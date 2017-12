Stars Allianz 5A Index veröffentlicht International Football Clubs Commercial Value Index-Rankings für 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Peking (ots/PRNewswire) - Kürzlich wurde der Stars Allianz 5AIndex - 2017 International Football Clubs Commercial Value IndexRankings mit Unterstützung des My Dream Fund der China Youth CareFoundation veröffentlicht.Es handelt sich dabei um ein weiteres Stars Allianz 5AIndex-Ranking, das auf Basis des firmeneigenen 5A Ökosystems erstelltwird. Das neue Ranking wird dem globalen Sportsektor helfen, denkommerziellen Wert von Fußballvereinen zu evaluieren.Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. ("StarsAllianz") ist ein umfassender Datenanalyse-Dienstleister für dieSportindustrie in China, gegründet von Fachleuten der Branche unterder Leitung der für die Entwicklung der Sportindustrie des Landeszuständigen Behörden. Das Unternehmen ist hauptsächlich in denBereichen Produktentstehung und -design sowie Investitionen,Projektmanagement und Geschäftsentwicklung für Chinas Sport- undEntertainment-Branche tätig und nutzt, mit jahrelanger Erfahrung inder Marktforschung, kontinuierlich seine qualitativ hochwertigenKernressourcen, um seine Präsenz auszuweiten und sich durch seinekonkurrenzlosen Vorteile vom Mitbewerberfeld abzuheben.Pressekontakt:Stars AllianzTel: +86-10-5842-6873Foto -https://mma.prnewswire.com/media/621695/Stars_Allianz_5A_Index.jpgOriginal-Content von: Stars Allianz, übermittelt durch news aktuell