Starlink-Aktie: Nach Tesla, will Elon Musk auch Starlink in Indien sehen?

Der Gründer der Space Exploration Technologies Corp.( SpaceX), Elon Musk, deutete am Dienstag an, dass das Raumfahrtunternehmen seinen satellitengestützten Internetdienst Starlink bald in Indien starten könnte.

Der CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) antwortete auf einen Twitter-Post, dass das Unternehmen derzeit herausfindet, wie der behördliche Genehmigungsprozess für Starlink in Indien ablaufen würde. Der Twitter-Nutzer wollte Details zu den Plänen, den Starlink-Dienst in



