Starmap Medicine &: Genau das was haben wir angekündigt

Am 27.08.2020, 18:49 Uhr notiert die Aktie Starmap Medicine & an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 24.34 . Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Starmap Medicine & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Starmap Medicine & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Starmap Medicine & für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Starmap Medicine & insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Starmap Medicine & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 209,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 1,15 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +208,16 Prozent im Branchenvergleich für Starmap Medicine & bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,24 Prozent im letzten Jahr. Starmap Medicine & lag 210,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Starmap Medicine & beträgt das aktuelle KGV 312,62. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Starmap Medicine & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

