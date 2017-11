Melsungen (ots) -B. Braun hat einen besonderen Ratgeber für Menschen mitkünstlichem Darmausgang herausgebracht. Der Ratgeber nimmt den Lesermit auf eine Körperreise, erklärt, was beim Verdauen von Nahrungpassiert, liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt Tipps beiBlähungen, Verstopfung und gut bzw. schwer verdaulichenLebensmitteln. Besondere Rezepte von Starkoch Alfons Schuhbeck ausMünchen machen den Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Kücheeines Menschen mit künstlichem Darmausgang.Erstmalig präsentierte B. Braun den Ratgeber auf einer Fortbildungzum Thema Stoma und Ernährung am 11. November in Kassel. Etwa 100Stomatherapeuten nutzten die Gelegenheit, sich in Ernährungsfragenfortzubilden. Die Vorträge informierten über die Physiologie vonMenschen mit Stoma und damit verbundene Ernährungsprobleme, dieStomaanlage, das Kurzdarmsyndrom und die Stomaversorgung. Zusätzlicherhielten die Teilnehmer Alfons Schuhbecks Zubereitungstipps auserster Hand. Der Koch empfiehlt hochwertige Lebensmittel und setztauf Zeitersparnis durch modulares Kochen: "Kochen Sie teilweisegrößere Mengen vor."Stomatherapeuten können den Ratgeber für ihre Patienten kostenlosüber folgenden Link bestellen: www.bbraun.de/stoma-ratgeber.Pressekontakt:Eine Rezension des Ernährungsratgebers erhalten Sie über:B. Braun Melsungen AGAndrea ThöneMobil: +49 151 64965264E-Mail: andrea.thoene@bbraun.comOriginal-Content von: B. Braun Melsungen AG, übermittelt durch news aktuell