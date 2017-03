Starnberg ist Cabrio-Hochburg, Düsseldorf und München im Großstadtranking vorne (FOTO)

München (ots) -- Lieblings-Cabrios: BMW 3er bei Männern, Fiat 500 bei Frauen- Cabrio-Fahrer sparen durch Vergleich der Kfz-Versicherung bis zu79 Prozent BeitragDer Landkreis Starnberg ist Deutschlands Cabrio-Hochburg. Wieschon 2015 war dort auch im vergangenen Jahr der Anteil überCHECK24.de versicherter Cabriolets deutschlandweit am höchsten (5,7Prozent). Im Vergleich der deutschen Großstädte landen Düsseldorf undMünchen vorne mit jeweils 4,2 Prozent Cabrio-Anteil.*Das beliebteste Cabriolet der CHECK24-Kunden ist der BMW 3er.Besonders bei Männern ist das Modell gefragt. Frauen haben 2016 amhäufigsten ein Fiat 500 Cabrio versichert. Auf Platz zwei landet beibeiden Geschlechtern der Peugeot 206.Cabriofahrer sparen durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungstarifen in der Spitze drei Viertel desJahresbeitrags.Besonders groß ist das Sparpotenzial bei Fahrzeugen, die alsZweitwagen zugelassen werden. Im Beispiel beträgt die Differenzzwischen dem günstigsten und dem teuersten Tarif bis zu 79 Prozent(500 Euro p. a.). Im Vergleich zum durchschnittlichen Jahresbeitragaller bei CHECK24.de verfügbaren Tarife ist immer noch eine Ersparnisvon 68 Prozent möglich (290 Euro p. a.).*Weitere Informationen zu den Beispielberechnungen undAuswertungen sowie Tabellen und Grafiken hier http://ots.de/Lty96Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell