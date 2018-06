Stars Allianz veröffentlicht 5A-Index- Indexrankings für 2018 über den Marktwert chinesischer Spitzensportler und Indexrankings für 2018 über das Marktwertpotential chinesischer Spitzensportler

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Beijing (ots/PRNewswire) - Der aktuellste 5A-Index - Index überden Marktwert chinesischer Spitzensportler der Stars Allianz wurde am7. Juni 2018 veröffentlicht. Auf dem aktualisierten Indexranking überden Marktwert der Top 100 der chinesischen Spitzensportler (Top 100Chinese Sports Stars' Commercial Value Comprehensive Index Rankings)und dem Indexranking über das Marktwertpotential der Top 50 derchinesischen Spitzensportler (Top 50 Chinese Sports Stars' CommercialValue Potential Index Rankings) haben sich einige Änderungen an denReferenzlisten ergeben.Der chinesische Schwimmer Sun Yang belegt - gefolgt von Su Bintian(Leichtathletik) und Lin Dan (Badminton) - zum ersten Mal den erstenRang auf dem umfassenden Indexranking über den Marktwert chinesischerSpitzensportler. Den vierten Rang belegte Ding Yan Yuhang(Basketball). Es ist erwähnenswert, dass der Marktwert von Wu Dajng,der bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die einzigeGoldmedaille für China gewonnen hatte, einen immensen Anstiegverzeichnete was sich in seinem Anstieg auf den siebten Rang zeigte.Ebenfalls in den Top Ten finden sich Außenangreiferin und Kapitänindes chinesischen Volleyball-Nationalteams Zhu Ting, der mehrfacheWorld-Cup-Sieger im Tischtennis, Zhang Jike, der Goldmedaillen-Siegerder Weltmeisterschaften im Schwimmen, Ning Zetao, der Snooker-ProfiDing Junhu und der NBA-Basketballer Zhou Qi, der für die HoustonRockets aufläuft.Ding Yan Yuhang belegte mit 93,03 Punkten den ersten Rang auf demIndexranking über das Marktwertpotential chinesischerSpitzensportler, gefolgt von Ma Long (92,23 Punkte) und Wu Dajing(85,76 Punkte).Die Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. ("StarsAllianz") hat den 5A-Index der Stars Allianz basierend auf dem5A-Ökosystem erstellt, das durch die Analyse und den Vergleich einergroßen Datenmenge aus einer riesigen Datenbank erstellt wurde. DieDatenbank kombiniert die Ergebnisse von langfristigen Marktstudien,die durch Forschungsexperten für Sport, Aktuarwissenschaft,Datenerhebung und mathematische Modellierung sowie Marketingdurchgeführt wurden.Die Stars Allianz ist ein Anbieter für umfassendeAnalysedienstleistungen für die chinesische Sportindustrie, der vonBranchenexperten unter der Leitung der Behörden, die für dieEntwicklung der Sportindustrie des Landes verantwortlich sind,gegründet wurde. Das Unternehmen setzt sich hauptsächlich fürProduktentwicklung und Produktdesign, Investment, Projektmanagementund Geschäftsentwicklung in der chinesischenSport-Unterhaltungsbranche ein. Mit seiner jahrelangen Erfahrung imBereich der Marktforschung setzt das Unternehmen weiterhin seinehochqualitativen Kern-Ressourcen bei der Erweiterung seiner Präsenzein und unterscheidet sich mit unangefochtenen Vorteilen von seinenKonkurrenten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/702593/sports_star_index_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/702594/sports_star_index_2.jpgPressekontakt:Stars Allianz+86-10-5842-6873Original-Content von: Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell