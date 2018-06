Mainz (ots) -Starkregen und Schlammlawinen im Fischbachtal, Überschwemmungen imEifelkreis Bitburg-Prüm, Überflutungen im Großraum Trier.Rheinland-Pfalz ist das von dieser Frühjahrskatastrophe amschlimmsten getroffene Bundesland. Hunsrück, Eifel und Vorderpfalzwurden gleichermaßen heimgesucht. Wo muss die Vorsorge in denKommunen beginnen?Wenn der Acker wegschwimmt: Ist der Maisanbau an den Flutschädenschuld?In Trassem bei Saarburg ergießt sich immer, wenn Starkregenniedergeht, eine Schlammlawine in den Ort. Sie kommt aus einem Gebietoberhalb mit vielen Maisfeldern. Früher, so erzählt ein Flutopfer,konnte das Wasser noch in den Boden versickern. Da stand oben auf demHangplateau normales Getreide, das viel Wasser aufnehmen konnte. Seitaber der von der EU massiv geförderte Mais dort oben steht, nimmt derBoden ohne Vegetationsdecke kein Wasser mehr auf. So verschlammenStarkregengüsse die Bodenporen und der Niederschlag fließtbreitflächig ab - den Hang hinunter ins Neubaugebiet. Viermalpassierte das in den letzten Wochen. Die Anwohner sind am Ende mitihren Nerven. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" geht den braunenSchlammspuren auf den Grund.Im "Zur Sache"-Interview: Thomas Griese(B'90/Grüne),Staatssekretär im UmweltministeriumWeitere Themen der Sendung:- Altersdiskriminierung in Rheinland-Pfalz- BAMF in Bingen unter Druck: Warum wurden so viele positiveAsylentscheide ausgestellt?- Wäldchen oder Wohnung: Protest gegen Ludwigshafener NachverdichtungModeration: Britta Krane"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell