazi, unterstehen, undHerr Grant wird Herrn Proctor als Vorgesetzten haben."Ich freue mich, die neue Führungsstruktur der SBG bekannt zugeben", sagte Herr Ashkenazi. "Wir glauben, dass diese Ernennungenuns gut dafür positionieren, unsere Strategie zu verwirklichen undder beliebteste iGaming-Anbieter der Welt zu werden.""Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel des Wachstums der SBGals Teil der Stars-Gruppe mitzugestalten", sagte Herr Flint. "Ich binzuversichtlich, dass die neue Managementstruktur, zu der auch einoperativer Vorstand für die SBG gehört, es uns ermöglichen wird,unsere einzigartige Kultur zu erhalten, die in den vergangenen Jahrenerfolgreich war und uns weiterhin Marktanteilsgewinne auf dembritischen Markt der Online-Wetten und -Glücksspiele einbringt,während wir unsere Position als die beliebteste Online-Wettspielmarkeim Vereinigten Königreich weiter ausbauen."Herr Flint ist seit fast 16 Jahren bei der SBG und hat die letztenzehn Jahre als Chief Executive Officer gedient. Herr Flint verfügtüber mehr als 20 Jahre Erfahrung im Online-Geschäft. Er begann alsChannel Director bei FT.com und war danach Product Direktor desOnline-Start-ups Flutter.com, das 2001 mit Betfair fusionierte. Zuvorwar er von 1997 bis 1999 als Berater bei McKinsey & Company tätig.Herr Proctor wurde 2008 zum Chief Financial Officer der SBGernannt. Von 1993 bis zu seinem Beitritt zur SBG bekleidete HerrProctor eine Reihe hochrangiger Funktionen im Finanzbereich von Skyplc.Herr Grant kam 2010 zu SBG, wo er zuvor als Head of SportsbookProducts und Director of Products und ab 2014 als Director für dieSpielmarken von SBG tätig war. Herr Grant verfügt über fast 20 JahreErfahrung in der Gaming-Branche, nachdem er zuvor für Paddy Power,Blue Square und Boylesport gearbeitet hat.Die Stars Group kündigte auch heute zwei Ernennungen vonFührungskräften an, nämlich Andy Burton als Senior Vice President,Global Sports Platform, und Vaughan Lewis als Group Director ofInvestor Relations and Corporate Communications. Herr Burton warzuvor Chief Technology Officer der SBG und wird die Entwicklung derinternationalen Sportwettenplattform für die Stars Group leiten, diedie Fähigkeiten von Sky Bet und BetStars kombiniert. Herr Lewis warzuvor Director of Corporate Development bei der SBG.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein Anbieter von technologiebasiertenProdukten in der globalen Gaming- und interaktivenUnterhaltungsindustrie. Seine Marken haben Millionen vonregistrierten Kunden weltweit und sind kollektiv führend in Online-und Mobilgeräte-Wetten, Poker, Casino und anderen Gaming-bezogenenAngeboten. Die Stars Group besitzt oder lizenziert Gaming undverwandte Consumer-Unternehmen und Marken, darunter PokerStars,PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas,Sky Casino, Sky Bingo und Sky Poker sowie Live-Poker-Tour undEvent-Marken wie zum Beispiel die PokerStars Players No Limit Hold'emChampionship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure,Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStarsFestival und PokerStars MEGASTACK. 