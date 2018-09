Starkoch Roland Trettl mischt nun Gewürzmarkt auf

Spitzengastronom steigt bei Salzburger GewürzmanufakturSpiceworld einSalzburg (ots) - * GESPERRT bis Freitag, 28. September 2018, 06:00Uhr *Der im gesamten deutschsprachigen Raum bekannte TV-Entertainer undStarkoch Roland Trettl steigt bei der Salzburger Spiceworld GmbH ein.Er will nun auch den internationalen Gewürzmarkt aufmischen: SeinEinstieg in die Gewürzbranche ist für Trettl ein logischer Schritt:"Das Gewürz war für mich schon immer der wichtigste Nebendarstellereines Gerichts - und dieser muss seine Rolle perfekt verstehen undausfüllen. Der Hauptdarsteller wird immer das Fleisch, der Fisch usw.sein. Aber das Gewürz lässt den Hauptdarsteller erst richtig gutdastehen, wenn es richtig eingesetzt wird", so Trettl.Mit Trettls Expertise und seinem kompromisslosen Qualitätsanspruchwill Lukas Walchhofer, Geschäftsführer der SalzburgerGewürzmanufaktur, das bisheriges Produktportfolio verfeinern undinternational weiter ausbauen.Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie zum Download[hier] (https://www.ots.at/redirect/dropbox55)* GESPERRT bis Freitag, 28. September 2018, 06:00 Uhr *Rückfragehinweis:Melzer PR GroupTel.: +43 1 526 8908-0E-Mail: office@melzer-pr.comOriginal-Content von: Melzer PR Group, übermittelt durch news aktuell