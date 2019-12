Starkregen nach langer Dürreperiode treibt tausende Kinder in Kenia in die Flucht - Save the Children fordert Staats- und Regierungschefs zu Maßnahmen gegen den Klimawandel auf

Berlin (ots) - Außergewöhnlich starker Regen nach einer langen Dürreperiode hatin Kenia zu schweren Überschwemmungen geführt. Seit Oktober wurden dadurchtausende Kinder in die Flucht getrieben. Mindestens 120 Menschen kamen bereitsums Leben. Die Situation könnte sich weiter verschärfen, denn in der kommendenWoche wird mit neuen Niederschlägen gerechnet. Save the Children warnteindringlich vor den humanitären Folgen derartiger Wetterextreme, darunter dieAusbreitung von Krankheiten, und fordert die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz inMadrid zu Maßnahmen gegen den Klimawandel auf.Mindestens 120 Menschen kamen durch die Überschwemmungen bereits ums Leben, 72von ihnen starben bei Erdrutschen im Bezirk West Pokot an der Grenze zu Uganda.Durch Stürme wurden Wohnhäuser, Schulen, Gesundheitseinrichtungen undInfrastruktur zerstört. Die Basisversorgung der Bevölkerung ist in mindestens 32der 47 kenianischen Bezirke unterbrochen. Save the Children unterstützt Familienin den Bezirken Turkana, Mandera, Garissa und Wajir, die zunächst vonanhaltender Dürre und nun von den verheerenden Überschwemmungen betroffen sind."Der aktuelle Starkregen folgte auf zwei ausgebliebene Regenzeiten, die zustarker Dürre führten", sagt Moses Emalu, Koordinator für humanitäre Hilfe vonSave the Children Kenia. "Er ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie dieKlimakrise Kinder in Kenia trifft. Kinder sind hier multiplen Risikenausgesetzt, nicht zuletzt ihrem Tod oder schweren Verletzungen durch dieansteigenden Fluten. Da weitere Regenfälle vorhergesagt sind, besteht die Gefahrdes Ausbruchs von über Wasser übertragbaren Infektionskrankheiten. Dievertriebenen Kinder benötigen dringend Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser undUnterkünften.""Die Staats- und Regierungschefs, die diese Woche auf der UN-Klimakonferenz inMadrid zusammenkommen, müssen zusammenarbeiten und sich zu weitreichendenMaßnahmen verpflichten, um die Auswirkungen der Klimakrise auf Kinder zuverringern und ihre Zukunft zu sichern", fordert Emalu.Save the Children leistet Soforthilfe in folgenden Bereichen:- Transport von Trinkwasser in die betroffenen Gebiete- Psychosoziale Unterstützung für die betroffenen Kinder sowieentsprechende Schulung von Lehrern und Freiwilligen- Impfung und Behandlung von Nutztieren gegen durch Wasserübertragene Krankheiten- Verteilung von Hygienekits mit Seife, Decken, Küchenmaterial,einem Eimer und einem Kanister- Kampagnen zur Förderung der Hygiene in Gebieten mitCholeraausbrüchenAnmerkungen für die Redaktionen:Ein kürzlich erschienener Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses derVereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) zeigt Hinweise darauf, dass derKlimawandel zu höheren Temperaturen in Ost-und Südafrika beiträgt, welche imGegenzug die Auswirkungen von Dürren und Überschwemmungen extrem verschärfen.Diese sogenannten Klimaschocks dezimieren die Lebensgrundlagen vieler Menschenund lassen ganze Haushalte mit nicht ausreichenden Mengen an Nahrung zurück, waszu akuter Unterernährung von Kindern führt.Seit Beginn der Überschwemmungen im Oktober wurden in Kenia mindestens 18.000Menschen vertrieben. Da mindestens 46% der Kenianer unter 18 Jahre alt sind,geht Save the Children davon aus, dass mindestens 8000 der Vertriebenen Kindersind. Weitere Informationen finden Sie hier.Nach Einschätzung von UNICEF ist die Gesundheits- und Hygienesituation aufgrundder Kontamination von Trinkwasser nach wie vor problematisch, was das Risiko vonKrankheiten wie Cholera erhöht. Weitere Informationen finden Sie hier.Durch die Überschwemmungen in Kenia sind mindestens 120 Menschen ums Lebengekommen, darunter 72 Menschen bei Erdrutschen im Bezirk West Pokot an derGrenze zu Uganda. Weitere Details zur Situation vor Ort finden Sie hier.Bildmaterial zum Download finden Sie unter diesem Link. Das Material kann unterAngabe von © Save the Children kostenfrei auch zur Weitergabe an Dritte genutztwerden. http://ots.de/1s11jgFür Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an Daphnee Cook in Nairobidaphnee.cook@savethechildren.org, Tel. +254 717 524 904 oder an unserePressestelle in Berlin.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4460336OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell