Starköche verraten die größten kulinarischen Trends 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Von Seegras bis zu Fichtenspitzen: Michelin-Stern gekürteKüchenchefs und aufstrebende Nachwuchstalente der führendenLuxushotelmarke InterContinental® Hotels & Resorts verraten, welcheZutaten 2019 besonders gefragt sind. Als Vorreiter auf dem Gebiet derLuxusreisen führt die Marke seit 70 Jahren Weltklasse-Restaurants undBars rund um den Globus - und steht für internationale Küche aufhöchstem Niveau, gepaart mit lokalen Einflüssen.Acht InterContinental Chefs verraten ihre Top-Food-Trends für2019:Eberhard Lange, Chef de Cuisine, Hugos, InterContinental BerlinSchlehenbeeren, Kornelkirschen und Fichtenspitzen - Wer sammelt, derfindet"Regionale und saisonale Produkte, die nur bei lokalen Produzentenoder in speziellen Supermärkten erhältlich sind, werden bei unserenRestaurantgästen immer beliebter. Wir entfernen uns damit vomMassensortiment - und sind deshalb ständig auf der Suche nach neuen,einzigartigen und schwer zugänglichen Zutaten, wie zum BeispielSchlehenbeeren, Kornelkirschen und Fichtenspitzen.Schlehenbeeren, die oft in Gin zu finden sind, schmecken sauer undbitter. Die Kornelkirsche, eine eher unbekannte Frucht aus Osteuropa,eignet sich hervorragend für Marmeladen und Gelees. Fichtenspitzensind frisch wachsende und essbare Spitzen von Tannen oder Fichten. InSirup mit etwas Zitronensaft getaucht, ergeben sie das perfekteDessert. All diese Produkte sind schon jetzt besonders begehrt, weilsie den jüngeren Generationen eher unbekannt sind und zeigen, was dieNatur zu bieten hat. Ältere Gäste hingegen kennen diese Zutatenvielleicht aus früheren Zeiten, haben sie aber seit Jahren nicht mehrauf einem Teller gesehen - ein nostalgischer Nahrungsmitteltrendalso, der 2019 richtig groß wird."Eddy Melo, Executive Chef, AKLA, InterContinental LissabonAlgen und Seegras - Gewächse der See"Seit Jahrhunderten in der asiatischen Küche verwendet, istSeetang ein gesunder Allrounder, der in Küchen in ganz Europa Einzughält. Seetang bietet einen unvergleichlichen Geschmack und ist nichtso leicht nachzuahmen wie andere Gewürze. Seetang kann als Grundaromafür eine Brühe oder Suppe verwendet werden, oder zum Würzen vonSalaten und kalten Snacks sowie als Hauptmahlzeit.Dieses einfache, aber schmackhafte Aroma wird 2019 zu einer derwichtigsten Zutaten in der Welt der Gastronomie werden."Sophie de Bernardi, Pastry Chef, Café de la Paix, InterContinentalParisLe Grand Kascha - Russisches Gold"Immer mehr Menschen ernähren sich glutenfrei und sind auf derSuche nach Alternativen zu Weizen. Kascha, das sogenannte russischeGold, strotzt nur so von Nährstoffen und Antioxidantien und istdeshalb in den Küchen Europas besonders beliebt. Obwohl kein echtesGetreide, sondern eine Frucht, werden Kascha-Samen oft in ähnlicherWeise wie Reis oder Quinoa verwendet, üblicherweise als Beilage.Es kann gekocht oder roh, als Brei, als Hauptgericht mit Gemüseoder in einem Dessert, wie ich es gerne mache, serviert werden. Ichbenutze Kascha, um ein Mürbegebäck mit Schokolade zu kreieren, da eseine schöne knusprige Textur hat. Diese Kombination ist köstlich."Miguel Laffan, Chef, Atlántico, InterContinental EstorilOlivenöl - Flüssiges Gold"Einfach, aber entscheidend, besonders in der europäischen Weltder Gastronomie: Olivenöl ist seit Jahrzehnten ein Klassiker imkulinarischen Kalender - und wird es auch bleiben. Der Geschmackvariiert je nach Sorte und Reife der Früchte. Nur ein TropfenOlivenöl kann die gesamte Essenz eines