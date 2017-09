Starkregen und Überflutungen fordern 1.200 Menschenleben in Südasien / Experten rechnen mit anhaltenden Regenfällen bis Oktober

Bonn (ots) - Überschwemmungen und Erdrutsche, ausgelöst durchMonsun-Regen, haben in Bangladesch, Indien und Nepal verheerendeZerstörungen verursacht. Mindestens 1.200 Menschen sind gestorben.Die betroffene Bevölkerung benötigt schon jetzt dringend Hilfe -dabei könnte sich die Situation weiter verschärfen, denn Expertenrechnen frühestens Oktober mit einem Ende des Starkregens."Wir mussten uns auf unser Dach retten, weil unser Haus komplettunter Wasser stand", erzählt Shivlal Rajbhar, ein Bewohner aus demBardiya Distrikt im Südwesten Nepals. Drei Tage lang hatten er undseine Familie nichts zu essen. "Wir tranken das dreckige Wasser ausden Fluten, weil wir so durstig waren", berichtet er. Doch das Risikofür Krankheiten durch verseuchtes Trinkwasser steigt. Helfer sorgensich vor allem um einen möglichen Ausbruch von Durchfallerkrankungenoder Malaria.Wie Rajbhar geht es rund 40 Millionen Menschen, die vomsintflutartigen Monsun in den drei Ländern Nepal, Indien undBangladesch betroffen sind. Zeitweilig standen je ein Drittel derLandesfläche Nepals und Bangladeschs unter Wasser. Die Flut hatkatastrophale Folgen: Gebäude stürzen ein und Straßen werdenunterspült. Krankenhäuser und öffentliche Gebäude sind für vieleMenschen unerreichbar. Allein in Nepal wurden über 43.000 Häuserzerstört und 192.000 beschädigt. Die Betroffenen leben nun inNotunterkünften oder bei Gastfamilien. Zudem können in Indien,Bangladesch und Nepal Hunderttausende Kinder nicht zur Schule gehen,da über 18.000 Schulgebäude zerstört wurden. Doch das gesamte Ausmaßist noch nicht bekannt, denn viele Regionen sind von der Außenweltabgeschnitten. Die Helfer haben dort kaum Zugang."Diese Menschen brauchen dringend Notunterkünfte, Lebensmittel,Medikamente und Trinkwasser, um die nächsten Wochen unbeschadet zuüberstehen", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von"Aktion Deutschland Hilft". Die Folgen der Naturkatastrophe werdennoch lange sichtbar sein: Felder wurden überflutetet und Erntenzerstört.Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" unterstützendie Menschen in den betroffenen Ländern. CARE und World Visionverteilen u.a. Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hygiene-Pakete undHaushaltsgegenstände. World Vision verteilt zudem dicke Folien, mitdenen obdachlos gewordene Flutopfer behelfsmäßige Unterkünfte bauenkönnen.Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" leisten inIndien, Nepal und Bangladesch Hilfe. Gerne vermittelt "AktionDeutschland Hilft" Interviewpartner zur Situation. Bitte kontaktierenSie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de."Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen in Südasien entgegen:Stichwort "Monsun Südasien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell