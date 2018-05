Starlight Investments - White Paper zur Lösung des kanadischen Problems des Rückgangs von Mietwohngebäuden

Toronto (ots/PRNewswire) -Starlight veröffentlicht unser neuestes White Paper zur Lösung derabnehmenden Anzahl von Mietwohngebäuden in Kanada. Wir untersuchendas signifikante und zunehmende Ungleichgewicht bei Angeboten undNachfragen in Bezug auf Mietwohngebäude in ganz Kanada und werfeneinen Blick auf einzigartige und innovative Chancen, die durch dieseUmstände entstehen. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Weißbuch zulesen: http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20Investments%20-%20White%20Paper%20-%20May%202018.pdfÜber Starlight InvestmentsStarlight ist ein in Toronto ansässiges, privatesImmobilien-Investment und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die eingroßes Leistungsspektrum anbietet und von einem erfahrenen Team ausüber 140 Experten geleitet wird. Starlight verwaltet aktuell USD 8.5Mrd. an Immobilien für Vielfamilien und kommerzielle Nutzung durchFonds, JVs und Club Deals. Starlights Portfolio besteht aus etwa36.000 Mehr-Familien-Einheiten in Kanada und in den VereinigtenStaaten von Amerika, zusammen mit über 5,0 Millionen Quadratfuß ankommerziellen Immobilien in Kanada. Besuchen Sie für weitereInformationen http://www.starlightinvest.com und verbinden Sie sichmit LinkedIn aufhttp://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-.Verwandte Links: http://www.starlightinvest.com undhttp://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-Raj Mehta, Global Head, Private Capital and Partnerships,+1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com; Andrea Rubakovic,Manager, Private Capital and Partnerships, +1-416-855-17649,arubakovic@starlightinvest.com; oder Lauren Kenney, ExecutiveDirector, Communications and Human Capital, +1-416-234-8444,lkenney@starlightinvest.com .Original-Content von: Starlight Investments, übermittelt durch news aktuell