Gerichts verändern - so kannes für die unterschiedlichsten Rezepte verwendet werden.Achten Sie auf geschützte Ursprungsbezeichnungen wie ggA, DOP, DOoder AOC: Diese garantieren, dass das Olivenöl in einer bestimmtenRegion unter Verwendung traditioneller Olivensorten hergestelltwurde."Martha Ortiz, Chef Patron Ella Canta, InterContinental London ParkLaneAmaranth, Chia, Kakao und Chili - Natürliche Heiler"Ich bin fest davon überzeugt, dass Inhaltsstoffe, die Gesundheitund Schönheit fördern, populärer werden - weil die Menschen sichimmer stärker damit auseinandersetzen, was genau in ihrenLebensmitteln enthalten ist und wie diese ihre Vitalität beeinflussenkönnen. Ich habe das Glück, dass ich viele dieser gesunden Produktetäglich zum Kochen verwenden kann, da sie Teil meines kulinarischenErbes aus Mexiko sind. Dazu zählen Amaranth, Chia, Kakao oder Würzemit Chili - diese verleihen jedem Gericht eine andere Dimension.Insbesondere Amaranth, das zu den ältesten Getreidearten der Weltzählt, ist außerhalb Mexikos noch relativ unbekannt. Als eines derHauptnahrungsmittel der Azteken und oft als Essen der Götterbezeichnet, ist Amaranth von Natur aus glutenarm und hat einennussigen Geschmack. Es kann ganz vielfältig verwendet werden, umköstliche Rezepte wie eine herrliche Horchata oder Pudding zukreieren."Cedric Mery, Executive Chef, Alcyone, InterContinental MarseilleKichererbse - Schatz der Provence"Die besten Kichererbsen der Welt kommen aus der Provence, genauergesagt aus Rougiers, wo sie auf vulkanischem Boden angebaut werden.Diese kleinformatigen Kichererbsen bedürfen keiner weiterenErklärung: Vom gefeierten Humus bis zu einem einfachen Salat mitOlivenöl oder Aquafaba (Kichererbsenwasser), werden Kichererbsenschnell zu einem kulinarischen Grundnahrungsmittel.Einige der besten Straßengerichte der Provence werden ausKichererbsen zubereitet. Zum Beispiel "panisse" aus l'Estaque,gebratener Kichererbsen-Rührteig, oder eine herzhafte "Socca" ausNizza, Crepes aus Kichererbsenmehl. Serviert mit Osetra-Kaviar könnenSie Kichererbsen noch mehr genießen."Theo Randall, Chef Patron, Theo Randall, InterContinental London ParkLaneSaisonales Gemüse - Ganz weit vorne"Auf den Speisekarten von Restaurants finden sich immer mehrGerichte mit Gemüse: Nicht nur als vegetarisches Hauptgericht,sondern auch als Beilage zu Fisch- und Fleischgerichten. Je nachSaison gibt es auch in unserem Restaurant Theo Randall imInterContinental die verschiedensten Gemüsesorten wie Schwarzwurzeln,Artischocken, Fenchel, Kürbisse, Sellerie und alle Arten von RoteBete.Es geht nicht länger darum, Protein und Gemüse separat zuservieren, sondern vielmehr darum, durchdachte und ausgewogeneGerichte mit tollen Texturen, Aromen und Gewürzen zu kreieren."Miguel de la Fuente, Head Chef, El Jardín, InterContinental MadridLein, Açai und Spirulina - Super Superfood"Sogenannte Superfoods, Nahrungsmittel, denen besonders gesundeEigenschaften zugeschrieben werden, liegen seit Jahren im Trend. Dieverstärkte Auseinandersetzung mit bewusstem und nachhaltigem Essenführt dazu, dass Superfoods noch beliebter werden. Samen wie Leinen,Früchte des Amazonas wie die Açai oder Algen wie Spirulina habenbereits ihren Weg in die Welt der gesunden Lebensmittel gefunden -jetzt beobachten wir, dass diese auch verstärkt in Restaurants undder gehobenen Küche verwendet werden.Ursprünglich von den Azteken kultiviert, ist Spirulina definitivwieder in der gastronomischen Szene angekommen und ich denke, dass esauch im nächsten Jahre eine zentrale Rolle spielen wird."