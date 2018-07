"Stars der Goldenen Henne 2018 - auf Helga Hahnemanns Spuren"

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 18.07.2018 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die "Stars der Goldenen Henne" geben den Startschuss zurPublikumswahl für Deutschlands größten Publikumspreis, der am 28.September in Leipzig zum 24. Mal verliehen wird. MDR, SUPERillu undRBB präsentieren die Show. "Die Stars der Goldenen Henne" sind am 20.Juli, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im rbb Fernsehen zu sehen. DieZuschauer können dann auf www.mdr.de ihre Favoriten in denPublikumskategorien wählen.In der Auftaktsendung treffen sich in diesem Jahr Inka Bause,Angela Gentzmer und Emöke Pöstenyi im ehemaligen Lieblingscafé vonHelga Hahnemann in Schöneiche bei Berlin. Alle drei Frauen warenWegbegleiterinnen der beliebten Entertainerin. Mehr noch: Alle dreiFrauen sind auch im Besitz einer "Goldenen Henne". In der Sendungteilen sie ihre persönlichen Erinnerungen an Helga Hahnemann mit demPublikum.Zudem werden in den 90 Minuten die ersten 43 Kandidaten für diediesjährige "Goldene Henne" vorgestellt. In der KategorieEntertainment sind unter anderem Guido Maria Kretschmer, HorstLichter, Anke Engelke und Palina Rojinski nominiert. Das Team vonSOKO Leipzig, das Ensemble der neuen Staffel der Serie "Weissensee"oder Elyas M'Barek - um nur einige zu nennen - hoffen in derKategorie Schauspiel auf die begehrte Auszeichnung. Zehn Künstlerstehen auch in der Kategorie Musik zur Wahl, darunter Peter Maffay,Sasha, Barbara Schöneberger, Andreas Gabalier und Santiano.Sportliche Leistung wird in der Kategorie Sport honoriert, hiergehören beispielsweise Laura Dahlmeier, Francesco Friedrich undAljona Savchenko & Bruno Massot zu den Kandidaten. In der besonderenGruppe der Aufsteiger des Jahres hoffen Ben Zucker, SchauspielerinPaula Baer und Basketballer Moritz Wagner auf die Trophäe. Dazu gibtes die besten Henne-Hits von Karel Gott, Helene Fischer, RolandKaiser, und vielen mehr.Vom 19. Juli ab 00.00 Uhr bis 1. August, 24.00 Uhr können dieZuschauer auf www.mdr.de ihre Favoriten wählen. Abgestimmt werdenkann auch per Post an "Goldene Henne" PF 610457, 10928 Berlin.Die Preisverleihung der Goldenen Henne am 28. September in Leipzigwird von Kai Pflaume moderiert.Die letzten Tickets gibt es ab, 20. Juli 2018, 21.30 Uhr unterwww.mdr-ticketshop.de und unter www.rbb-ticketshop.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell