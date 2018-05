Die Stars Group begrüßt die Meilensteinentscheidung des U.S. Supreme Court, mit der das Sportwettenverbot aufgehoben wird

Toronto (ots/PRNewswire) -Die Entscheidung öffnet der Stars Group die Tür, um ihreGeschäftstätigkeit auf die gesamte USA auszuweitenThe Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) reagierte heute aufdie Entscheidung des United States Supreme Court, mit der das nahezu30 Jahre bestehende Verbot von Sportwetten nach dem Professional andAmateur Sports Protection Act (kurz: PASPA) wegen"verfassungswidriger Ausübung föderaler Macht" aufgehoben wurde.Der US-Kongress erließ das PASPA-Gesetz im Jahre 1992, was dazuführte, dass in allen US-Bundesstaaten, mit Ausnahme von Nevada unddrei weiteren, die Autorisierung von Sportwetten verboten wurde. DerRechtsstreit, der den Supreme Court erreichte, hat seinen Ursprung inden wiederholten Versuchen New Jerseys, gegen das US-weite Verbotvorzugehen und Sportwetten innerhalb des Bundesstaates zulegalisieren."Die Entscheidung des Supreme Court ist ein wichtiger Schritt hinzur Regulierung der Sportwetten in den Vereinigten Staaten", sagteMarlon Goldstein, Executive Vice President und Chief Legal Officerder Stars Group. "Wir sind der Überzeugung, dass wir gut aufgestelltsind, um von neuen Geschäftstätigkeiten und Marktgelegenheitenprofitieren zu können. Gerne werden wir mit den Gesetzgebern aufBundesstaatsebene zusammenarbeiten, um einen rechtlichen Rahmen fürSportwetten zu schaffen. Es soll ein Ausgleich geschaffen werdenzwischen den Interessen der Konsumenten vor Ort an Sportwetten undderen Schutz in sicheren und regulierten Wettumgebungen."Diese Entscheidung folgt auf die kürzliche Ankündigung der StarsGroup zur Übernahme von Sky Betting & Gaming, dem am schnellstenwachsenden etablierten Sportwetten-Anbieter im VereinigtenKönigreich, dem weltweit größten Online-Gaming-Markt, und seinerkürzlichen Übernahme von 80 Prozent der verbundenen UnternehmenCrownBet und William Hill Australia, die zusammen der drittgrößteSportwetten-Anbieter in Australien, dem weltweit zweitgrößtenOnline-Gaming-Markt, sind. Die Übernahme von Sky Betting & Gaming,die voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird,wird das weltweit größte börsennotierte Online-Gaming-Unternehmenbegründen, mit einer massiven globalen Präsenz, umfassenderBranchenerfahrung, konkurrenzloser Markenbekanntheit, einer solidenTechnologie-Plattform sowie mit einer umfangreicher Spielerdatenbankund tiefverwurzelten Kundenorientierung, wobei all das die StarsGroup dabei unterstützen wird, sich selbst als wichtiger Teilnehmerin aufstrebenden Märkten wie die USA, zu etablieren.Über die Stars GroupDie Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierterProdukte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktivenUnterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auchüber ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerinvon Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wiePokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie derPokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European PokerTour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American PokerTour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und derPokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechendenEvent-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionenregistrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größtePokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitätenfür markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolenüberall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstelltePoker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manchedieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichtsmit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Groupverfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oderdie Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweitanzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungenan. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb derEuropäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowieweitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierteOnline-Gaming-Marke der Welt, verfügt konkret über Lizenzen bzw.verwandte Betriebsgenehmigungen für 17 Rechtsordnungen.Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen undsonstige InformationenDiese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichteteAussagen und Informationen im Sinne der anwendbarenWertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf,gewisse zukünftige finanzielle, betriebliche und wachstumsbezogeneErwartungen der Stars Group, einschließlich bezogen auf potenzielleRegulierungen von Sportwetten in den Vereinigten Staaten undbezüglich des Abschlusses der Übernahme von Sky Betting & Gaming.Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen aber nicht, durch Begriffewie "antizipieren", "planen", "weiterführen", "schätzen", "erwarten","kann/können", "wird/werden", "beabsichtigen", "könnte/könnten","würde/würden", "sollte/sollten", "glauben" und ähnliche Verweise aufdie Zukunft bzw. die negativen Varianten dieser Begriffe undAusdrücke gekennzeichnet sein. Diese Aussagen beruhen auf denaktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und unterliegen einerReihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich vonMarkt- und wirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder-chancen, Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, technologischenEntwicklungen, erwarteten Ereignissen und ordnungsrechtlichenÄnderungen, die sich auf die Stars Group, ihre Tochtergesellschaftensowie ihre jeweiligen Kunden und Branchen auswirken. Es kann keineGewissheit darüber geben, dass die tatsächlichen Ergebnisse nichtwesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen gemachtenAngaben abweichen werden. Dementsprechend sollte man sich nicht überGebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultierenSie das neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuestenJahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagender Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werdenausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilungabgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, seies infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder andererFaktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Für Investor-Relations-Anfragen wenden Sie sich bitte an:Tim ForanTel: +1-437-371-5730ir@starsgroup.comFür Medienfanfragen wenden Sie sich bitte an:Eric HollreiserPress@starsgroup.comOriginal-Content von: The Stars Group Inc., übermittelt durch news aktuell